– Vi må tilbake til 80-tallet

For svært mange nordmenn er fredag og taco uadskillelige. Men, om vi skal gjøre vårt for å nå klimamålene, må tacoen kanskje ryke.

Kjøttforbruket må ned. Det slås fast i Miljødirektoratets rapport om hva som må til for at vi skal nå klimamålene vi har satt oss. Og det er faktisk et svært effektiv tiltak. Etter utslipp i industri, olje og gass, mener ekspertene at kostholdsvaner er det som kan bidra til å få ned utslippene mest.

Over 700 000 har fredagstaco

– Vi må nok tilbake til et kjøttforbruk omtrent som vi hadde på 80-tallet, sier leder i Fremtiden i våre hender, Anja Bakken Riise.

Det kan bli krevende, når vi ser på populariteten tacoen med kjøttdeig har blant nordmenn.

MÅ KUTTE KJØTTET: Anja Bakken Riise i Fremtiden i våre hender sier vi tilbake til det kjøttforbruket vi hadde på 80-tallet Foto: Truls Aagedal / TV 2

Ulike undersøksleser viser at rundt 13 prosent av nordmenn spiser taco hver fredag. I tillegg kommer de som spiser taco av og til.

13 prosent av den norske befolkningen er 715 000 mennesker. Nå vil nok en tenåring nok spise mer kjøttdeig enn bestemor, men om vi legger til grunn at hver tacospiser i gjennomsnitt får i seg 150 gram, blir dette ikke mindre enn 107 250 kilo prosessert kjøtt.

POPULÆRT: Fredager selges det mange tusen tonn kjøttdeig i norske dagligvarebutikker. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Det tilsvarer 268 125 pakker med 400 gram kjøttdeig. Hver eneste fredag året igjennom.

Men tacotradisjonen står så sterkt blant nordmenn, at selv de grønneste av politikerne nøler med å oppfordre oss til å droppe akkurat denne fredagskosen.

– Bønner er bedre

– He he, nei, jeg mener at folk skal få bestemme selv hva de spiser. Den politiske oppgaven for regjeringen er å gjøre det enklere å leve miljøvennlig. De som vil spise mer plantekost, de skal oppleve at det blir enklere og billigere, men folk må få velge selv hva de skal gjøre, sier Arild Hermstad i Miljøpartiet de Grønne.

BER FOR BØNNER: MGDs leder, Arild Hermstad, har selv gode erfaringer med å bytte ut kjøttdeigen med bønner i fredagstacoen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Jeg kan gjerne anbefale taco med bønner i stedet for kjøttdeig, det har jeg selv god erfaring med, sier han.

Ifølge Miljødirektoratets klimaråd skal hver nordmann i gjennomsnitt spise rundt 500 gram rødt kjøtt per uke neste år. I 2030 bør dette tallet være nede i rundt 300 gram per uke.

TACO: Å kutte kjøttdeig i taco-middagen kan være er et av klimatiltakene du kan gjøre som privatperson. Foto: Timolina / Colourbox.com

Uenighet i regjeringen

I regjeringen sitter partiet med ulikt syn på klimatiltak og nordmenns matvaner. Senterpartiet har ved flere anledninger understreket at kjøtt hører hjemme på norske middagsbord, og at de ikke har noen planer om å bygge ned kjøttproduksjonen i landbruket. Dette er en vrient tema for klimaministeren å snakke om.

– Vi er veldig enige om at vi må produsere mer frukt og grønt i Norge, også for å møte endrede matvaner, sier Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.



KLIMAMINISTER: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide her fotografert på den klimafokuserte Zerokonferansen i 2022. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– En slik endring vil jo innebære strukturelle endringer i landbruket, og reduksjon i antall driftsenheter og årsverk. Hvordan skal du få med deg Senterpartiet på det?

–Men.. men, nå er jo dette virkelig ikke det viktigste rådet. Det viktigste rådet er karbonfangst og lagring. Det må kraftig opp. Men, hvis det blir mindre kjøttproduksjon i norsk landbruk, så må det bli mer av noe annet, og det går det også an å legge til rette for, sier Barth Eide.