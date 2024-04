Viggo Kristiansen (44) får 55 millioner kroner av staten

FEIRET: Da frifinnelsen var et faktum i desember 2022, feiret Viggo Kristiansen med et rundstykke og kaffe sammen med faren og brødrene. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

SANDNES (TV 2): Hans advokater har krevd totalt 90 millioner kroner i erstatning for justismord, men Viggo Kristiansen får nå 55 millioner.

Det opplyser hans advokat Brynjar Meling til TV 2.

– Vi er ikke fornøyd og mener det er for lavt. Det er vesentlig lavere enn det som er krevd, og vi forbereder søksmål for differansen, sier Meling.

Kristiansen, som i desember 2022 ble frikjent for Baneheia-saken, har sittet nesten 21 år i fengsel som følge av en feilaktig dom.

– Nå skal livet begynne

Da justisfeilen var et faktum, haglet beklagelsene. Agder politidistrikt, Riksadvokaten og justisminister Emilie Enger Mehl har alle beklaget til Kristiansen for den urett han har blitt utsatt for.

Samtidig ble Kristiansen tilkjent et forskudd på 10 millioner kroner i erstatning.

– Nå skal livet begynne, og det skal bli veldig greit, sa Kristiansen selv til TV 2 da forskuddet ble kjent.

Advokatene hans har ment at han skal ha så mye som 90 millioner kroner. Kravet ble sendt til Statens sivilrettsforvaltning i november i fjor.

KRISTIANSENS REPRESENTANT: Advokat Brynjar Meling er oppnevnt som bistandsadvokat for Viggo Kristiansen i saken mot Jan Helge Andersen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Nå har han altså fått 55 millioner kroner. Bistandsadvokat Meling varsler derfor søksmål mot staten.

– Det skal kompensere for den urett som er begått mot ham. Når vi da ikke får medhold i dette, er det riktig at staten blir stilt til ansvar for det, og da er søksmål eneste alternativ, sier Meling.

– Har Kristiansen selv uttrykt skuffelse eller frustrasjon rundt vedtaket?

– Han forholder seg til advokatene sine og de rådene vi gir, sier han.

Inhabil leder

Lederen i Statens sivilrettsforvaltning, Siv Hallgren, ledet Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker i forbindelse med flere av Kristiansens mislykkede forsøk på å få saken gjenåpnet.

Hun var også en del av mindretallet som ønsket at han ikke skulle få en gjenåpning da han til slutt fikk det.

I FRIHET: På vei hjem fra Ila fengsel for siste gang stoppet Viggo Kristiansen og faren for å kjøpe pølse, brus og kaffe på Cirkle K Nykirke. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hallgren er derfor inhabil i behandlingen av Kristiansens erstatningskrav.

Direktør Christine Wilberg i Konfliktrådene har vært settedirektør i Kristiansens sak, ifølge Aftenposten. Hun sier til avisen at Kristiansen har fått 40 millioner kroner i oppreisning og 15 millioner i erstatning.



Oppreisningsbeløpet er det største noen har fått i Norge noensinne.

Meling sier til TV 2 at vedtaket har foreligget i en måned, og sier det er grundig gjennomgått av Kristiansens advokater.

– Vi mener oppreisningskravet ikke er stort nok. Det er tatt fradrag på en del ting det ikke er rettslig dekning for å kreve fradrag for. Derfor mener vi beløpet er betydelig for lavt, sier Meling.

Kristiansen skal vitne

Tirsdag begynte rettssaken mot Jan Helge Andersen (43), som nå står tiltalt for å ha drept og voldtatt Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) alene for snart 24 år siden.

Andersen har hele tiden nektet straffskyld og forklart at det var Kristiansen som var den aktive personen på åstedet, og at han selv ble tvunget til å delta i handlingene.

Også i retten tirsdag nektet han straffskyld.

I neste uke er det satt av tre dager til at Kristiansen skal forklare seg som vitne i saken.