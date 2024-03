– Vi skal gi Norge et sterkere forsvar

Tirsdag starter regjeringen arbeidet med neste års budsjettarbeid, som skal ha fokus på å trygge økonomien for nordmenn og styrke forsvaret.

Hele regjeringen møtes på Klækken hotell i Hønefoss tirsdag formiddag for å starte budsjettarbeidet for 2025.

Budsjettkonferansen skal gå over to dager, og innledes med en pressekonferanse fra klokken 09.20.

– Vi samles nå for å ta Norge trygt igjennom den krevende tiden vi har vært i, nærmest fra dag én vi kom i regjering, hvor vi fikk økte strømpriser, vi fikk en krig i Europa, vi fikk økte priser på alt du har i handlekurven og en lang rekke utfordringer, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) innledningsvis.

Fire hovedfokus

Støre ser veien mot et vendepunkt i økonomien med avtagende prisstigning, og statsministeren sier rentetoppen kan være nådd.

Regjeringen vil nå legge fokus på å trygge økonomien for nordmenn, gjennom det Støre mener blir et ansvarlig budsjett.

– Så har vi fått en ny utfordring som vi skal møte for fullt, og det er å gi Norge et sterkere forsvar, sier Støre.

I tillegg lover regjeringen å prioritere folks velferd, med tanke på sykehus, eldreomsorg, bedre pensjonsoppgjør og grunnleggende velferdstjenester.

– Det handler om tryggheten til folk i hele landet vårt, fra nord til sør.



Et fjerde fokusområde blir å sørge for å få flere mennesker i jobb, ifølge Støre.

– I riktig retning

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier en av regjeringen tydeligste målsettinger har vært å få prisene ned.

– I går fikk vi nye tall, som viser at prisveksten er på vei ned og tallene var litt mer positive en ventet, noe som selvfølgelig kan variere litt fra måned til måned, men det er i riktig retning på prisveksten, sier Vedum.

– Når prisveksten er på vei ned, så vil regningsbunken kunne bli litt mindre, legger han til.

Finansministeren kommer med gode nyheter for barnefamilier, og lover reduserte kostnader og priser i det kommende budsjettet.

Vedum legger også vekt på fokus på tryggheten for landet Norge.

– Det vil bli en tung satsing, å sikre nasjonal kontroll, å ha et trygt og godt norsk forsvar, for vi er i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i og da blir det en tung prioritering for Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering, sier Vedum.

Vil styrke forsvaret

På spørsmål fra TV 2 om Norge kan nå Natos to-prosentmål innen neste år, svarer Støre:

– Nå kommer vi tilbake til dette utover våren, men vi skal stille opp i Nato med våre forpliktelser, være en god alliert, samarbeide særlig godt med Sverige og Finland i nord og så skal vi styrke vårt eget forsvar.

Statsministeren er tydelig på at styrkingen består av to ting, ved å få det forsvaret vi har i dag til å fungere, samt å bygge det nye forsvaret som kommer.

– Det er kjempedyrt å styrke forsvaret vårt, har vi råd til det?

– Du må stille spørsmålet om igjen, har vi råd til å ikke gjøre det? Har du råd til å ikke forsikre huset ditt? Det tror jeg er klokt å gjøre, så dette er forsikringspremien, svarer Støre.

– Nå har vi i mange år hatt - det vi kaller en - fredsgevinst, nå må vi også ha en sikkerhetsforsikring som vi må være med på. Det skal Norge klare og det skal bli en god plan, legger han til.

Statsministeren håper på å få med flest mulig i Stortinget, slik at planen blir bredt forankret.