Victoria ber om hjelp til jul: – Jeg blir dyttet ut mot et stup

Alenemoren Victoria Johansen (30) forteller at hun hopper over måltider for å få endene til å møtes. Stadig flere ser seg nødt til å spørre om økonomisk hjelp.

Det nærmer seg jul, og i år er det ekstra mange som gruer seg til utgiftene den bringer med seg.

Victoria Johansen er en av dem som synes høytiden er vanskelig. Hun har valgt å legge ut en annonse på Finn.no for å be om hjelp.

STØTTESPILLER: Katten Mozart holder Victoria med selskap. Foto: Per Haugen / TV 2

– Det føles som om jeg blir dyttet ut mot et stup. Jeg tenker «når kommer det siste dyttet, som gjør at jeg ikke klarer mer?»

En ekstra utfordring

Johansen er født med Rothmund-Thomson syndrom. En sykdom som gir nedsatt funksjon i flere deler av kroppen. Hun har kortere armer, fire fingre på hver hånd og mangler korsbånd i begge knærne.

I tillegg gjør sykdommen henne sensitiv mot sollys.

– Hverdagen handler om å takle utfordringene, sier hun.

På grunn av sykdommen er Johansen uføretrygdet. Hun bor i en leilighet sammen med sønnen på syv år. Hun er aleneforsørger, og gjennom mange år med økonomiske utfordringer har Johansen opparbeidet seg et betydelig forbrukslån.

Hun legger ikke skjul på at hun synes den økonomiske situasjonen er ekstra vanskelig i år på grunn av de økte prisene.

– Jeg føler jeg har nådd bunnen. Man kommer liksom til et punkt der man ikke strekker til, sier hun.

Må prioritere sønnen

Johansen forteller at hun ofte hopper over måltider for å ha råd til mat til middag til sønnen.

– Jeg prioriterer å betale regninger og forsørge sønnen min. Det kommer alltid først, sier hun.

– Hvor avhengig er du av å få hjelp?

– Hvis jeg skulle stått alene med alt dette, så kan jeg bare stryke ut julen fra kalenderen.

IKKE RART: Victoria Johansen synes ikke det er rart at mange sliter nå som prisene i samfunnet øker. Foto: Per Haugen / TV 2

Johansen synes det er bekymringsfullt at utbetalingene fra NAV nærmest står stille, mens prisene i samfunnet skyter til værs.

– Jeg kjenner på at prisene på alt annet i samfunnet øker, mens hovedinntekten står fullstendig i ro. Det er det som gjør det vanskelig.

– Men sånn som det er nå er det er ikke noe rart at folk kjenner på at det blir mindre å rutte med, sier hun.

– Ikke rom for mer i budsjettet

Barne- og familieministeren Kjersti Toppe (Sp), erkjenner at det vil bli en tøff jul for mange.

– Jeg er bekymret sånn som utviklingen er og følger med på tilbakemeldingene vi får og de rapportene vi når får på at familier strever, sier Toppe til TV 2.

IKKE ROM: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) forteller at det ikke var rom for å øke barnetrygden i årets budsjett. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Toppe forteller at regjeringen har gjort flere omfordelende grep i statsbudsjettet, som de håper kan gi et godt grunnlag for mange. Samtidig peker hun på at det var et stramt budsjett.

– Jeg kunne ønske vi kunne gjort mer på for eksempel barnetrygd, men det fant vi ikke rom for, sier Toppe.

– Barnefamilier skal trives i julen og vi ønsker ikke at de skal ha mye å bekymre seg for, legger hun til.

Dobbelt så mange i matkøene

Håkon Løtveit, presserådgiver i Frelsesarmeen, forteller at pågangen av folk som ønsker hjelp fra Frelsesarmeen har økt kraftig.

I flere norske byer har antallet mennesker i matkøene doblet seg.

– Vi ser nye ansikter. Mange har akkurat fått det til før, men nå rakner det for mange, sier Løtveit.

NYE ANSIKTER: Håkon Løtveit i Frelsesarmeen sier flere sliter økonomisk nå. Foto: Frelsesarmeen

I en fersk rapport fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) kommer det fram at hele 130.000 norske husholdninger befinner seg i alvorlig økonomiske vanskeligheter.

Løtveit forteller at prisøkningene i samfunnet er hovedårsaken til at flere nå oppsøker dem.

– Vi synes det er synd. Vi er bekymret for vinteren som kommer. Det ser ikke ut som det løser seg med det første, sier han.

Men samtidig som flere trenger hjelp, har færre mulighet til å bidra.

– Dramatisk

Anikken Hjelde står bak gavedugnaden «God jul, lille venn». Gjennom elleve år har hun og andre frivillige samlet inn penger til nye julegaver til barn over hele landet.

I år merker hun likevel at færre ønsker å bidra i dugnaden.

GOD JUL: Anikken Hjelde jobber for at alle skal få en så fin jul som mulig. Foto: Privat

– Jeg tror at bakgrunnen for det er situasjonen vi står i nå. Det står dårligere til med mange, sier Hjelde.

Samtidig merker hun et økt trykk av mennesker som ber om hjelp.

– Jeg oppfatter det som veldig dramatisk. Det står mange bak de foreldrene som ber om hjelp, sier Hjelde.

Hun forklarer at flere hun kjenner som har bidratt i dugnaden, nå ber om julehjelp selv.

– Det er trist. Jeg kjenner at jeg får en kjempestor medlidenhet for dem. Når man selv har barn eller er aleneforelder kan man forestille seg det. Det er også litt skummelt, er det den retningen vi går mot?, spør Hjelde.

Også Finn.no bekrefter at færre har mulighet til å strekke ut en hånd i år. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Linda Glomlien tilbød 348 personer seg å hjelpe noen i julen på denne tiden i fjor. I år er tallet 99.

Fikk ubehagelig respons

Johansen forteller at hun tidligere har følt seg svak som har måttet be om hjelp. Nå prøver hun å se annerledes på det.

– Man viser jo en styrke og en egenomsorg. Hvis man har noen å gå motbakkene sammen med, så blir veien lettere. Man trenger bare en hånd. Det er ofte redningen.

BRUKTE KLÆR: Victoria har fått en pakke med brukte klær til sønnen sin. Foto: Per Haugen / TV 2

Men responsen har ikke alltid vært like hyggelig.

Også i fjor la Johansen ut en annonse på Finn hvor hun ba om hjelp til jul.

– Jeg fikk noen ubehagelige meldinger, spesielt av menn. De krevde noe tilbake i form av andre tjenester. Noen seksuelle for eksempel, forteller Victoria.

Hun forteller at de positive meldingene hun fikk i fjor, veier opp for de negative. Likevel legger hun ikke skjul på at de gjorde inntrykk.

– Jeg ble lei meg, det koster mye bare det å be om hjelp. Man åpner seg jo veldig opp. Jeg synes i utgangspunktet at det er skamfullt å vise den siden, sier hun.

Ønsker seg gave til sønnen

Hun er likevel glad for at det finnes initiativer, og for at det finnes mennesker som ønsker å bidra.

KORT ØNSKELISTE: Victoria Johansen har ikke noen lang ønskeliste. Men smiler av tanken på å kunne gi sønnen en sykkel. Foto: Per Haugen / TV 2

På ønskelisten står julemat, en julekalender og en gave til sønnen.

– Han har spart til en sykkel i hele år. Han har pantet flasker og spart opp nesten alt. Det hadde vært utrolig gøy om jeg kunne overrasket han med en sykkel på julaften.