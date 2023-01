Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) bekrefter at regjeringen vurderer endringer i strømstøtten for husholdninger.

I TENKEBOKSEN: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) bekrefter at regjeringen nå vurderer å gjøre justeringer i strømstøtten. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Mandag kunne TV 2 melde at regjeringen vurderer en hel pakke med justeringer i strømstøtteordningen. Ifølge TV 2s kilder vurderer regjeringen blant annet å gå vekk fra gjennomsnittlig spotpris per måned som grunnlag for strømstøtten og i stedet gi støtte basert på timepris.

Nå bekrefter olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at strømstøtteordningen ligger på regjeringens bord.

– Vi ønsker at strømstøtteordningen skal være relevant for husholdningene, sånn at den faktisk kutter strømregningen til folk, sier Aasland.

Han mener ordningen oppnår dette slik situasjonen er nå, men påpeker at vi tidligere i vinter har sett endringer i prisbildet og større variasjoner.

– Og vi vurderer om vi skal gjøre justeringer i henhold til det, bekrefter han.

Fra månedspris til timepris?

En viktig del av bakteppet er situasjonen i Sør-Norge mot slutten av desember. Da var spotprisen lavere enn månedsprisen.

Som TV 2 har skrevet om tidligere, kan husholdninger i slike perioder tjene penger på å sløse med strømmen. En strømstøtte som beregnes ut fra spotprisen hver time, ville derimot ha løst dette problemet.

Aasland forsikrer uansett om at strømstøtten ikke kommer til å forsvinne.

– Folk skal være trygge på at når prisene er ekstremt høye så har de en avlastning som gjør at strømregningen blir redusert, sier han.

– Kan det bli aktuelt å øke støtten?

– Det vil jeg ikke kommentere nå. Men vi skal ha en relevant strømstøtteordning, sier Aasland.

Vestre viser til stortingsforlik

Utspillet fra Aasland kommer etter at næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) tirsdag gjorde det klart at det ikke er aktuelt å innføre nye strømtiltak for næringslivet.

Men også han bekrefter at støtten til husholdningene er oppe til vurdering.

– Det er om flere eller færre skal innlemmes, støttebeløpet, hvordan dette skal beregnes, sa Vestre.

– Etter hvert som denne ordningen skrider fram, får vi mer erfaring med hva som virker og ikke virker. Det er også en del av forliket i Stortinget at det skal vurderes endringer, påpekte han.

Budsjettspørsmål

Hovedproblemet med å gå fra månedspris til timepris er ifølge TV 2s kilder at det vil bli svært krevende for nettselskapene og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) å gjøre så detaljerte beregninger.

I tillegg vil det kunne få budsjettkonsekvenser.

Hvis regjeringen går for en slik omlegging, er det derfor mulig at innføringen av det nye systemet må vente til høsten.

Et annet alternativ som ifølge TV 2s kilder inngår i diskusjonene, er om størrelsen på strømstøtten skal endres.

Det kan skje på to måter:

Innslagspunktet ligger i dag på 70 øre per kilowattime. Dette kan både heves og senkes.

Støttegraden ligger på 90 prosent av det overskytende når prisen overstiger 70 øre. Denne prosentsatsen kan endres.

Men om det skal gjøres endringer her, er også et kostnadsspørsmål for regjeringen.

Kan tette hull

Justeringer i dagens ordning er likevel bare én av flere mulige veier framover for regjering.

Etter det TV 2 får opplyst fra informert hold, jobber regjeringen også med alternativer som kan innebære mer dyptgripende endringer i strømmarkedet. En rekke alternative modeller skal ifølge TV 2s kilder ha blitt undersøkt gjennom det siste året.



Hva som til slutt blir konklusjonen, er ennå ikke klart. Ingen beslutninger skal være tatt. Men flere kilder bekrefter overfor TV 2 at de første svarene kan ventes i løpet av noen uker.

Samtidig ser regjeringen på muligheten for å tette flere hull i dagens støtteordninger: