Victoria (13) forbløffer: – Knapt sett lignende

Siste året på barneskolen ble Victoria Lund Søraas tatt opp i et opplegg for elever som ønsker større utfordringer i matematikk.



Der fikk 13-åringen delta i et forsert løp i matematikk.

FREMTIDEN: Victoria Lund Søraas vil studere noe som krever matematikk. Hun nevner blant annet astrofysikk, lege og ingeniør. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Etter å ha imponert mattelærer og veileder Skage Hansen, ble hun raskt tatt opp til den mest avanserte gruppen.

– Hun har et eksepsjonelt talent, sier han.

Toppkarakter i alle fag

Nå er det sommerferie for Victoria og til høsten starter hun i 9. klasse på Norges Realfagsungdomsskole (NRG-U). Og hun har allerede gjennomført eksamen i matematikk for hele videregående.

– Jeg meldte meg opp til eksamen i 1T i september i fjor. Da hadde jeg litt over fire uker til øve, forteller Victoria.



FERIELEKSER: Det ser kanskje komplisert ut, men Victoria Lund Søraas trives med mattebøkene. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Etter hun var ferdig med eksamen i 1T, kastet hun seg rett over på nytt pensum til de mest kompliserte matematikkfagene på videregående.

I 7. klasse fikk Victoria boken Tempel Geometri til jul, og etter å ha jobbet seg gjennom til nest siste kapittel, ønsket hun seg nye utfordringer.

– Da tenkte jeg det ville vært kult å prøve å ta eksamen i 1T, sier hun.



På et år tok 13-åringen tre matematikkfag på videregående og det endte med toppkarakter på samtlige eksamener.

– Hvilke karakter fikk du på eksamenene?



– Jeg fikk seks på alle tre, sier Victoria stolt.



– Hva tenker du om at fikk karakteren seks?



– Jeg synes det er gøy. Det er jo bare gøy å lese og jobbe med matte. Det artigste er å lære mer.



100 ganger så vanskelig

Mattelærer og veileder Skage Hansen driver det forserte opplegget i matematikk for motiverte elever på 6. og 7. trinn i Bærum kommune.

Etter tre timer i det Hansen omtaler som «Speed-klasser», bestemte han seg raskt for at Victoria skulle være med i den mest avanserte klassen.

VEILEDER: Mattelærer Skage Hansen tror Victoria kan nå så langt hun bare vil. Og at begrensningene ligger hos universitetene. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Den erfarne læreren sier han knapt har sett maken.

– Jeg merket at Victoria klarte alle utfordringer med én gang. Noen ganger kunne hun ikke forklare det. Hun bare så det. På 20 år har jeg bare møtt én annen person som har klart de oppgavene så fort, forteller Hansen.

Oppgavene som Victoria og de andre elevene i Speed-klassene får bryne seg på er hentet fra Hansens egen bok, Tempelgeometri.

Ifølge Hansen er oppgavene i boken er 100 ganger vanskeligere enn vanlig pensum i 3. klasse på videregående.

– Hele poenget er å finne metoder for å løse geometriske problemer, ut ifra det utgangspunktet elevene har i 6. og 7. klasse, forteller han.



På sju måneder hadde Victoria løst alle oppgavene fram til siste kapittel, Kapittel X. Der sa det stopp.

FIKK NAVNET SITT I LÆREBOK: Victoria en av få som har klart å løse oppgavene i kapittel H i boken Tempelgeometri. I den engelske versjonen fikk hun navnet sitt nedskrevet ved siden av en av oppgavene hun hadde løst. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

– Siste kapittel er ekstremt krevende, selv for folk som har doktorgrad i matematikk. Jeg vet ikke om noen som har kommet så langt som Victoria, og det bare på syv måneder, sier en imponert Hansen.

– Litt som Jakob Ingebrigtsen

– Når skjønte du at du var god i matte?

– Jeg har alltid tenkt at jeg var grei i matte, men det var først da jeg kom inn på Speed-opplegget at jeg virkelig syntes det var gøy og interessant, sier Victoria.

Hansen sammenligner 13-åringen med en norsk toppidrettsutøver med tanke på talent og stå-på-vilje.

– Hun er litt som Jakob Ingebrigtsen. Han sa da han var 13 år at han ville vinne OL-gull. Det er litt sånn Victoria er også.

TIL SAMMENLIGNING: Victoria Lund Søraas løste en oppgave på tur i skogen i en alder av 12 år. Veileder Skage Hansen brukte selv 40 timer på en lignende, men enklere oppgave. Da var han i 30-årene. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Veilederen er full av lovord om jenta som starter i 9. klasse etter sommeren. Han støtter henne på at hun kan klare det hun vil.

– Hvor langt tror du Victoria kan nå?

– Hun kan nå så langt hun bare vil. Du snakker om at du vil gjøre det bra i Abel-konkurransen og kanskje ta en doktorgrad i veldig ung alder, sier han mens han titter bort på Victoria.



Planen videre

Selv om Victoria har to år igjen på ungdomsskolen, så hindrer ikke det henne i å drømme. Og noen planer har hun lagt allerede.

– Jeg skal begynne på et kurs på Universitetet i Oslo, hvis jeg kommer inn. Det er et calculus-kurs for videregående elever, sier hun opprømt.



Victoria har som mål å komme seg igjennom mye matematikk-pensum på universitetet før hun blir voksen. Hun har allerede skaffet seg en bok om calculus.

– Planen er å lese og kose meg med calculus i sommerferien.

– Vil du si at du er et mattegeni?

– Nei, jeg føler meg ikke som et geni. Jeg jobber veldig mye med matte, så jeg vil si at jeg er relativt flink, sier Victoria beskjedent.

Funnet et fellesskap

Camilla Lund Søraas beskriver datteren Victoria som en jente med en enorm motor som fikser ting selv, og som hjelper til hjemme og tar vare på sine to yngre søsken.

MATTEGENI: Mor Camilla Lund Sørass kan ikke ta noe av æren for at datteren har blitt så flink i matematikk. – Det har hun klart helt selv. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Moren er veldig glad for at Victoria har funnet sin ting. Og forteller at det har betydd utrolig mye for 13-åringen.

– Hun har endret seg etter hun kom inn på Speed-opplegget. Hun har blitt mye mer fornøyd og glad. Det er noe med det å være en del av et fellesskap der man deler samme interesse.



Og matte betyr mye for datteren merkes hjemme hos familien Lund Søraas. Går det dårlig med et mattestykke, så påvirker det humøret.

– Men hvis hun løser en vanskelig oppgave, så kommer hun dansende ut av rommet og er superblid. Da er familiefreden reddet, spøker Camilla.