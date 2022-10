FRI MANN: Viggo Kristiansen ble løslatt fra fengsel i fjor sommer. Fredag kom beskjeden om at Riksadvokaten mener han må frifinnes. Foto: Eivind Pedersen

Viggo Kristiansen: – Å, herregud, jeg har en deilig følelse nå

Fredag ba Riksadvokaten om at Kristiansen (43) må frifinnes for drapene i Baneheia. Det er et svar 43-åringen har ventet på i 22 år.