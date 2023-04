Kongen kommer til klubben:

NEIDA, DET VAR IKKE BARE KØDD: Tirsdag kommer faktisk Kongen til klubben Drive. Andrea Søberg-Morken (14) sier hun ikke har forberedt seg noe spesielt; hun mener at de er vanlige folk, og at besøket som kommer sikkert er ganske vanlig han også. Foto: Frank Lervik/TV 2

Det brummer. Det hviner i bremser. Og latteren fra ungdommer som elsker å kjøre ATV og UTV og snøskuter runger. Det er tirsdagsklubb.

Og på neste klubbmøte kommer Kongen.

Ja, selveste.

Pølse og brød til Kongen

– Da vi først fikk høre det, så trodde vi at det bare var kødd. Men da vi skjønte at det var sant, så tenkte vi at ­«wow, det her blir jo kjempespesielt og spennende». At han vil besøke oss! Og vi gleder oss alle, forteller Andrea Søberg-Morken (14).

Og alle, det er klubbmedlemmene i Drive i Skaun. Klubben du ikke bare kan melde deg inn i, men som er for noen utvalgte. Kanskje de som ikke er på fotball- eller håndballbanen, og som mangler et sted å være og noe å gjøre.

H.M.Kong Harald kan vente seg hverdagskost når han ankommer gapahuken til klubben i Skaun. Vanlige folk spiser pølser, mener de. Foran fra venstre Andrea Løberg-Morken, og Jannicke F. Lien. Bak fra venstre, Steinar Skorild, Erlen A. Meek, Jan Arild Grandetrø og Bjørnar Rotmo Fiske. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Jeg elsker å skru på UTV eller ATV, men det aller beste er å kjøre snøskuter. Når vi kommer hit, så kjører vi mye, og så er det alltid god mat å få. Andrea står ved utegrillen og steker pølser.



TV 2 møter flokken ute i snøkavet rett før påske. Det har nettopp blitt kjent at Kong Harald skal besøke kommunen Skaun i Trøndelag for første gang. Og at han legger turen innom klubblokalet til Drive.

– Det skal jo være en vanlig dag, og vi skal kose oss med grilla pølse, og han skal få smake. Jeg har egentlig ikke forberedt noen spørsmål - det er jo bare artig at han vil se hva vi driver på med, sier Andrea.



MORO I SNØEN: Ungdommene i klubben Drive i Skaun kan velge mellom snøskutere, og firhjulinger som ATV og UTV. Marius Sinnes Meaas tester skuterferdighetene. Egne løyper er satt av til dette formålet. Foto: Frank Lervik / TV 2

Og vi får også se hva de holder på med. Tohjulinger og firhjulinger og snøskutere trekkes ut av garasjeanlegget. Andrea må skifte lyspære på det ene kjøretøyet først. Det praktiske må også læres.

Og så gønner de på ut i løypene der ungdommene kan kjøre alt hva remmer og tøy kan holde.

– Tut og kjør, sier en av de voksne som er med.



Litt frukt og voksenprat

Hver uke sees de, ungdommene, sammen med voksne veiledere.

De som er her har hatt, eller har, noen ekstra utfordringer. Det er fylkeskommunen, kommunen og den ideelle organisasjonen Drive som driver liknende klubber i 83 kommuner.

– På klubbkveldene kan vi ta opp ulike tema som livsstil og trafikksikkerhet, for eksempel. Vi prøver å være et ekstra støttehjul, i perioder hvor det ikke alltid er like lett for den enkelte. Noen av disse finner du ikke på en fotball - eller håndballbane, forklarer daglig leder i Drive, Jeanette Sørmoen-Børseth. Som forteller at hun føler takknemlighet for at Kongehuset velger seg deres klubb.



FØLER SEG VERDSATT: At Kong Harald kommer for å besøke ungdommene, tror daglig leder i Drive, Jeanette Sørmoen-Børseth, gir dem følelsen av å bli anerkjent og sett. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Det er veldig viktig for disse ungdommene at de blir sett. Og det er nettopp det Kongen skal gjøre, han vil komme hit for å treffe akkurat dem og det vil være en anerkjennelse for dem, sier Sørmoen-Børseth.



Hun sier at kjøring og motorsport er et virkemiddel for å få disse ungdommene til å føle mestring. Selv om det er morsomt skal det være litt sunt og oppbyggelig også. På klubbkveldene serveres det frukt. Ja, altså, i tillegg til de nevnte pølsene da.

KLUBBKVELD MED KONGE: Andrea Søberg-Morken (14) ser virkelig fram til en eksepsjonell klubbkveld. Hun tenker at Kongen trolig er motorsport- interessert. Foto: Frank Lervik / TV 2

Andrea gleder seg til hver eneste av disse kveldene. Og hun tror at Kongen er interessert i motorsport. Etter at beskjeden kom om det kongelige besøket kom, er hun blitt hakket mer opptatt av ham.

– Altså, Kongen er stor. Han bor jo i Oslo og har et skikkelig stort hus og alt det der. Og da det gikk opp for meg at han skulle komme, så føles det som skikkelig stas. For både meg og klubben vår. Så det blir mer og mer interessant å høre litt om ham nå, sier 14-åringen.



– Føler meg lykkelig



Andrea kommer fra en gård, der de har både ATV og snøskuter.

– Skikkelig artig, ja, Fart og moro er noe av det jeg liker aller best.

STARTER MED EN PRAT: Hver klubbkveld startes med en prat, der en voksen veileder har ansvaret. Foto: Frank Lervik / TV 2

Andrea hiver seg bakpå en skuter. Mye snø gjør det ekstra artig å kjøre.



– Filosofien til vår organisasjon er jo «Find your drive» og «Stronger together». Her i klubblokalene skal de finne sammen, og være med noen de trives med, ifølge daglig leder.



Jeanette Sørmoen-Børseth forteller at de driver med mye forebyggende arbeid, som skal gjøre unge i bedre stand til å ta gode valg i egne liv.

– Vi bygger folk, ikke ting, sier hun.



I LYKKERUS: Andrea Søberg-Morken (14) til venstre, sier hun elsker å kjøre firhjuling. Her sammen med Janinicke F. Lien på en såkalt UTV, som er et terrengkjøretøy med to seter. Betyr utility terrain vehicle. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Jeg elsker å kjøre ATV, det er livet, egentlig. Jeg føler meg lykkelig da, sier ungdomsskoleeleven Andrea.



Tirsdag skal hun og de fem andre vise og fortelle Kong Harald om livet i klubben.

– Han er jo helt vanlig, bare at han er konge på en måte. Ja, han er vel en helt vanlig fyr og sikkert kjempesnill! Vi er jo oss sjøl vi også, så kan ikke han bare være seg sjøl? Så spiser vi pølser og koser oss.