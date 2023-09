– Vi skal ivareta mennesket Sindre Finnes

Sindre Finnes sin nærmeste leder har god dialog og snakker med ham opp mot fem ganger om dagen for å vite at han har det bra, og at ting fungerer.

Styreleder i Norsk Industri, Ståle Kyllingstad, er på en nasjonal konferanse i Bodø om veien videre for norsk kraftproduksjon sammen med næringsminister Jan Christian Vestre.

Kyllingstad tar seg tid til å svare på spørsmål fra TV 2 om situasjonen rundt Sinder Finnes som er ansatt som fagsjef i Norsk Industri.

– Vi gjør nå ganske mye. Vi, sammen med familien, har sørget for at han har folk rundt seg og vi er i tett dialog med Sindre Finnes. Hans nærmest leder har dialog og snakker med han opp mot fem ganger om dagen for å vite at han har det bra og at ting fungerer, sier Kyllingstad.

Situasjonen for Sindre Finnes er tøff, sier styrelederen.

Trist situasjon

– Det er en trist situasjon for hele familien, og det ser alle. Det er vanskelig å kommentere, forteller Kyllingstad.

– Hva tenker du om måten Høyre har behandlet Finnes på?

– Høyre må få gjøre hva de vil, og det legger ikke jeg meg opp i. Vi skal ivaretatt det han har gjort, og som du vet har vi sagt helt klart ifra at Finnes ikke har hatt innsideopplysninger knyttet til sin jobb og til sine aksjehandler. Det er den biten vi skal ivareta, og jeg vil ikke kommentere Høyre eller andres oppførsel, sier Kyllingstad.

Erna og ektemannen Sindre Finnes stemmer foran valget i år. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Nå har Finnes sagt at han ønsker en granskning fra Økokrim velkommen, hva tenker du om det?

– Jeg tror han vil komme styrket ut av det, sier Kyllingstad.

– Hva om han har brukt mye av arbeidstiden sin på å handle aksjer, hva tenkere dere om det?

– Vi gransker selvsagt arbeidsreglementet og ser på det. Vi skal ha en gjennomgang av det. Administrasjonen vil legge dette fram for oss på neste styremøte. Vi kommer nok til å skjerpe det inn en del, men hvor mye arbeidstid han har brukt og slikt, er en administrativ sak som vi skal finne ut av, også tar vi det derifra, sier Kyllingstad

– På hvordan måte har dette forstyrret Norsk Industri den siste tiden?

– Vi er overrasket over størrelsen på saken, utover det jobber vi godt med å håndtere uventende saker og det har vi god rutine i.

Blodtåke

– Jeg syns organisasjonen har håndterte dette godt. Vi i styret er fornøyd med administrasjonens håndtering av dette. Vi er tydelig på at vi skal ivareta mennesket Sindre Finnes, forteller styrelederen.

TØFF TID: Erna Solberg holdt pressekonferanse på Stortinget angående ektemann Sindre Finnes sin aksjehandel der han tjente 1,8 millioner kroner i perioden Solberg var statsminister. Foto: Frode Sunde / TV 2

Sindre Finnes får nå gjennomgå, spesielt i media. Det synes Kyllingstad er voldsomt.

– Hva mener du om behandlingen Finnes får i offentligheten?

– Jeg syns media skal vise større menneskelig hensyn, og det gjelder ikke bare i denne saken.



– Av og til sier media selv at man havner i en blodtåke der alt skal være negativt. Det er ikke rom for verken misforståelser eller feil ordbruk i en opphetet situasjon. Det syns jeg er litt trist, sier Ståle Kyllingstad som er styreleder i Norsk Industri.