Kong Harald må tilgis for å være åtte minutter forsinket til Oslo S mandag. Han tok nemlig toget.

På grunn av feil med en sporveksel på Oslo S, måtte toget kjøre med redusert hastighet gjennom den nye tunnelen som skal gjøre reiseveien fra Ski til Oslo mye raskere.

Feilen førte til at kong Harald og resten av følget kom for sent til snorklippingen som markerte den høytidelige åpningen av Follobanen.

Likevel var dette en av mandagens mer problemfrie togreiser på Østlandet.

REDUSERT HASTIGHET: Her ankommer kong Harald forsinket til snorklippingen. Grunnen var feil ved en sporveksel. Derfor måtte toget kjøre med redusert hastighet gjennom den nye tunnelen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Sto i flere timer

Mens kong Harald klippet snora og statsminister Jonas Gahr Støre holdt tale om Follobanens fortreffelighet, viste tavlen inne i avgangshallen på Oslo S at den ene avgangen etter den andre ble utsatt eller innstilt.

– Vi skulle gjerne vært dette foruten, sier pressevakt Harry Korslund hos Bane NOR til TV 2.

To tog ble stående inne i Romeriksporten i flere timer, etter at en kjøreledning falt ned og førte til at strømmen forsvant. I tillegg oppsto det feil i en sporveksel på Oslo S, som førte til at passasjerer også retning sør fra Oslo S ble rammet.

– Vi skjønner at det ikke er noe hyggelig når folk blir så hardt rammet som spesielt dem om bord de to togene som ble stående, sier Korslund.

– Spesielt på en dag som dette skulle vi gjerne hatt all vår glade oppmerksomhet rettet mot den betydelige Follobanen og ferdigstillingen av den.

Raskt og dyrt

Follobanen er et prestisjeprosjekt for Bane NOR og har kostet om lag 36 milliarder kroner.

Reiseveien fra Ski til Oslo er redusert fra 22 til 11 minutter, takket være den 20 kilometer lange Blixtunnelen, som med sine 20 kilometer er Nordens lengste jernbanetunnel. I tillegg innbefatter Follobaneprosjektet den største sporutvidelsen av Oslo S på 41 år og et nytt kollektiv-knutepunkt i Ski.

– Vi jobber veldig mye med kapasitet, og er det noe den bidrar med, er det økt kapasitet. Togene kjører oftere og raskere. Reisetiden er redusert 11 minutter på strekningen Ski – Oslo. Dette er veldig, veldig positivt, poengterer Korslund.

Kjøretiden fra Fredrikstad til Oslo reduseres også til under en time.

– Som ordføreren i Ski sa: Dette betyr mye for Nordre Follo og for dem som bor lenger sør og i Østfold, enten de reiser i forbindelse med skole og studieplasser eller jobb. Når du får både flere tog og raskere tog, er det et formidabelt bidrag til en enklere hverdag for tusenvis av mennesker.

Forutsatt at togene går, da.

SMILTE: Til tross for forsinkelsen så det ut til at kongen satte pris på togturen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Selv om kjøreledningen er fikset i Romeriksporten, og sporvekselfeilen er rettet opp, vil togtrafikken på Østlandet først gå som normalt igjen tirsdag morgen.

– Det er kjipt. Vi må si det så enkelt. Uansett når det skjer. At det så skjer på en dag der det var mye positiv oppmerksomhet rundt Follobanen, legger jo en liten demper på feiringen, konstaterer Korslund.