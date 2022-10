Mellom 7. og 18. november møtes verdens nesten 200 land i Sharm El-Sheikh i Egypt for å bli enige om konkrete tiltak for å redusere klima-utslippene. Fra norsk side møter både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), klimaminister Espen Barth Eide (Ap) og bistandsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Men FN-landene sliter med å levere tiltak som monner. Ifølge klima-avtalen fra Paris i 2015 skal utslippene reduseres slik at verdens temperatur ikke øker med mer enn 2 grader celsius, helst ned mot 1,5 grader.

Men to uavhengige vitenskapelige institutter (Climate Analytics og NewClimate Institute) har beregnet at med dagens politikk ligger verden an til å øke temperaturen med 2,7 grader. Klimaminister Espen Barth Eide innrømmer at vi ligger etter skjema.

– Det er håp, selv om vi ligger bak der vi burde ha vært. Vi må få opp farten, men det krever både god politikk, bedre samarbeid og en skjerpelse av forpliktelsene til verdens land, sier Barth Eide til TV 2.

På den positive siden viser Eide til at selv om verdens befolkning øker, så holder utslippene seg stabile.

– Det betyr at verden produserer mer uten økte utslipp, og at økt vekst kan skje uten økte utslipp. EU er et godt eksempel på dette. De har hatt betydelige kutt selv om veksten har økt, sier han.

Krigen reduserer utslippene

Krigen i Ukraina fører til dårligere stemning internasjonalt, noe som gjør forhandlingene vanskeligere. Men Barth Eide viser til at krigen også fører til færre utslipp.

– Selv om krigen er en dyp tragedie ser vi at den også fører til raskere omstilling til en fornybar og sirkulær økonomi. Energikrisen på grunn av krigen fører også til mindre bruk av fossile energikilder, sier han og får støtte av forskerne.

Jan Ivar Korsbakken er klimaforsker ved Cicero, senter for klimaforsking, og han mener også at krigen i Ukraina totalt sett ikke fører til økte utslipp av klimagasser.

– Krigshandlingene i seg selv fører selvsagt til utslipp, men i den store sammenhengen er dette ubetydelig. Det som har noe å si er alle de indirekte effektene av en krig, forteller han til TV 2.

Han viser til at investeringene i fornybar energi øker på grunn av mangelen på gass og olje i Europa. Det brukes mindre fossil energi, tilgangen har blitt vanskeligere. Dette er momenter som gjør at utslippene synker.

KRIG. Forsker Jan Ivar Korsbakken i Cicero mener krigen i Ukraina ikke fører til økte klimautslipp. Foto: Cicero

– Noen effekter trekker nedover. Det opplagte er en global resesjon, en langsommere økonomisk vekst. Dette trekker utslippene ned. Vi får også fokus i Europa på at man ikke bør være avhengig av fossil energi, av sikkerhetspolitiske grunner. Vi ser en stor vilje til å bygge ut ikke fossil energi i Europa, og i resten av verden, sier forskeren til TV 2.

Dermed går utslippene ned på grunn av krigen, selv om det er mye usikkerhet rundt dette, ifølge Korsbakken.

Fokus på finansiering

Men uavhengig av krigen i Ukraina bør toppmøtet i Egypt føre til at verdens land forsterker sine ambisjoner, mener klimaministeren. Ifølge Paris-avtalen skal alle land melde inn sine nye ambisjoner før FN-toppmøtet. Men hittil har bare 20 land meldt inn forsterkede målsettinger.

Hvis alle lovnadene følges opp, både de 20 nye og de som tidligere er meldt inn til FN fra hele verden, vil verdens temperatur øke med 2,4 grader i følge climateactintracker.org . Dermed må det kraftigere lut til hvis målene fra Parisavtalen skal oppnås.

– Vi må holde 1,5-gradersmålet i live, sier Barth Eide.

VANSKELIG: Forskningsleder Steffen Kallbekken fra Cicero forventer at det blir vanskelige forhandlinger. Foto: Cicero

For i Egypt vil fokuset i stor grad bli på finansieringen av klimatilpasningstiltak. Den rike verden har forpliktet seg til å bidra med 100 milliarder dollar årlig i klimatiltak til de mest utsatte landene. Men hittil har man bare fått lovnader om 80 milliarder. Og siden toppmøtet holdes i Afrika er forventningene store til at man klarer å nå dette løftet.

Forskningsleder Steffen Kallbekken fra Cicero er en av de forskerne som har fulgt FN-toppmøtene tettest de siste årene. Han forteller at det blir krevende å få til en suksess i år.

– Dette blir vanskelige forhandlinger. Og det handler om at landene gjennomfører det de har sagt at de skal, sier han til TV 2.

1,8 grader

For det blir også harde diskusjoner om det som heter tap og skade. Hvordan dette skal kompenseres er det stor uenighet om. USA er for eksempel redde for en diskusjon om hvem som har ansvaret for konsekvensene av klimautslippene, forteller Kallbekken.

Han mener også at det vil ha stor betydning hvis Kina, som verdens største klimautslipper, kommer med nye, reduserte mål før møtene starter 7. november.

– Men det holder ikke bare med løfter. De må følges opp med konkrete tiltak. Men hvis vi summerer alle løftene fra alle verdens land, så viser beregninger at vi kan holde oss under Paris-avtalens målsetting. Da ligger vi an til en temperaturstigning på 1,8 grader, sier Kallbekken til TV 2.