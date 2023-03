Vi planlegger tidenes dyreste sommerferie

Aldri før har nordmenn planlagt å bruke så mye penger på sommerferien som i år, til tross for rentehopp og dyrtid.

Det viser en ny forbrukerundersøkelse gjort av Respons Analyse for Sparebank 1.

De som svarer at de har bestemt seg for et feriebudsjett for 2023, planlegger i snitt å bruke over 600 kroner mer enn i fjor.

Gjennomsnittet for 2022 var på 18.282 kroner, mens årets er på 18.892 kroner.

– Jeg tolker det sånn at sommerferie har høy prioritet hos nordmenn. Om det kniper litt, så lar vi det ikke gå utover ferien, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 til TV 2.

Større forskjeller

Gundersen kaller økningen overraskende, men tror likevel de aller fleste har god kontroll på økonomien, og ikke tar seg vann over hodet.

– Folk flest er i jobb, og folk har sparepenger. Når ferie har prioritet, er man også villig til å kutte på andre utgifter. Kanskje man kjøper mindre nye klær, slutter å gå ut og spise, eller utsetter større oppussinger, sier han.

PRIORITERING: Forbrukerøkonom Magne Gundersen tror mange nordmenn ser på sommerferien som en prioritet. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Samtidig som mange vil bruke mer penger på ferie enn i fjor, viser undersøkelsen også en liten økning i andelen som ikke planlegger å bruke penger på sommerferie i det hele tatt.

Dette gjaldt åtte prosent i 2022, og gjelder ti prosent i 2023.

– Når alt blir dyrere, så er det noen som blir nødt til å prioritere bort ferie, sier Gundersen.

Disse vil bruke mest

Ikke overraskende er det de voksne som planlegger å bruke mest på ferien. Aldersgruppen mellom 35 og 54 år vil bruke 2,5 ganger så mye på sommerferien som unge under 25 år.

– De er i den alderen hvor de har best lønn, og kanskje er det flere inntekter i familien, sier Gundersen.

Undersøkelsen viser også at menn planlegger en betydelig dyrere ferie enn kvinner. Mens gjennomsnittsbudsjettet for kvinner er på 15.970 kroner, er det på hele 21.970 kroner for menn.

SPARSOMMELIG: Kvinner forbereder en mer sparsommelig ferie enn menn. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Kvinner tjener i snitt mindre enn menn, noe som kan være en del av årsaken.

– Mitt inntrykk er at kvinner også er litt mer forsiktig enn menn. De sparer mer i banken og mindre i aksjefond, og liker mindre risiko, sier Gundersen.

– Men det er ikke sikkert de faktisk bruker mindre når det kommer til stykket.

– Mange betaler på fjorårsferien

Selv om Gundersen har tro på at de fleste bruker penger de faktisk har, frykter inkassorådgiver Geir Grindland i regnskapsselskapet Remake for de som ikke gjør det.

– Det var jo voldsomt, sier han om tallene fra undersøkelsen.

Høsten er høysesong for inkassoselskapene, og Grindland er tydelig på at feriekjøp på kreditt er en stor årsak til dette.

– Mange betaler fortsatt på fjorårsferien, så det er urovekkende å se at feriebudsjettet har økt så mye, sier Grindland til TV 2.

TRAVEL HØST: Inkassorådgiver Geir Grindland frykter inkasso-boom til høsten. Foto: Håvard Smeland / TV 2

– Folk må tenke på at det kommer en hverdag, og den kommer når regningene til kredittkortene forfaller, sier han.

Om du allerede har forbruksgjeld fra ferien, og uforutsette utgifter dukker opp til høsten, kan du havne i trøbbel.

Skylder på sosiale medier

Tall fra Gjeldsregisteret viser en økning i nordmenns forbruksgjeld den siste tiden.

Ifølge Grindland er det flere grupper enn tidligere som nå får trøbbel med inkassovarsler og betalingsanmerkninger.

– De lavtlønnede er en stor gruppe, men det er mange andre også, sier han.

Han tror enkelte har lett for å rive seg med på hva de ser andre gjør, og gir sosiale medier mye av skylda.

– Jeg har hjulpet en del ut av gjeldsordninger tidligere, og hører de samme historiene om at de ble revet med fordi «alle andre gjør det». Det begynner sånn, og så baller det på seg, sier Grindland.

SYNDERNE: Med sosiale medier er det veldig lett å følge med på andres ferieopplevelser. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Fire punkter for billigere ferie

Om du vil komme deg litt bort hjemmefra, men fortsatt feriere på budsjett, finnes det noen grep du kan ta.

Forbrukerøkonom Gundersen trekker frem fire faktorer som er spesielt avgjørende for hvor dyr ferien din blir.

1. Reisekostnader

Det virker kanskje åpenbart, men du kan spare mye på å tenke nøye gjennom hvordan og hvor langt du reiser.

– Det er mye dyrere å reise til andre siden av kloden enn til Danmark eller Sverige. Og å fly er gjerne dyrere enn å kjøre bil, sier Gundersen.

2. Mat og drikke

Kanskje er det lurt å bo et sted med tilgang til kjøkken.

– Lager du noe av maten selv, eller går du ut og spiser til alle måltider? Det utgjør stor forskjell, sier Gundersen.

3. Bokostnader

Reiser du med et større reisefølge, kan det være penger å spare på å leie en leilighet heller enn å ta inn på hotell. Da kan man også få eget kjøkken.

4. Aktiviteter

Hvilke aktiviteter du fyller ferien med gjør også utslag på prisen. Badeland, fornøyelsesparker, betalte strender og sightseeing-turer kan fort bli kostbart.

– Mitt råd er å planlegge godt på forhånd. Det er mange ting og utflukter man kan gjøre som ikke koster penger, sier Gundersen.