Den brasilianske jazzsangeren Elis Regina, som døde i 1982, blir brakt tilsynelatende til livet gjennom kunstig intelligens (KI) i Volkswagens nye reklamefilm.

IT-ekspert og partner i rådgivningsselskapet i Otte, Torgeir Waterhouse, sier til TV 2 at han ikke er overrasket over det han har sett.

Han roser filmmediet for hva de har fått til over tiårene.

– Man kan si at dette bare er en illustrasjon på hvor langt vi har kommet med teknologien, sier Waterhouse til TV 2.

– Men så springer det mange interessante diskusjoner og tanker rundt personvern og opphavsrett ut av dette, sier han.

– På høy tid å ta debatten

Forfatteren av boken «Maskiner som tenker» og førsteamanuensis ved NTNU, Inga Strümke, er enig.

– Den juridiske biten ved det er interessant. Ifølge personvernsordningen vi har gjennom GDPR, så har ikke den avdøde personen vern.

– I tillegg forsvinner retten til et bilde 15 år etter at én har gått bort, ifølge opphavsrettsloven, sier hun.

Strümke etterlyser en større debatt rundt problematikken.

Selv om man i dag kan se forskjell på KI og ekte mennesker, mener Strümke at vi må diskutere dette som om det bokstavelig talt er helt umulig å se forskjell.

– Vi må snakke om hvilke verdier vi skal ha og hva vi synes er innafor.

– Dette er ikke enkelt, men jeg synes det er på høy tid, om ikke litt på ettertid, at vi setter oss ned og diskuterer dette, sier hun.

Strümke er spent på hvilken presedens dette kommer til å sette, og drar opp en rekke spørsmål som hun mener må stilles:

– Er det etisk greit å vekke døde personer «til livet»? Kan man tilegne dem meninger som de ikke hadde da de levde? spør hun.

Waterhouse tror kommer til å komme en politisk debatt rundt tematikken.

– Vi vil garantert se et kjør fra storeiere av innhold som vil lage vern, i sammenheng med opphavsretten, av avdøde mennesker.

Teknologi som erstatter mennesker

Waterhouse sier at diskusjonen rundt om teknologien kommer til å erstatte fremtidens arbeidsplasser dukker stadig opp med nye teknologiskifter.

– Vi har alltid sett at teknologi erstatter menneskers oppgaver, så det er en genuin bekymring. Men jeg er like bekymret for at frykten vår for utviklingen kan ødelegge minst like mye i en annen retning.

Waterhouse understreker at det likevel finnes en balansegang.

– Men en ting er sikkert, og det er at vi trenger mennesker til å være kreative og til å skape nye ting. Det som er et viktig element i alt dette er hvordan vi kommer til å regulere utviklingen.

Han peker på streiken i Hollywood som et eksempel:

– Den er delvis bakstreversk og delvis viktig innspill i hvordan vi skal organisere samfunnet.

Kan gjenskape historiske hendelser

Waterhouse synes debatten er spennende, og understreker at teknologien både kan misbrukes, men også brukes til noe godt.

– Vi kan på den ene siden se for oss at dette kan gjenskape historiske hendelser med respekt for både individene og historien.

– Samtidig kan det misbrukes grovt ved å skape situasjoner som aldri har skjedd.

Han presiserer at dette kan være med på å demokratisere kunnskap og tilgjengelighet av innsikt.

– Det vi får her er muligheten til å gjenskape situasjoner som før ikke var mulig eller løse oppgaver som før var umulig å løse. Dette kan blant annet gi enorme gevinster for helsesektoren for eksempel.