Victoria ba om hjelp til jul på Finn: – Jeg har felt noen tårer

Victoria Johansen så seg nødt til å søke hjelp til jul på Finn.no for å få endene til å møtes. Hun håper at enda flere skal tørre å gjøre det samme. Foto: Per Haugen / TV 2

– Jeg har felt noen tårer. Man blir jo rørt, sier Victoria Johansen når hun forteller om hyggelige meldinger hun har fått.

Forrige uke fortalte TV 2 historien til alenemoren som nå ser seg nødt til å be om økonomisk hjelp til jul.

Økte levekostnader gjør at mange gruer seg til de ekstra utgiftene som knyttes til høytiden.

Johansen sier hun har fått mer respons enn forventet etter at hun fortalte om situasjonen hun står i på TV 2. Hun legger ikke skjul på at det ikke bare har vært enkelt å stille opp i en slik sak.

– Jeg må innrømme at det er litt ubehagelig å dele en så sårbar del av meg, men samtidig er det bra at temaet blir belyst, sier hun.

Varierende respons

Johansen forteller at hun har fått respons fra folk som ønsker å sende henne både gavekort på mat og klær til sønnen i posten, samtidig som hun også har fått penger via Vipps.

Victoria Johansen er takknemlig for alle som har sendt henne gaver og støttende meldinger de siste dagene. Foto: Per Haugen / TV 2

I tillegg har hun fått meldinger fra folk i samme situasjon og flere som synes det er sterkt at hun forteller historien sin.

– Da jeg la ut annonsen forventet jeg ingen respons, så alt har kommet overraskende på. Det er fint å se at det finnes så mange snille mennesker som ønsker å hjelpe meg å bedre situasjonen min, sier hun.

Men Johansen har også mottatt en rekke ufine meldinger siden saken ble vist på nett og tv. Enkelte har gått på at hun ikke burde vært mamma i utgangspunktet siden hun har dårlig råd.

– Dette er sårende å lese når jeg vet at de ikke kjenner til min personlige historie. Det blir ikke så enkelt å spørre om hjelp når man blir møtt med slike kommentarer, sier hun.

Johansen skjønner at mange kan være redde for å spørre om hjelp slik som henne, nettopp på grunn av frykt for netthets.

– Dersom det er slik man blir møtt på sitt mest sårbare, så har jeg forståelse for at mange vegrer seg, sier hun.

Ingen skam å be om hjelp

Frelsesarmeen sier at de ser en økning i antallet som ber om hjelp hos dem. Kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg forteller at det gjør spesielt inntrykk å se de som kommer til dem for første gang.

– Det er folk som tidligere akkurat har fått det til å gå rundt og som nå kjenner nederlaget i det å måtte be om hjelp for å få maten på bordet. Det er de grunnleggende tingene som folk sliter med, og det er sterkt å se, sier han.

Smith-Solevåg sier at Frelsesarmeen forsøker å formidle at det ikke er noen skam å be om hjelp.

– Men vi ser at det sitter langt inne for folk å be om hjelp. Terskelen er så høy at man kanskje venter for lenge før man våger å be om hjelp, sier han.

Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen, sier det er tankevekkende å se hvor vanskelig det er for mange å be om hjelp, Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Smith-Solevåg synes det er flott at stemmer som Victoria Johansen våger å sette ord på utfordringer knyttet til økte kostnader og bekymringene det medfører.

Han håper at det kan bidra til at flere våger å be om hjelp ved behov, men også at flere ønsker å hjelpe andre.

– Vi sier at det å be om hjelp i seg selv ikke er en svakhet, men derimot en styrke. Man kan være den som trenger hjelp i dag, men som kan bidra med ting i morgen, sier han.

TV 2 har også vært i kontakt med Finn.no angående annonser om julehjelp på markedsplassen. De opplyser i en e-post at det foreløpig er færre annonser, både over folk som ønsker hjelp eller tilbyr hjelp ute på torget, sammenlignet med på samme tid i fjor.

Terskelen skal være lav

Johansen har tidligere følt seg svak når hun har måttet be om hjelp for å få hjulene til å gå rundt.

Nå håper hun at åpenhet om temaet kan bidra til at flere tar steget og våger å be om hjelp. Hun er også opptatt av at terskelen om å be om hjelp skal være lav, og at man skal kunne gjøre det uten å bli møtt med stygge kommentarer.

– Det å be om hjelp er et stort skritt i seg selv, og sannsynligvis har de fleste gått mange runder med seg selv før de faktisk ber om hjelp. Selv om det er ydmykende å be om en håndsutstrekning, så er du verken svak eller et dårlig menneske av den grunn, sier hun.

Johansen håper at alle viser medmenneskelighet i en tid mange opplever som utfordrende økonomisk.

– Vi er alle i forskjellige livssituasjoner, noe man må tenke på i møte med andre. Det er en krise som berører oss alle på en eller annen måte, og da er det viktig at vi tar vare på hverandre, sier hun.