Viggo Kristiansen ankom retten med kjæresten

FEIRET: Da TV 2 sist fikk Viggo Kristiansens tillatelse til å ta bilde av ham, satt han på Baker Nordby og feiret den helt ferske frifinnelsen i Borgarting lagmannsrett med et rundstykke og kaffe. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

I rettssalen i Sandnes skal Kristiansen møte Andersen for første gang siden februar 2002, da Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring.

I desember 2022 ble han frikjent for drapene. Nå er han tilkjent 55 millioner kroner i oppreisning og erstatning, mens Andersen sitter tiltalt for drapet som Kristiansen ble dømt for i 2002.

Ennå er det uklart om Kristiansen skal begynne sin forklaring tirsdag ettermiddag, slik tidsplanen foreløpig er lagt opp.

Omtrent klokken klokken 11 tirsdag formiddag ankom han uansett tinghuset. Kristiansen har bedt om at pressen ikke tar bilder av ham i forbindelse med at han skal forklare seg for Sør-Rogaland tingrett.

Som vitne i en straffesak har han ikke noe vern mot dette, så det er opp til hvert enkelt mediehus om de vil respektere hans ønske.

Kristiansen ankom tinghuset hånd i hånd med kjæresten sin. De to møtte også opp sammen da forfatter Bjørn Olav Jahr mottok Fritt Ords Honnør for sitt arbeid med Baneheia-saken i 2023.

TV 2 dekker rettssaken tett og publiserer fortløpende nyheter fra det som kommer frem her.