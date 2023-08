– Vi vet at mange er redde

Mandag fortalte TV 2 om 86 år gamle Else Marie, som sammen med sine pårørende bestemte seg for å klage på avslaget hun fikk på søknad om sykehjemsplass. Det er det imidlertid få som tør.



VIL PÅ SYKEHJEM: 86 år gamle Else Marie vil gjerne på sykehjem. Men Oslo kommune mener hun er for frisk, og hun fikk derfor avslag. Hennes andre søknad er nå under behandling. Foto: Tom Rune Orset / TV2

– Vi vet at mange pasienter og pårørende i denne situasjonen er redde for å klage, rett og slett fordi de er redde for at en klage skal gå ut over fremtidig helsetilbud og omsorg i fremtiden, sier pasient- og brukerombud Jannicke Bruvik.

Pasient- og brukerombudet får mange henvendelser fra fortvilte pårørende.

– Mange forteller at de blir redde for en hevnaksjon.

Bruvik sier at de prøver å forklare at helsepersonell er profesjonelle, og at de skal ta tak i eventuelle klager.

REDDE: Pasient- og brukerombud Jannicke Bruvik får mange historier fra eldre og pårørende. Flere av dem gjør sterke inntrykk. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Vi tror ikke at hevnaksjoner faktisk skjer, men problemet er at frykten er der.

Tall TV 2 har hentet inn fra Helsetilsynet, viser at det i fjor ble sendt inn 1502 klager på rett til kommunale tjenester.

Av disse ble en tredjedel opphevet, og tilbakesendt for ny behandling. 89 av sakene ble deretter helt eller delvis endret.

– Føyer seg inn i rekken

Anne Kjersti Befring er jurist og ekspert på helserett. Hun mener mange kommuner ikke oppfyller sin plikt overfor de eldre.

– Dette føyer seg inn i rekken av saker vi har hatt de siste par årene, hvor eldre ikke får dekket sine behov og oppfylt sine rettigheter.

ALVORLIG: Jurist og ekspert på helserett, Anne Kjersti Befring, mener rettsikkerheten til de eldre ikke blir godt nok ivaretatt. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Hun er tydelig på at flere burde klage, og at det er mulig å ta disse sakene til domstolen.

– Problemet er at mange av disse er syke og hjelpetrengende. Så det er ikke så lett for dem å ta sakene til retten, sier Befring.

TV 2s tall viser at antall avslag har økt med 34 prosent de siste tre årene.

Juristen mener dette er et alvorlig problem.

– Eldre har samme rett som alle andre til å ha en trygghet for at når de virkelig trenger hjelp, så stiller samfunnet opp.

Kun én dom

Det finnes knapt en eneste rettskraftig dom som går på eldres rettigheter, ifølge Befring.

Det eneste eksempelet er den såkalte «Fusa-dommen» fra 1990. Her mottok en handikappet dame et kommunalt vedtak som innebar en betydelig reduksjon av tidligere hjemmehjelp. Kvinnen vant frem i Høyesterett, og vedtaket ble kjent ugyldig.

– Etter 1990 har vi fått en stor, eldre befolkning. Så vi vet at behovene er økende. Likevel har vi ikke flere rettssaker. Det viser at det er vanskelig for denne gruppen å få ivaretatt sine rettigheter.

1990: Det er over 30 år siden en sak om eldres rettigheter var oppe i domstolen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Det er noe Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) kan bekrefte.

– Eldre mennesker har de samme rettighetene som alle andre, men det er mange eldre i sårbare situasjoner som vil ha vanskeligheter med å få sikret ordentlig gjennomføring av sine menneskerettigheter, sier assisterende direktør Gro Nystuen.

Bruk av tvang

VANSKELIG: Norges institusjon for menneskerettigheter mener det er vanskelig for mange eldre å opprettholde sine menneskerettigheter. Foto: NIM

Litt enklere forklart sier hun at mange eldre har få ressurser og har kanskje pårørende som ikke har tid, krefter eller råd til å klage eller til å føre saker opp for retten, om man skulle ha en sak.

Nystuen sier at mange kommuner også gjør det vanskelig for pårørende å klage, fordi vedtak ikke dokumenteres skriftlig. Dette kommer frem i rapporter NIM skrev i 2019 og 2023.

– I mange tilfeller er man nødt til å for eksempel bruke tvang overfor eldre demente. Men i mange kommuner blir ikke vedtak skrevet ned. Slike vedtak må kunne dokumenteres og man må ha mulighet til å klage, men kommunene sier de ofte mangler tid og rutiner til dette, sier Nystuen.

Det at man ikke har mulighet til å klage, går ut over eldres menneskerettigheter, sier Nystuen.

– Lovverket er på plass, men i mange tilfeller følges det ikke, sier hun.