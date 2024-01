– Vi nærmer oss amerikanske tilstander

Det mest brukte reseptlegemiddelet i Norge er atorvastatin, som brukes mot forhøyet kolesterol.

Over 600.000 nordmenn har resept på denne typen medisiner.

Og tallet bare øker.

Fra Apotekforeningen begynte å føre statistikk i 2012 og frem til 2023, har bruken av medisin mot forhøyet kolesterol økt med 190 prosent.

Leder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin syns tallene er urovekkende.



ØNSKER DEBATT: Marte Kvittum Tangen sier at det er ikke alltid medisiner er løsningen på alle problemer. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Jeg er bekymret for den økte bruken, sier Tangen.

Når det gjelder økningen i medisinbruken mot høyt kolesterol, mener Tangen noe av årsaken er endrede retningslinjer.

– Det har blitt en mer aggressiv behandling av kolesterol, både for de som skal bruke legemidlene forebyggende og de som bruker medisinene etter hendelser som for eksempel hjerteinfarkt eller hjerneslag, sier hun.



Uheldig kombinasjon

Men bekymringen hennes er enda større rundt at stadig flere nordmenn bruker mange ulike medikamenter.

Hun viser til at bruk av flere legemidler samtidig kan føre til uheldige kombinasjoner. Noen legemidler kan påvirke hverandre og for eksempel gi økt effekt, redusert effekt eller økning av bivirkninger.



EN PILLE FOR ALT: Om man bruker for mange ulike legemidler, kan det slå ut uheldig. Foto: Gorm Kallestad/ NTB

– Om man bruker mer en 8-10 legemidler, øker risikoen for uheldige kombinasjoner, sier Tangen.

Tangen sier at det pågår mange diskusjoner i fagmiljøene om økt medisinbruk.

– Vi ser økt medisinbruk innenfor en rekke områder, også når det gjelder psykisk helse.

– Er vi kommet dit hen at vi tar en tablett mot alt?



– Vi er på vei dit, ja. Så det kan tyde på at vi blir mer amerikaniserte på denne fronten.

– Stort press fra industrien



Tangen mener at årsaken til den kraftige økningen av medisiner er sammensatt.

– Det er et stort press fra legemiddelindustrien mot både befolkningen og legene.

Lederen for den fagmedisinske foreningen er tydelig på at det ikke alltid er medisiner som er løsningen.

– Vi ønsker oss veldig en diskusjon rundt medikamentbruk, slik at det blir økt bevisstgjøring rundt denne tematikken i den norske befolkningen.

POSITIVT: Tangen ser også noen fordeler ved medisinbruk også. – Forekomsten av hjerteinfarkt har gått veldig ned, noe som tyder på god forebygging med medisiner. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Økning på mange felt

Legemiddelbruken har økt også på andre felt.

Bare i fjor brukte nordmenn reseptpliktige legemidler til en verdi av 35,2 milliarder kroner. Det er en økning på nesten fire prosent fra året før.



Legemiddelbruken i Norge har økt jevnt de siste tolv årene, som er så langt tilbake statistikken er tilgjengelig.

Siden 2012 har nordmenns legemiddelbruk økt med 31 prosent per innbygger.

I fjor brukte i gjennomsnitt hver nordmann 1,7 reseptbelagte legemiddeldoser hver dag.



– En viktig årsak til at legemiddelbruken øker, er at vi får en stadig eldre befolkning. Personer over 70 år bruker mer enn fem ganger så mye legemidler som de under 60, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.