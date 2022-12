– Vi må stanse denne idiotskapen

Miljødirektoratet og Mattilsynet vil jakte villrein med helikopter og skuter i vinter.

Dette har satt sinnene i kok hos jegere, grunneiere og forskere.

TV 2s video fra helikopterjakten på villrein i 2018, viser både skadeskyting og jaging av reinsdyra.

Én av mange som reager sterkt på jakten er Leif Einar Lothe (53), også kjent som «Lothepus».

– Vi er nødt til å stanse denne idiotskapen, sier Lothe til TV 2.

– Galskap

Onsdag kveld fikk han ut litt av frustrasjonen på sin egen Facebook-side.

Her skriver den folkekjære TV-profilen at regjeringen nå er nødt til å våkne, før det er for sent.

– Mattilsynet kan ikke fortsette å behandle Hardangervidda som et fjøs, skriver han.

Leif Einar har selv vært på høstjakt på vidda siden han var liten, men da med respekt for dyrene.

– Vinterjakt er ikke bare galskap, det er dyreplageri. Man kan ikke jage rundt på dyr, på en tid der de har lite tilgang på mat og trenger hvile.

Skrantesjuke

I 2017 ble det bestemt å ta ut alle reinsdyra i området mellom Hardangervidda og Jotunheimen som heter Nordfjella.

Bakgrunnen var at det var oppdaget skrantesjuke på dyra og formålet var å utrydde sykdommen.

Nesten 1500 dyr ble drept i 2017 og i 2018.

VILLREIN: Miljødirektoratet vil bruke helikopter og skuter for å drepe flest mulig av reinsdyrbukkene på Hardangervidda. Foto: Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Da det i høst og i fjor ble oppdaget to tilfeller av skrantesjuke på Hardangervidda, ha Mattilsynet og Miljødirektoratet derfor anbefalt vinterjakt på reinsdyr på Hardangervidda for å redusere faren for at sykdommen sprer seg på vidda – en jakt som utføres med skuter og helikopter.

Direktør for Statens naturoppsyn, Morten Kjørstad, sier at det var en tøff oppgave for hans ansatte å ta ut reinsdyrene.

– Det blir helt feil å sammenlikne dette med jakt. Dette oppdraget handlet om å avlive en hel villreinstamme med metoder som er uforenlig med jakt, sier Kjørstad.

Vil stanse jakten

Men Lothe blir ikke beroliget av disse ordene,

– De må rette og slett ta seg sammen. Man må finne mer ut om sykdommen, før de bestemmer seg for å gjennomføre vinterjakt, raser «Lothepus».

Regjeringen skal om kort tid ta stilling til om anbefalingen skal vedtas.

Lothe forstår ikke at de ikke kan gjennomføre denne jakta på en mer human måte.

– Dersom de bestemmer seg for å gjennomføre dette, er vi nødt til å foreta oss noe for å stanse dem, sier han,

og legger til:

– Men nå klarer jeg ikke å snakke om dette lenger, for jeg er rett og slett alt for forbannet.

Det er åpenbart at mange er enige med TV-personligheten. To timer etter at han postet innlegget på Facebook er det delt av over 600 personer, mens 2000 har kommentert posten.