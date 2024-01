Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) holder den årlige sykehustalen i Bergen.



– Vi må løfte blikket og se det store bildet. Vår felles helsetjeneste skal gi trygghet og god behandling også til den neste generasjonen, åpner Kjerkol med å si.



NOTATER: Kjerkol forberedte seg i salen på Haukeland sykehus før sykehustalen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

I talen redegjør hun for sine krav og forventinger til sykehusene.

– Pandemi og prisvekst har økt behovet for at helsetjenesten får tydelige rammer fra regjeringen. De rammene skal jeg beskrive i dag, sier hun.

Lover bedre tilbud

Kjerkol sier at de vil prioritere psykisk helse og rus, og at barn, unge og de med sammensatte lidelser er prioriterte grupper.

– Pasienter som sliter med rusmiddelproblemer skal få et bedre behandlingstilbud. De skal oppleve helhetlige og sammenhengende tjenester, og få mulighet til å medvirke i egen behandling, Kjerkol.

VIL PRIORITERE: Ingvild Kjerkol (Ap) har en klar forventning til sykehusene om at psykisk helse skal prioriteres framover. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

Dette beskriver helseministeren som ett av sine hovedmål for 2024. Som følge av dette kommer hun med to nye krav til sykehusene.

Døgnkapasiteten i psykisk helsevern skal økes.

Veksten i kostnader til psykisk helsevern og rusbehandling skal være høyere enn veksten i de generelle bevilgningene til sykehusene.

Må få ned ventetidene

I tillegg til at sykehusene får et tydelig krav om å prioritere psykisk helse, må de også få ned ventetidene.

– Rask tilgang til helsetjenester innebærer at pasienter skal oppleve å få riktig behandling til rett tid i alle ledd i helsetjenesten. Da må ventetidene ned, sier Kjerkol.

Ifølge helseministeren ligger nøkkelen til endringene i en endret finansieringsmodell.

– Vi må tråkke på gassen for å sikre riktig behandling til rett tid i alle ledd i helsetjenesten. Det er også grunnen til at jeg i dag varslet at regjeringen vil gjøre store grep i sykehusfinansieringen, sier hun.

I talen varslet Kjerkol tre endringer som skal sikre bedre finansering:

Slutt på årlig effektiviseringskutt og økt rammefinansiering.

Tilbake til gunstigere rentemodell.

Lavere egenkapitalkrav.

Les mer om de ulike finansieringsgrepene her. Talen i sin helhet kan leses her.

– Alvorlig

I forkant har Norsk sykepleierforbund refset helseministeren for å ikke levere på fjorårets løfter.

– Bakteppet er alvorlig og vi er ved et knekkpunkt. Skal vi ivareta helseberedskapen og tilgang til helsetjenester i hele landet, så kreves det et kraftig løft, sa forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen til TV 2.

Forbundet mener det er viktig å styrke helse- og omsorgssektoren på særlig tre områder: