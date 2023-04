Styremøte om Helseplattformen:

Styremøtet handlet om helt utslitte helsearbeidere. Og om at Arbeidstilsynet har vært på døra. Med all sannsynlighet vil Helseplattformen nok en gang utsettes for deler av Trøndelag.

STÅR I GJØRMA: Men styrelederen i Helse Midt-Norge, Odd Inge Mjøen, tror at de kommer seg ut av gjørma, det tar bare litt tid. Etter all sannsynlighet kommer Helseplattformen igjen til å bli utsatt for deler av helsevesenet i Midt-Norge. Foto: Frank Lervik/TV 2

Styrelederen for Helse Midt-Norge avsluttet torsdagens styremøte slik:

– Ja, vi står litt i gjørma nå.



Odd Inge Mjøen hadde ledet et møte preget av mange bekymringer og nedslående meldinger om det utskjelte pasientjournalsystemet Helseplattformen.

For mye overtid og brudd på loven

Foran styret, som var forsamlet på Stjørdal i Trøndelag, hadde den nye direktøren for Helseplattformen fortalt om de mange alvorlige feilene.

Men konstituert direktør for Helseplattformen, Trond Utne, kunne også fortelle om totalt utslitte ansatte i Helseplattformen, som strekker seg lenger enn sunt er for å rette opp feil ved systemet.

DETEKTIVER I HELSEPLATTFORMEN: Den nye direktøren i Helseplattformen lover styret i Helse Midt-Norge at de skal komme i mål, men sier de driver krevende detektivarbeid for å finne alle feilene. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Vi driver detektivarbeid for å finne feilkildene. Det har kommet mange alvorlige feil for dagen, og vi skal komme oss i mål, men vi trenger mer tid på oss for å gjøre dette på en forsvarlig måte, sier Utne.



Han tok over i mars, da forgjengeren trakk seg. Den nye lederen må blant annet finne ut hvordan hans organisasjon skal jobbe mindre overtid og overholde hviletidsbestemmelsene, samtidig som de må innfri kravet om bedret pasientsikkerhet. Arbeidstilsynet var på døra i fjor, og krever handling.

Helsetilsynet har på sin side, i sin meget krasse rapport om Helseplattformen, krevd at pasientjournalsystemet må forbedres på en måte som gjør pasientsikkerheten langt bedre enn i dag. Det fordrer at IT-arbeiderne står på ekstra over en lengre periode.

Fire overleger slutter

Den konstituerte direktøren kunne fortelle styremøtet om de 3000 innmeldte sakene, hvor det potensielt kan ligge alvorlige feil.

IKKE OPPLEVD LIGNENDE: Amerikanske Epic sier de aldri har opplevd at noen har demonstrert mot systemet deres. Ansatte ved St. Olavs hospital gikk to ganger ut i gatene for å markere sin motstand. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Ansatte-representanter i styret foreslo å vedta utsettelse av Helseplattformen for Helse Nord-Trøndelag. De argumenterte for at det beste er å la alle de ansatte i regionen allerede nå få visshet om at de har ett år ekstra på seg.



– Det er fortsatt veldig mye som gjenstår før dette er forsvarlig, sa Lindy Jarosch von Schweder, som er ansattrepresentant i styret.



Hun kunne fortelle styremedlemmene om at fire overleger har valgt å slutte, delvis på grunn av Helseplattformen. Hun fortalte også at det røyner på for helsearbeiderne på St. Olavs hospital, der flere strekker strikken meget langt for å oppnå maksimal sikkerhet for pasientene.

De ansatte har støtte fra direktør Trond Utne i Helseplattformen.

– Det er en stor risiko forbundet med å fortsette som planlagt, en utsettelse på ett år fra november i år til november i 2024 vil være det tryggeste, mener Utne, som ser at alt ekstraarbeidet tærer voldsomt på ressursene i staben hans.



IKKE VEDTAK OM UTSETTELSE I DAG: Styreleder Odd Inge Mjøen, til høyre, sa at det er for tidlig å gå inn for utsettelse. Men har tror det kommer på neste møte i Helse Midt-Norge. Foto: Frank Lervik/TV 2

– Jeg kan ikke støtte forslaget fra de ansatte sine representanter nå, men vi ser vel alle hvilken vei dette tydeligvis går. Likevel, vi må gi dette den tida som kreves og sikre oss et godt beslutningsgrunnlag, sa styreleder Odd Inge Mjøen.



Han henviste til det kommende styremøtet i mai, hvor alt tyder på at styret i Helse Midt-Norge da vil vedta en utsettelse. Som innebærer at Helse Nord-Trøndelags inntreden i plattformen settes på vent, fra november i år til november 2024.

Spørsmålene om det amerikanske Epic er et avleggs system kom også opp under møtet. Flere IT-eksperter har påstått akkurat det.

Avansert system

– Jeg er ikke bekymra for at dette er gammeldags teknologi. Syv av de ti mest avanserte sykehusene i verden anvender dette systemet, svarte Trond Utne.



EPIC INNAFOR: Helseplattformens direktør er ikke enig i at systemet allerede er avleggs. Trond Utne beskriver dette som et system i ypperste klasse, men at for eksempel brukervennligheten må forbedres kraftig. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Men han understreket at den norske varianten opplever et spesielt problem andre ikke erfarer. Såkalt samtidighetskonflikt.

– Det at ikke to forskjellige innafor helsevesenet kan stå i samme journal samtidig er et alvorlig problem. Dette gjelder særlig de alvorlig syke som i all hast blir kjørt til sykehuset, og der flere helsearbeidere har behov for å være inne i pasientens journal samtidig. Så kan bare en av gangen arbeide inne i journalen. Det er en alvorlig utfordring vi må løse, forklarte Helseplattformens direktør.



Etter at den konstituerte direktøren hadde fortalt ferdig, berettet styremedlemmet Liv Stette om uroen hun nå føler.

– En kan vel si det sånn at sannhetens time er kommet. Man blir drevet fra skanse til skanse, ja, jeg føler meg veldig urolig.