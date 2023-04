– Vi orker ikke å se det – det blir for tøft

REINØYA/OSLO (TV 2): Et ektepar omkom da de ble feid på sjøen av skredet på Reinøya fredag. Tilbake står forskrekkede venner, som snakket med avdøde bare en time før de ble revet vekk.

Selv om det ble sendt ut mange farevarsler om skred i Troms god tid i forveien, var det ingen på Reinøya som så for seg at det kunne komme et skred der et ektepar i 60-årene ble rammet i Grøtnesdalen fredag.

– Jeg har kjent henne fra hun var liten. Jeg snakket med ham i telefonen en time før raset gikk. Da holdt han på med arbeid inne i huset. Det er uvirkelig. Det har liksom ikke gått opp for oss ennå, sier Jonny Eliassen.

Tenker på de pårørende

Værgudene er fremdeles opprørt, men Eliassen og samboeren Elisabet Johansen trosser heftig vind og snø for å peke ut for TV 2 hvor raset gikk og hvor ekteparet bodde.

EKTEPAR OMKOM: Et ektepar i 60-årene mistet livet da huset deres ble tatt av snøskred på Reinøya. Foto: Anne Varmedal

De bor på Nordeidet. Skredet gikk i Grøtnesdalen, lenger sør på øya.

– En av de omkomne er herfra. Vi vokste opp i bygda her og gikk på skole her. Vi føler godt på det, sier Johansen.

Johansen og Eliassen er geitebønder. Det var også det omkomne ekteparet, som ifølge Eliassen hadde rundt 140 geiter og 15-20 sauer.

Alle og alt ble feid ut i sjøen: Ekteparet, huset og driftsbygningen med de drøyt 150 dyrene.

– Vi tenker veldig på de aller nærmeste, på søsken og barna og har dem i tankene hele tiden, sier Elisabet.

Stemmen brister.

– Det er bare trist. Det er bare grusomt. Fælt, legger hun til, mens hun tørker noen tårer.

Isolert

– Det var ingen som ventet at det skulle gå ras der. De hadde bygd nytt hus og fjøs, pluss at det sto et eldre hus og fjøs der. Det har stått der i mange år. Det har aldri vært snakk om skredfare der, forteller Eliassen.

De har ikke vært i Grøtnesdalen etter at skredet gikk.

– Vi er isolert. Det er like greit. Jeg tror ikke vi hadde orket å reise bort dit og sett at alt er borte. Det er nok å se det på bilder på Facebook. Vi orker ikke å se det – det blir for tøft, sier Johansen.

MINNESTUND: Finnkroken kapell holdt en minnestund dagen etter at to personer omkom på Reinøya. Foto: Karianne Laagstein / TV 2

Det gikk to skred i Nordeidet også fredag. De fikk heldigvis ikke et dødelig utfall, men det førte til at samboerparet mistet strømmen og ble isolert.

Lørdagens minnestund i Finnkroken kapell fikk de derfor ikke med seg.

– Vi får heller prøve å få til noe senere, sier Eliassen.

Totalt var det fire personer som mistet livet i Troms fredag. I tillegg til ekteparet på Reinøya, omkom en italiensk mann i 30-årene i et snøskred i Lyngen, samt en mann i 40-årene fra Slovenia i et snøskred ved Tverrelva på Storslett.

Ordfører Dan-Håvard Johnsen i Lyngen kommune ber innbyggerne tenke seg godt om før de går ut i naturen denne helgen.

– Du må holde deg unna alt terreng der det er litt skråning og helling. Hvis du kommer opp mot 30 grader, er det virkelig livsfarlig. I dag må du faktisk spørre deg om det er en ok dag å dø på hvis du går ut i fjellet. Du skal ha mye kunnskap og vite hva du gjør for å gå ut nå, sier Johnsen til TV 2.