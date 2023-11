Victoria var fanget bak disken da masseslagsmål brøt ut i butikken

Victoria Kleive (17) jobber hos Specsavers på Moa kjøpesenter i Ålesund. Fredag var hun forberedt på en travel arbeidsdag, med tanke på at det er Black Friday, årets største handledag.

Men kundene som kom inn i butikken denne ettermiddagen, hadde ikke samme handlemønster som kunder flest.

– Jeg sto bak kassen. Det sto to gutter i butikken og så kom det tre andre gutter inn og så begynte de å slåss her. Den ene løftet en stol mot de andre og ting knuste i butikken, forteller Victoria Kleive til TV 2.



Tre politipatruljer rykket ut

Butikken bærer tydelig preg av kaoset ungdommene etterlot seg.

RASERT: Slik så det ut i butikken etterpå. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Det var veldig skummelt. Jeg så ikke dette komme, akkurat, så jeg ble litt skremt, men det gikk heldigvis fint.

Politiet i Møre og Romsdal rykket ut med tre patruljer. En ambulanse ble også sendt til kjøpesenteret.

Det viste seg at bråket involverte flere enn de fem-seks som slåss inne på Specsavers.

– Vi fikk melding om at det pågikk en slåsskamp her på Moa, at det var flere personer involvert og en uoversiktlig situasjon. Vi har ikke helt oversikt over nøyaktig antall ennå, men vi har navnene på over ti personer nå, sier innsatsleder Christian Vegsund til TV 2.

RYKKET UT: Christian Vegsund er innsatsleder for patruljene som rykket ut til Moa fredag. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Politiet vet foreløpig lite om bakgrunnen for masseslagsmålet, men Vegsund sier at de tror det handler om en konflikt som har pågått over tid mellom to miljøer.

Én person ble fraktet bort i ambulanse.

– Det er mest sannsynlig ikke alvorlig, men én person har fått en skade som førte til at han ble fraktet bort i ambulanse, sier Vegsund.

Uviss kostnad

Kleive legger ikke skjul på at hun fryktet for egen sikkerhet.



– Ja. Jeg var fanget bak kassen, men jeg kom meg heldigvis forbi. De var jo overalt i butikken, det var så mange av dem, men jeg kom meg heldigvis ut.

LIGGER STRØDD: Briller ligger spredt utover store deler av gulvflaten i butikken etter masseslagsmålet. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Den ene glasshyllen i butikken ble helt knust.

– Det ligger masse glass rundt omkring i butikken og flere briller ligger slengt rundt, forteller Kleive.

Daglig leder Joachim Nelvik forteller til TV 2 at det er for tidlig å anslå den økonomiske kostnaden av skadene og det at butikken måtte stenge i 17-18-tiden fredag.

– Det viktigste for oss nå, er å ta vare på de ansatte. For dem oppleves dette veldig skremmende. Nå stenger vi butikken og så skal vi ha oss en god prat sammen og få ryddet i butikken. Forhåpentlig åpner vi som normalt i morgen, sier Nelvik.

Amfi Moa er ifølge NTB et av Norges største kjøpesentre, med vel 200 butikker.