Viaplay varsler nedbemanning

VARSLER NEDBANNING: TV 2 erfarer at Viaplay vil kutte så mye som 20 årsverk på grunn av økonomiske utfordringer. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Strømmetjenesten Viaplay blør penger og sliter med å hanke inn nok kunder.

På grunn av utfordringene ble forventingene til medieselskapet for 2023 justert markant ned for en måned siden.

Det førte til at tidligere konsernsjef Anders Jensen gikk av med umiddelbar virkning.



Nå får TV 2 opplyst at ledelsen under et internt allmøte tirsdag har varslet ansatte om nedbemanning og endringer i organisasjonen .

Etter det TV 2 forstår kan så mange som 20 årsverk bli rammet, og de berørte vil få tilbud om sluttpakke.

Viaplay har foreløpig ikke svart på TV 2s henvendelser om opplysningene.

Det svenske selskapet venter fremover en nedgang på mellom 12 og 16 prosent i annonseinntektene, og at færre vil bruke penger på strømming på grunn av økte levekostnader.



I andre kvartal i 2023 forventer Viaplay et negativ driftsresultat på mellom 250 og 300 millioner svenske kroner.



Viaplay satser stort på sport, og har nylig gjort unna sin første sesong med de svært dyre Premier League-rettighetene.

I tillegg er vintersport, håndball og Formel 1 også i strømmetjenestens portefølje.