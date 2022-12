USAs president Joe Biden forsikrer sin ukrainske kollega Volodymyr Zelenskyj om at han aldri vil stå alene.

Ukrainas president, Volodomyr Zelenskyj, landet onsdag i USA.

Like etter landing møtte Zelenskyj USAs president Joe Biden og presidentfruen Jill biden.

– Det er en stor ære for meg å være her. Jeg setter pris på all hjelpen fra president Biden, sa Zelenskyj.

I Det ovale kontor i Det hvite hus fikk Biden en medalje av Zelenskyj.

– Står opp mot bøller

– Dere vil aldri stå alene i Ukraina.

– Vi har hatt nær kontakt, men det er fint å møtes og kunne se hverandre i øynene. Det er viktig for verden å høre fra dere om om Ukraina-krigen.

Det sier Biden under en felles pressekonferanse i Det hvite hus med de to presidentene onsdag kveld.

– Vi står opp mot bøller. Det er hvem vi er som amerikanere. Helt fra begynnelsen har vi oppfordret allierte til å stå med Ukraina.

– Vi vet at Putin ikke har som intensjon å stoppe denne grusomme krigen.

HISTORISK: Zelenskyj og Biden holdt en felles pressekonferanse under førstnevntes første besøk til utlandet etter russlands invasjon av Ukraina i februar. Foto: Kevin Lamarque

Biden sier at Patriot-systemet, som USA gir til Ukraina, vil utgjøre en viktig forskjell for de ukrainske styrkene, men at det kan ta tid å trene opp styrkene til å bruke systemet.

Han retter kritikk mot Russland for å bruke vinteren som et våpen i krigen.

– Ville komme tidligere

Zelenskyj sier under pressekonferansen at det er en ære for han å være til stede i USA.

– Jeg vil takke Biden og kongressen for støtten. Jeg har gode nyheter med meg når jeg reiser hjem, med en ny bistandspakke.

– Jeg ville kommet tidligere, men presidenten vet at det kunne jeg ikke, situasjonen var så vanskelig, sier Zelenskyj.

Den ukrainske presidenten sier at Patriot-systemet er viktig for å skape et effektivt luftvern.

– Uavhengig av forandringer i Kongressen, er jeg sikker på at Ukraina vil fortsette å motta støtte.

Etter besøket i Det hvite hus er planen at Zelenskyj og Biden skal videre til Kongressen. Der skal den ukrainske presidenten holde tale til de folkevalgte i begge kamrene.

Gir etterlengtet våpensystem

Onsdag ble det også klart at USA gir en ny støttepakke til krigsherjede Ukraina. Hjelpepakken er verdt 1,85 milliarder amerikanske dollar.

Om lag 1 milliarder dollar omfatter våpen og utstyr, blant annet det avanserte luftvernsystemet Patriot. Et system som er egnet til å skyte ned ballistiske missiler, og som kommer på et kritisk tidspunkt for Ukraina, forklarer oberstløyntant Geir Hågen Karlsen.

Patriot-systemet har vært etterspurt av Ukraina lenge, ettersom Russland har giret opp sin strategiske bombing av sivile mål i landet, for å ramme viktig strøm- og kraft-infrastruktur.