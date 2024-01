LOV: Aina Andreaasen vil ha lovpålagte rettigheter for voldutsatte kvinner og barn. Foto: Privat

Voldsutsatte kvinner krever lovpålagte handlingsplaner og raskere handling for å forhindre flere partnerdrap.

Sykepleier Aina Andreassen (47) frykter å møte mannen hun flyktet fra for flere år siden fordi hun var redd for å dø.

Andreassen er en av flere tusen kvinner som lever med frykt for en de en gang elsket.



– Vold i nære relasjoner har preget hele livet vårt, og gjør det fortsatt. Det går hardt utover alle relasjoner.

Møtt med skepsis

For mange kjenner skam og skyld når de blir utsatt for vold av sine nærmeste.

– Det er mange holdninger som gjør det vanskelig å fortelle om vold. Da jeg vitnet om grov vold, fikk jeg slengt etter meg; «sånt anmelder man ikke.»



Sammen med tre andre kvinner skrev hun nylig et leserinnlegg. publisert blant annet i BA.



– Vi vil ikke dø, vi vil overleve dette året.

Kommuner mangler handlingsplaner mot vold

De krever handlingsplaner i alle kommuner, utvidet bruk av omvendt voldsalarm, og mer innsats for å trygge voldsutsatte.

– Kvinner og barn som bryter ut skal ha lovfestede rettigheter, sier Andreassen.



Bergen kommune er blant kommunene som fortsatt jobber med sine handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Slike planer er ikke lovpålagt, men regjeringen oppfordret før jul alle kommuner til å utarbeide planer.

Drapstallene i fjor var de høyeste på ti år. På ni dager i år var det sju drap i Norge.

– Er du trygg?

Veronica Bratseth startet Facebookgruppen «Aldri Alene» da hun forsto hvor mange som lever i frykt for tidligere kjærester. Konsulenten har hatt noen intense dager etter at hun hørte at en tobarnsmor var drept i Øygarden.

– Det første jeg gjorde var å sende melding til alle medlemmene i den lukkede gruppen; «Er du trygg?»



Så beskriver hun hvordan hun ble redd og sint. Da hjelper det Bratseth å snakke med andre som har levd med vold i nære relasjoner.

– Jeg finner styrke i å snakke med andre som har vært utsatt for vold, å vite at vi ikke er alene, å gi hverandre en klem.

STØTTEMARKERING: Veronica Bratseth (fremme i midten) er en av initiativtakerne bak en støttemarkering mot vold i nære relasjoner og etterlatte som ble holdt i Bergen og i Oslo 14. januar 2024. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Vil utvide adgangen

Politiinspektør Tore Salvesen har ansvar for voldsalarmene i Vest politidistrikt.

Der har sju voldsutøvere en fotlenke som utløser alarm hos politiet dersom de bryter sonen de er dømt til å holde seg unna. På landsbasis er det under 100 som har omvendt voldsalarm (OVA).

POSITIV: Seksjonsleder Tore Salvesen iVest politidistrikt Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Vel 300 kvinner i Vest har en mobil voldsalarm de selv må utløse dersom de vil tilkalle politiet.

Like før jul kom regjeringen med et lovforslag som vil gi utvidet adgang til elektronisk kontroll av besøksforbud.

I Justisdepartementets rapport var det i fjor 3260 brudd på besøksforbud, men ingen i saker der voldsutøver ble idømt omvendt voldsalarm.

Rapporten viser at selv om påtalemyndigheten la ned påstand om OVA i 186 saker, var det bare 85 som ble dømt til å gå med elektronisk kontroll.

– Når påtalemyndigheten ønsker omvendt voldsalarm og under halvparten blir idømt, har retten en viktig rolle, sier Salvesen til TV 2.

Han forklarer at politiet rutinemessig ringer trusselutsatte som har voldsalarm hver tredje måned for å høre hvordan det går, og om de trenger voldsalarmen.

Stor pågang

Leder i Alternativ til vold i Bergen, psykologspesialist Kari Antonsen, sier første skritt for alle som opplever vold er å gi beskjed.

– Det viktigste er å si ifra, for det finnes behandling.

Dinutvei.no lister flere behandlingssteder for voldsutøvere, voldsutsatte og deres barn.

TILFLUKT: Leder for krisenteret, Pia Krüger Grønqvist, hjelper voldsutsatte kvinner. Foto: Privat

Leder ved krisesenteret for Bergen og omegn, Pia Krüger Grønqvist, sier drapsbølgen viser det kvinnene som flykter frykter mest; å bli drept av en som står dem nær.

– Mange søker til familie, venner og søsken, men de som ikke har andre i nærheten kommer ofte til oss. Vi har også dagtilbud til de som kan bo andre steder.

Grønqvist vil av sikkerhetshensyn ikke oppgi hvor eller hvor mange som overnatter, men sier krisesenteret alltid vil finne plass til noen som frykter for sitt og barnas liv.

Én av ti kvinner har blitt utsatt for alvorlig fysisk vold fra partner sammenliknet med 3 prosent av mennene (NKVTS januar 2023), sier prosjektleder Stig Jawrson for Sinnemestring Brøsetmodellen, utarbeidet ved St. Olavs hospital.

SINNEMESTRING: Brøsethmodellen er i bruk over hele landet. Foto: St. Olavs Hospital

Bevisstgjør voldsutøver

– Målsettingen er å forhindre og forebygge vold i nære relasjoner som fysisk, psykisk, materiell og seksuell vold. Utøver skal bli bevisst sitt sinnemønster: I hvilke situasjoner kommer aggresjonen, hvilke tanker og følelser går gjennom hodet og medfører tap av kontroll.

Jawrson forklarer at behandlingen skal lære utøver å ta ansvar for egen atferd.

Brøsetmodellen brukes i hele landet, på familievernkontor, barnevern, kommuner, rusbehandling, i fengsel og friomsorg.

Før Jawrson sammen med kollegene lister noen røde flagg, minner han om:

– Ring politi som har plikt til å gripe inn hvis en føler seg truet i nære relasjoner.

- SØK RÅD: Stig Jawrson og Anne Meisingset sier folk må ha lav terskel for å søke hjelp Foto: St. Olavs Hospital

Ekspertenes 10 tegn på fare:

1. Samlivsbrudd

2. Tidligere utøvd vold og trusler

3. Kontrollbehov

4. Sjalusi og holdninger som støtter vold

5. Sinne og aggresjon i forbindelse med rus

6. Personlighetsproblematikk, impulsivitet og ustabil atferd

7. Hyppigere og alvorligere vold

8. Brudd på besøksforbud

9. Psykiske lidelser

10. Tap av ære, ofte knyttet til kvinners moralske atferd (æresrelatert vold )

Samtlige TV 2 har snakket med er tydelige på:

– Ha lav terskel for å søke hjelp.

Jawrson avslutter med viktigheten av å nå voldsutøveren:

– Ved å hjelpe mannen, hjelper en alle. Gjør en ikke noe med utøver, kan volden eskalere og i verste fall ende med drap. Uansett om omvendt voldsalarm har en effekt, kan utøver rekke å utøve vold hvis vedkommende har bestemt seg.