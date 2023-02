– Vi skjønner ingenting

Har du ikke booket sommerferien ennå? Da er du ikke alene.

Før var nordmenn veldig tidlig ute med å bestille utenlandsreisene sine. Sommerferien ble vanligvis booket i januar.

Men koronapandemien og usikkerheten vi følte på da, har gjort noe med vanene våre.

FORLOKKENDE: Mange drømmer om en sommer fylt av sol og varme. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Selv om vi har lagt pandemien bak oss, har ikke vanene kommet tilbake til normalen.

– Vi skjønner ikke hvorfor folk sitter på gjerdet. Vi klør oss i hodet over dette spørsmålet, sier kommersiell direktør Terje Berge i Finn Reise.

1,8 millioner drar utenlands

En fersk undersøkelse, gjennomført av Respons analyse på vegne av Fremtind, viser at 1,8 millioner nordmenn planlegger å reise utenlands i sommerferien i år.

Reiselivsekspert Berge skjønner ikke at mange av disse venter med å bestille, dersom de har bestemt seg for når og hvor de skal på sommerferie.

UNDRER SEG: Terje Berge i Finn Reise forstår ikke hvorfor nordmenn venter så lenge med å bestille. Foto: Aage Aune / TV 2

– Det er fremdeles slik at de beste og billigste flybillettene og hotellene går først. Jo lenger man venter, jo mer sannsynlig er det at prisene øker, sier han.

Selv skal Berge på cruise med venners-venner, en tur de booket for halvannet år siden.

– Vi ønsker det beste produktet til billigst pris, derfor er vi tidlig ute.

– Sommerferien er viktig

Virke, som hvert år undersøker nordmenns reisevaner, ser at nesten sju av ti planlegger å reise på sommerferie i år selv om reisekassa er mer slunken enn vanlig.

– Sommerferien er viktig for nordmenn og noe man uansett prioriterer selv om økonomien har blitt strammere for mange, sier bransjedirektør Audun Pettersen for reiseliv i Virke.

FERIEDRØM: Typiske badedestinasjoner, som Spania, topper fortsatt lista på hvor nordmenn drar. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Men selv om bestillingsmønsteret vårt har endret seg, har vi fortsatt de samme destinasjonene på topp tre-lista vår.

– Nordmenn er tradisjonelle. De mest populære destinasjonene i sommer er som de siste årene: Spania, Hellas og Kroatia, sier Berge.

Åpenbar endring

Reiseekspert og direktør Ole Stouby i Travelmarket sier at det ikke er noen tvil om at pandemien har endret bestillingsvanene våre.

– Både krigen i Ukraina og at mange har mindre penger enn vanlig, er trolig årsaken til at flere nå venter lenger med å bestille sommerferie, sier Stouby.

SAMMENLIGNER: Ole Stouby og Travelmarket sammenligner priser fra mer enn 1000 reiseselskaper, og tar dermed temperaturen på markedet. Foto: Travelnet.no

– Når er det optimale tidspunktet å bestille ferieturen?

– Reiser du i høysesongen, er hovedregelen at du bør bestille så tidlig som mulig.

Men reiseeksperten legger til at dersom du kan være fleksibel og tar sjansen på restplass, kan du gjøre et kupp en til to uker før avreise. Men sjansen da er også at prisene er høyere enn de er nå.

– Prisene er veldig væravhengige. Dersom vi har en varm og fin sommer her hjemme, går prisene på sydenturer ned, mens regn og ruskevær øker etterspørselen og dermed prisene, sier Stouby.

FLY AV STED: Mange ønsker å dra til et sted med solgaranti i ferien. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Hans beste tips for å finne turen din billigst mulig er å opprette en prisagent, slik at man daglig mottar mail med priser på den destinasjonen og de reisedagene man ønsker.

Dette er noe stadig flere benytter seg av.

– I forhold til i fjor ser vi en økning på 30 prosent som benytter seg av prisagent, sier reiseeksperten.

Ser samme trend

Også Norwegian ser trenden med at nordmenn bestiller tettere opptil avreise nå enn før.

– Vi selger langt mer tett på avreise nå, enn for eksempel i 2019. Likevel har vi mye trafikk på nettsidene nå, og det er mange som bestiller sommerferien i disse dager, sier kommunikasjonsrådgiver Eline Hyggen Skari i Norwegian.

Eline Hyggen Skari i Norwegian sier at sommerbestillingene har nå begynt å ta seg opp. Foto: Thomas Brun/ NTB

Hennes beste tips, dersom du er nødt til å ta sommerferie i fellesferien, er å få fingeren ut nå.

– Dersom du kan være mer fleksibel på når du skal reise, kan du ennå ha litt is i magen. Men ikke vent for lenge, da øker prisene, sier Skari.