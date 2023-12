– Vi snakkar om milliardar av kroner

240.000: I Bergen og Oslo vart over 240.000 personar utsett for bedrageriforsøk på 23 dagar i august og september i år. Foto: Marte Christensen / TV 2

Prøvde bedra over 240.000 personar:

Dei trudde først han var ein spion.

Fredag 8. september i år vart ein student i 20-åra frå Malaysia pågripen i Oslo. Då hadde han i fleire veker køyrd rundt i ein leigebil både i hovudstaden og i Bergen.

Det vekka oppsikt hjå PST då mannen vart fanga opp ved fleire sentrale regjeringsbygg, både i regjeringskvartalet, ved Forsvarsdepartementet og ved Statsministerens kontor.

Men seinare på hausten blei saka overført til Økokrim. Det var ikkje spionasje, men bedrageri mannen heldt på med.

I veldig stort omfang.

AKTOR: Førstestatsadvokat Marianne Bender. Foto: Aage Aune / TV 2

Over 240.000 personar

Måndag møter han i Oslo tingrett, tiltalt for grovt bedrageri av 103 personar og forsøk på grovt bedrageri av over 240.000 personar.

Du leste rett, over 240.000 personar.

Heilt nøyaktig er mannen tiltalt for å ha sendt ut 244.746 falske tekstmeldingar, der han har utgitt seg for å vera forskjellige bankar.

I AKSJON: Mannen fanga på eit overvakingskamera i Oslo. Han køyrde rundt i sentrumsområder både her og i Bergen. Foto: Økokrim

Alt i løpet av 23 dagar på seinsommaren i år. Det blir i snitt over 10.600 bedrageriforsøk kvar dag.

– Det er ein enorm mengde, ja. Han har meir eller mindre vore på jobb kvar dag, slår førstestatsadvokat Marianne Bender fast.

– Om alle hadde blitt lurt, snakkar vi om milliardar av kroner i tap, legg ho illustrerande til.

Her forsøkte mannen å gjennomføra bedrageriforsøka i Bergen. Foto: Økokrim Les mer Her forsøkte mannen å gjennomføra bedrageriforsøka i Oslo. Foto: Økokrim Les mer

Første sak i retten

Den tiltalte studenten kjem til å erkjenne straffskuld i retten.



Økokrim har tidlegare sagt at dette er den første straffesaka i Noreg som omhandlar denne svindelmetoden.

Meir om denne metoden om litt.

Bender skal vera aktor og er oppteken av at retten i denne saka skal setje presedens for ein digital bedragerimetode som vi truleg vil sjå meir av framover.

– Saka er jo spesiell og det er difor viktig å få retten til å seie noko om straffenivået. I Noreg blir nordmenn treft av bedrageriforsøk kvar einaste dag. Men ein sånn type sak, med så utruleg mange bedrageriforsøk ved hjelp av denne metoden, er ikkje tidlegare prøvd i rettssystemet, seier Bender.

FORKLARING: Tekstmeldingar er sendt ut til folk som har vore i nærleiken av mannens sporingsutstyr. Bedragerimetoden blir gjennomført ved hjelp av sokalla IMSI-fangar. Foto: Økokrim

Slik gjorde han det

Det var i perioden 17. august til 8. september at mannen køyrde rundt i nabolag i Oslo og Bergen.

Inne i bilen hadde han falske basestasjonar med både 4G og 2G-dekning, sokalla IMSI-fangarar.

Bedragerimetoden baserer seg på at folk har mobiltelefonar som heile tida prøver å knytte seg til det mobilnettet som har sterkast dekning.

Difor har tilfeldige personar fått mobilen sin først kopla til 4G-stasjonen til mannen. Etter det har mannen fått dei vidare på 2G-stasjonen som har lågare tryggleik, forklarar Bender.

Ved hjelp programvare har mannen så sendt ut ein bråte med tekstmeldingar til mobilane som er kopla til hans basestasjon.

Etter at meldinga har gått ut, blir ein kasta ut av mobilnettet hans. Alt skjer i løpet av eitt sekund, ifølge statsadvokaten.

FORSØK: Målet var å få folk til å trykke på lenka og gi frå seg kreditt- og/eller bankinformasjon. Dette var ein av dei mange titals tusen meldingane som vart sendt ut. Foto: Økokrim

Høgare truverd

Tekstmeldingane har også hatt høgare truverd enn at dei kjem frå heilt ukjente telefonnummer.

Mannen har brukt både DNB, Bank Norwegian og DHL som avsendar. Målet med tekstmeldinga er å få mottakar til å trykke på ei lenke og gi frå seg kreditt- og/eller bankinformasjon.

– Programvara gjer det mogleg å få tekstmeldingane til å legge seg inn i allereie eksisterande SMS-tråd som dei fornærma har med dei forskjellige bankane. Det har auka tilliten til meldinga, seier Bender.

Det har ført til at 32 overføringar til ein verdi av 264.023 kroner er blitt gjennomført.

DNB har i tillegg stogga 195 overføringar med ein samla verdi på rundt 1,8 millionar kroner.

FORSVARAR: Advokat Daniel Storrvik forsvarer den tiltalte. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Har blitt pressa

Mannen kjem altså til å erkjenne straffskuld når saka startar i Oslo tingrett måndag.

Det er sett av to dagar til rettsforhandlingane. Mannen skal få gi forklaring på første rettsdag, ved hjelp av tolk.

– Det viktigaste for han å få fram er at han har vore under press og tvang. Dette er ikkje noko han har fullt ut ønska å gjere, seier forsvarar Daniel Storrvik til TV 2.

Statsadvokat Marianne Bender legg til at det er tatt ut tiltale for deltaking i ei organisert kriminell gruppe. Det doblar strafferamma opp til totalt 12 års fengsel, seier ho.

– Vi meiner å kunne bevise at han har samarbeida med tre-fire andre personar som driv med det same, men som ikkje oppheldt seg i Noreg.