Vidar må stenge vaskehallen i minusgrader: – Da er jeg dødens

Når kundene til Vidar Gjedtjernet kommer for å vaske bilen, møter de nå bare et skilt om at anlegget er stengt.

Gjedtjernet driver fire bilvaskanlegg som ligger på Eidsvoll, Kongsvinger og Flisa. Han har vært i bransjen i 20 år, men har aldri før sett seg nødt til å gjøre så drastiske tiltak som nå.

De høye strømprisene gjør at det ikke er lønnsomt for han å holde åpent når det er kaldt ute.

– Jeg har brukt 20 år på å bygge opp dette som en grei business for min del. Nå blir den bare revet ned over natta, sier Gjedtjernet til TV 2.

Det var Eidsvoll Ullensaker Blad som først omtalte saken.

SPERRET: Vaskeautomatene er stengt av med T-skjorter. Foto: Martin Benedikt Sjue

Må varme opp gulvet

Problemet for Gjedtjernets del er at han er avhengig av å ha varme i gulvet i vaskeanleggene når det er minusgrader, for at ikke vannet skal fryse til speilblank is.

Det blir kostbart med dagens strømpriser.

– Jeg klarer en fastpris opptil 1,50 kroner per kilowattime. Da kan jeg kanskje gå i null gjennom vinteren, sier Gjedtjernet.

IKKE HOLDBART: Vidar Gjedtjernet sier det ville vært uholdbart for han å holde åpent gjennom vinteren. Foto: Privat

Med dagens strømpriser anslår han at han ville hatt 250-300.000 kroner i strømutgifter per måned, om han hadde holdt åpent hele tiden.

– Da er jeg dødens, sier han.

Selv om han taper omsetning ved å holde stengt, mener han at han ville tapt mer ved å holde åpent og varme gulvet med strøm.

Usikker fremtid

Nå følger Gjedtjernet nøye med på langtidsværet for å se når han kan åpne igjen.

– Jeg vil åpne om det kommer en uke med varmegrader, sier han.

På grunn av utfordringer med å få tak i regnskapsopplysninger etter å ha byttet regnskapsfører, fikk han ikke søkt om strømstøtte innen fristen. Han planlegger å søke om utsettelse.

Likevel er bedriftens fremtid usikker.

– Jeg håper jeg har såpass med reserver at jeg klarer det, men jeg går en spennende tid i møte. Det blir nok en ganske tøff vinter, sier han.

TOMT: Gjedtjernet håper mildere vær kan gjøre at han etter hvert kan åpne igjen. Foto: Martin Benedikt Sjue

Han etterlyser mer levedyktig offentlig støtte.

– Myndighetene som har klart å sette oss opp i en så historisk dårlig deal, burde også gi støtte til alle som søker. De må komme med noe som monner litt, mener Gjedtjernet.

Holder seg høyt

Strømekspert og analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insights sier strømprisen vil holde seg på et høyt nivå gjennom hele vinteren.

– Hovedgrunnen til de høye prisene er at vi har veldig lave temperaturer og et høyt forbruk. Det er store avvik fra hva som er normalt, sier Lilleholt til TV 2.

– Også påvirker selvfølgelig krigen i Europa markedet. Det generelle prisnivået er veldig høyt.

DYR STRØM: Strømekspert Tor Reier Lilleholt i Volue Insight tror ikke strømmen blir betydelig billigere med det første. Foto: Håvard Smeland / TV 2

Lilleholt drar også frem en faktor som kan gjøre at prisene øker ytterligere.

– Over tid er produksjonen ved flere kjernekraftverk i Norden fjernet. Sverige har problemer ved to av sine kraftverk, og mangler kapasitet. Noen steder er avhengig av strømimport. Generelt drar alt dette prisene opp i veldig stor grad, sier han.

Han mener dette kan gi enkelte toppunkter i strømprisen.

På kortere sikt er det imidlertid håp om at de høye prisene skal avta noe.

– De neste dagene blir det enda kjøligere, mens prisen kan falle litt torsdag og fredag på grunn av vind. Temperaturen stiger inn mot julehelgen, som normalt sett gir lavere forbruk, sier Lilleholt.