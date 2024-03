– Vi kunne virkelig ha trengt ham i dag

Mikael Persbrandt portretterer Dag Hammarskjöld i filmen om den svenske generalsekretæren i FN, som døde under mystiske omstendigheter.

– Vi har i dag et større behov enn noensinne for en mann som ham, og det FN som døde med ham.



Det sier den svenske stjerneskuespilleren Mikael Persbrandt til TV 2.

Nå er han aktuell i rollen som den tidligere generalsekretæren i FN, Dag Hammarskjöld.

LIKHET: Mikael Persbrandt sier han kjente seg igjen i Hammarskjölds private diktsamling. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Jeg fant en måte å skildre ham på gjennom hans diktsamling. Jeg kunne kjenne meg igjen i hans dikt, tanker og ensomhet, sier Persbrandt.



Når de unge

I Sverige har filmen alt blitt en stor suksess blant ungdommer.

– Med alle disse gale politikerne vi har rundt om i verden, så tror jeg det gir et håp når man ser at slike personer har eksistert. Det er det vi hadde trengt nå, sier filmprodusent Patrick Ryborn.

NORGESPREMIERE: TV 2 møtte skuespiller Mikael Åke Persbrandt og produsent Patrick Ryborn i Oslo hvor det onsdag var klart for festpremiere. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

I over ti år har de jobbet med den nå premiereklare filmen. Og med dagens urolige verdensbilde mener de at den blir skremmende aktuell.

– Det er bra at folk blir klar over at det har eksistert verdensledere som ikke bare har egenvinning på agendaen, sier Persbrandt.



Døde på mystisk vis

For over 60 år har gått siden den svenske generalsekretæren mistet livet i en flystyrt i Ndola, Nord-Rhodesia (nå Zambia) i Afrika.

– Det har vært veldig mange teorier rundt hva som egentlig skjedde, nesten som John F. Kennedy, sier Ryborn.



Etter hans død ble det spekulert i om flyet ble skutt ned. Den dag i dag er styrten fortsatt et mysterium.

– Vi har i filmen valgt det sporet som vi tror er det rette, den samme linjen som FN. For det finnes mange beviser vi og har fått se, sier Ryborn.



FREDSMEKLER: Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld var FNs generalsekretær fra 10. April 1953 og frem til han døde i en flystyrt 18. september 1961. Foto: AFP

Filmen tar for seg det siste leveåret av den svenske diplomatens liv.

Da verden stod midt i en kald krig og Hammarskjöld tok på seg meklingsjobben i et Kongo som var på bristepunktet.

Nobelprisen post mortem

Hammarskjöld tok over som FNs generalsekretær etter nordmannen Trygve Lie i 1953.

Lie mente svensken overtok «verdens mest umulige jobb».

– Jeg håper vi har klart å levendegjøre rollen så folk som ser filmen kan føle med ham. Hvis ikke har vi feilet, sier Persbrandt.

Hammarskjöld ble tildelt Nobels fredspris etter sin død i 1961 for å ha utviklet FN til å bli en effektiv og uavhengig internasjonal organisasjon. Det er den eneste gangen prisen er blitt tildelt en død person, og reglene ble siden endret slik at dette ikke lenger er mulig.

– Det er en underholdende og storslagen film på mange måter, sier Ryborn.



– Jeg håper nordmenn vil se den på kino selv om filmen handler om en svensk mann, sier Persbrandt og gliser i det intervjuet avsluttes.



Dag Hammarskjöld Svensk diplomat, sosialøkonom og politiker.



Født 29. juli 1905 i Sverige

Døde 18. september 1961 i en flystyrt i Ndola, Nord-Rhodesia (nå Zambia).

Generalsekretær i FN fra 1953 til 1961.

Tok over jobben etter norske Trygve Lie.

Løste en rekke konflikter i Kongo, Palestina, Israel og i Kambodsja.



Forhandlet frem løslatelsen av 15 amerikanske soldater som var tatt til fange av Kina under Koreakrigen.



Ble tildelt Nobels fredspris post mortem i 1961.

Har preget den svenske 1000-lappen de siste ni årene.

Kilde: Store norske leksikon