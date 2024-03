Victoria Nadine: – Det er ikke dårlig stemning der

Mange har lagt sin elsk på artist Victoria Nadine (24) for lengst. Mye på grunn av musikken, men også på grunn av åpenheten hun har vist på sosiale medier. Blant annet om utestenging og et selvbilde som ikke har alltid vært på topp.

– Jeg tror ikke det er en unik følelse. Jeg har kanskje kjent litt ekstra på det opp igjennom, at jeg har slitt med å tro på meg selv og stå i det jeg gjør. Og ikke overtenke at alt er så gærent hele tida, sier hun til TV 2.

– Hvorfor har du valgt å gå den veien der man er så synlig, og som andre vurderer hele tiden?



– Jeg vet ikke hvor den følelsen kommer fra. Det undrer jeg mye over. Jeg har tenkt: «Hvorfor gjør jeg det her, det er jo helt grusomt!». Jeg har tenkt det siden dag én. Jeg har syntes det har vært forferdelig, sier hun og fortsetter:

– Men det er tydeligvis musikk jeg skal drive med. Å stoppe er enda verre. Jeg koser meg veldig nå, men det er en indre kamp hele tiden hvor jeg ikke tror jeg er god nok. Da er det litt rart at jeg gjør det. Men det er jo det jeg elsker også.

I tårer etter Vixen

Denne usikkerheten meldte sin ankomst etter årets Vixen i februar. Victoria hadde nettopp sluppet singelen «Proud», som handler om hennes fortid og hvor langt hun har kommet.

– Vixen symboliserer litt de kule på skolen, også er det meg. Og at jeg spilte akkurat den låten, «Proud», for første gang, som handler om disse tingene. Jeg følte mye sto på spill, jeg var veldig redd og gruet meg i to dager.

Artisten legger ikke skjul på at hun ikke følte seg klar for å fremføre låten, og at hun gikk fram og tilbake med managementet om hva hun skulle gjøre. Minutter før hun skulle stå på scenen, bestemte hun seg for å prøve.

– Det gikk ikke den veien jeg ønsket. Det går veldig inn på meg. Jeg tenkte at hvis dette gikk bra, var det en bra start på festivalsommeren. Men hvis det gikk dårlig, om det skjedde én liten ting som vippet meg av pinnen, da ville det vært veldig ødeleggende. Da kom jeg til å grave meg ned.

24-åringen var i tårer etter opptreden, og bestemte seg for å dele følelsene sine på sosiale medier. Hun innrømmer at hun var flau for å snakke om det offentlig, og var redd for hva folk skulle tenke.

– Med mindre det er perfekt – eller enda mer enn perfekt – så er det ikke godt nok. Det er et problem som jeg har, og som andre, spesielt unge jenter har. De er aldri fornøyd med seg selv. De har syke krav – og jeg er klar over at det er ekstremt.

Responsen har vært enorm. Men Victoria selv har ikke turt å se alt ennå.

– Det var selvfølgelig noen som sa: «Det finnes større problemer i verden». Og det er jeg så klar over! Derfor var det så ekkelt å poste det også. Men det har vært gode tilbakemeldinger, selv om jeg har ikke helt turt å lese dem ennå. Jeg føler meg litt dum, rett og slett. For jeg klarer å se fra utsiden at dette er et lite problem. Men jeg vet også at det handler om noe mer for min del.



Internasjonalt samarbeid

Til tross for et dårlig selvbilde, streamer låtene til Victoria som aldri før og nylig kom hennes andre singel i 2024 ut. Danselåten «Feel This Way» er et samarbeid med superprodusent og DJ R3HAB. Han har tidligere jobbet med navn som ZAYN, Ava Max og Sean Paul.

SAMARBEID: Victoria Nadine har fått med seg produsent og DJ R3HAB på sin nyeste låt. Foto: Universal Music

– Jeg har jo blitt tilbudt å samarbeide med flere artister, hvor managementet er sånn: «Det her er bra mulighet, du kan få bra tall». Så har jeg sagt: «Nei, jeg vil ikke». Det var viktig for meg at det skulle være noen jeg selv ville hørt på mens jeg var på gymmen. Og at det skulle være stas å ha mitt navn ved siden av vedkommendes.



I en pressemelding i forbindelse med lanseringen uttalte Victoria følgende: «Jeg har alltid vært veldig opptatt av at min første collab med en DJ skal være med noen jeg synes er dritfet og faktisk hører på».

Det er til tross for at hennes egen kjæreste, norske Kygo, er en av verdens største DJ-er.

– Han er jo den mest støttende kjæresten du får der ute, så han syns dette er kjempestas og kult. Det er ikke dårlig stemning der, for å si det sånn, sier hun og utdyper:

– For min del og vår del har det bare vært kjempebra og perfekt at vi begge er i musikkbransjen. Nå er jeg sånn: «Hvordan skulle jeg hatt det på en annen måte?», du blir forstått på en måte du ikke kan forvente av andre som ikke lever det livet selv.

24-åringen er kjent for å skrive låter inspirert fra hennes eget liv. Da er det kanskje ikke så unaturlig at hennes nye låt handler om en forelskelse som får blodet til å bruse og følelsen av en intens kjærlighet der du bare ikke kan slutte å smile.

– Du har jo base i Oslo og reiser mye, og Kygo har base i L.A og reiser veldig mye. Men han har jo et veldig stort hus i Bergen. Hvor mye er du der for tiden?

– Jeg er der ganske mye.

– Ja. Fint der?

– Ja, sier hun lattermildt.