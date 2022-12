Victor (18) ble dømt for dette

– En slik sak burde ikke ha vært for retten. Saken burde ha vært lagt bort på et tidlig tidspunkt. Jeg har litt inntrykk av at politiet er litt hårsåre når det gjelder slike saker, mener jusprofessor.

Det var 8. mai i år at Victor Halstensen var på et lokalt russearrangement i Vadsø.

Det var god stemning, og Halstensen innrømmer å ha drukket en god del da han fikk høre at det var kommet en politipatrulje utenfor russeteltet.

Da var klokken rundt 03.30 på natten.

– Jeg kunne ikke se politibetjentene, men jeg så bilen. Så viste jeg langfingeren mens jeg filmet en to sekunders video. Jeg visste ikke at man kunne bli anmeldes for dette. Filmingen var bare et påfunn, så jeg gjorde ikke noe mer med den videoen, sier Victor Halstensen.

Det var avisen iFinnmark som først omtalte saken.

BEKLAGET: – Jeg la meg paddeflat og beklaget ovenfor politiet, hevder Victor Halstensen fra Vadsø. Foto: Privat

Politiet mener at 18-åringen har vist langfingeren flere ganger og ville derfor ha en alvorsprat med Halstensen.

Beklaget til politiet

– De ga meg en advarsel. Politiet forklarte at jeg kunne bli anmeldt dersom dette gjentok seg. Jeg la meg paddeflat og beklaget, sier Halstensen til TV 2.

Politiet ble værende på området og fikk igjen øye på 18-åringen.

Da var han på tur fra festen og til noen venner.

Politipatruljen hevder at Halstensen på nytt viste fingeren til dem.

– Det gjorde jeg ikke, hevder Halstensen.

– Provoserte du politiet på noen måte?

– Nei, det gjorde jeg ikke, hevder 18-åringen.

Han dro fra russeteltet og området uten noe mer oppstyr.

Noen dager senere ble 18-åringen kalt inn til avhør hos politiet. Der han erkjente å ha vist fingeren til politiet.

VADSØ TINGRETT: 18-åringen nektet å betale boten han fikk for å ha vist langfingeren. Nå er han dømt til å betale 4800,- av retten i Finnmark. Foto: NTB scanpix

– Jeg fortalte de at jeg hadde fått tilsnakk, og at jeg ville innrette meg etter det. Jeg erklærte meg ikke skyldig, og trodde at saken derfor var ferdig, sier Halstensen.

Noen dager senere dukket det opp et forenklet forelegg på 4 800,- kroner i posten.

– Jeg sa meg aldri enig i den boten, og jeg nektet derfor å betale, forteller han.

– Det var skummelt

Det resultert i at 18-åring måtte møte i Indre og Østre Finnmark Tingrett nå desember, tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 156 annet ledd. «For ved annen utilbørlig atferd å ha forulempet en offentlig tjenestemann under eller på grunn av utføringen av tjenesten».

– Det å møte i retten var skummelt skal jeg si deg. Jeg hadde ikke krav på noen advokat, så jeg følte at jeg var litt flue på veggen, forteller Halstensen.

OPPGITT: Her står Victor Halstensen utenfor politihuset i Vadsø for å markere hva han syns om hele saken. Foto: Privat

Retten finner ingen grunn til å trekke forklaringen til politipatruljen i tvil. De mener at forklaringen fra politiet fremstår som objektiv, beskrivende og troverdige.

«Slik retten ser det er hensikten med å vise fingeren til noen å gi et klart utrykk for forakt og avsky. Å vise fingeren er en stilltiende måte å si «reis til helvette», «fuck you», «faen ta deg» eller lignende. Slik retten ser det må dette regnes som en allmenn oppfatningen av fingerbevegelsen.»

Indre og Østre Finnmark Tingrett mener at tiltaltes handling var et uttrykk for misnøye mot politiets nærvær, og at han derfor viste fingeren som et uttrykk for dette.

Dømt i retten

Halstensen er nå dømt til å betale et forelegg på 4 800.- kroner. Han slipper saksomkostninger på grunn av sin unge alder.

– Det er politiets rolle i samfunnet som gjør slike handlinger straffbare. Politiet og andre offentlige tjenestemenn skal beskyttes for hets og denne typen oppførsel når de bare gjør jobben sin, sier Victoria Bendiksby Wilkinson, politiadvokat ved Finnmark politistasjon.

Politipatruljen som var som var ute på oppdrag denne kvelden, har forklart at det så langfingeren i været flere ganger fra 18-åringen.

– Han fikk en advarsel og beskjed om at dette ikke var greit og at han ville bli anmeldt dersom han gjorde det flere ganger. Det kunne blitt med det, men beklageligvis gjorde han det en gang til, og da så politiet det nødvendig å anmelde ham, sier Bendiksby Wilkinson.

– Bør ikke politiet tåle såpass når de møter ungen og fulle mennesker?

– Å vise fingeren i en slik sammenheng vil ikke være beskyttet av ytringsfriheten. Selvpåført rus gir heller ikke straffrihet. Gjør man dumme ting i fylla som faller innunder straffeloven, så kan man ikke gå fri med unnskyldningen at man var full, sier Bendiksby Wilkinson.

Jussprofessor Hans Fredrik Martinussen ved Universitetet i Bergen er rystet.

– En slik sak burde ikke ha vært for retten. Saken burde ha vært lagt bort på et tidlig tidspunkt. Jeg har litt inntrykk av at politiet er litt hårsåre når det gjelder slike saker, sier Martinussen.

Han henviser til en høyesterettsdom som viser at en person ble frifunnet for å «vise fingeren» ovenfor politiet.

– Høyesterettsdommen er verken drøftet eller nevnt i dommen fra Tingretten, og det er oppsiktsvekkende, sier Martinussen.

At 18-åringen i Vadsø måte møte i retten uten en forsvarer er heller ikke bra, mener Martinussen.

– Det er grove brudd på grunnleggende rettsikkerhet. Dette er et overgrep fra rettstaten Norge. Dommer er også mangelfull, og slik skal vi ikke ha det, sier Martinussen.

Vurderer å anke

Halstensen er skoleelev i Honningsvåg og måtte bruke to skoledager på å komme seg til retten i Vadsø. Selve Rettsaken vart i en time.

– Er ikke en rettsak sløsing med skattebetalernes penger?

– Påtalemyndigheten er helt enig i at dette er unødvendig sak å ha i rettssystemet, derfor var det i utgangspunktet gitt bot for forholdet, men da den ikke ble vedtatt må den gjennom rettssystemet. Slik er rettssystemet bygd opp, man må gjøre opp for seg hvis man blir tatt for å gjøre noe straffbart, forteller politiadvokaten.

– Jeg erkjente og beklaget at jeg viste fingeren fra en 30 – 40 meters avstand. Jeg syns det er veldig unødvendig av en offentlig tjenestemann å ta saken så langt. De bør tåle såpass når man møter fulle folk på jobb, sier Halstensen.

– Hva tenker du om at du nå er dømt av retten?

– Dette syns jeg er dumt. Det er ikke rett, og jeg mener absolutt at politiet må tåle såpass. Jeg vurder nå om jeg skal anke, sier Victor Halstensen.