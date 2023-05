MILJØPARTIET DE GRØNNE:

FORNEBU (TV 2): MDG vil sørge for at oljearbeiderne ikke står uten jobb når Norge en gang skal legge oljeeventyret på hylla.

– Det er klart, Norge trenger oljen noen år til, men vi er på helt ville veier.



Det sier industrimann, skipsreder og MDG-er Jens Ulltveit-Moe til TV 2.

FORNYBAR: Jens Ulltveit-Moe er svært opptatt av klimautfordringene og overgangen til det grønne skiftet. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

På landsstyremøte i juni vil partiet presentere ny olje-og gasspolitikk. I denne resolusjonen er oljearbeideren i sentrum.

Dette er MDGs nye oljepolitikk Miljøpartiet de grønnes nye resolusjon inneholder tre hovedprinsipper: På lag med oljearbeideren: MDG vil blant annet legge til rette for å skape nye arbeidsplasser innenfor grønne næringer der oljearbeidernes kompetanse er nødvendige. De vil også legge til rette for et høyt nivå på HMS i nye industrivirksomheter til havs. En raskere og mer målrettet omstilling for å speile energisituasjonen i Europa: MDG vil at Norge på kort sikt skal fortsette å være en forutsigbar leverandør av gass til det europeiske markedet. De vil også sikre at videre elektrifisering av norsk sokkel ikke skjer med kraft fra land. Det norske offshoreeventyret fortjener et nytt og fremtidsrettet kapittel: MDG vil utarbeide en omfattende plan som sikrer at plattformer og andre installasjoner offshore i så stor grad som mulig blir gjenbrukt til andre formål

– Vi går med rask fart inn i oljen, mens hele resten av verden går mot fornybar energi. Jeg synes denne resolusjonen viser dyp innsikt i oljenæringen, som er vesentlig å vise at vi har i MDG, sier Ulltveit-Moe.



Ingen skal bli arbeidsløs

Andreas Ormevik, førstekandidat for MDG i oljekommunen Øygarden er blant de som har vært med å lage denne resolusjonen.

ØYGARDEN: Andreas Ormevik kommer fra industrikommunen Øygarden. Nå vil han sikre oljearbeiderne jobb når oljen en gang tar slutt. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Bakgrunnen for den nye resolusjonene er endringen i energisituasjonen siden stortingsvalget i 2021. Det har gjort det nødvendig å oppdatere MDG sitt standpunkt i spørsmål om oljepolitikk, forteller Ormevik.

– Nye prognoser viser at etterspørselen etter norsk olje- og gass er redusert kraftig. Jeg tror det er viktig å vise at vi forstår næringen og utfordringen de står overfor, sier Ormevik til TV 2.



FØRSTEKANDIDAT: Ormevik er førstekandidat for MDG i Øygarden kommune, og sitter i MDGs nye oljenettverk. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Vi ønsker å bevare den kompetansen oljearbeiderne har, og at de skal bidra med den inn i de nye næringene. Vi viser at vi har en plan for hva de skal gjøre når det en gang tar slutt for oljen.





– Fremtidsrettet

MDGs nestleder, Ingrid Liland, forteller til TV 2 at hun er glad for å fått et oljenettverk i partiet, med folk som jobber eller har jobbet i oljeindustrien.

VERDISKAPING: For å sikre videre verdiskaping i landet må vi omstille oss nå, sier MDGs nestleder Ingrid Liland. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– De ser at hvis vi skal ha trygge arbeidsplasser, verdiskaping og god inntekt for Norge i framtiden så må vi sette i gang omstillingen nå, sier Liland til TV 2.



­– Resolusjonen er framtidsrettet, og viser hvilke industrier vi må bygge opp, og hvordan vi sikrer framtidig konkurransekraft i norsk næringsliv.