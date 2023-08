– Vi kunne tatt ti riktige steg, nå tar vi ett, sier professor

Det skulle fikse et betydelig problem for Norge, men flere rynker på nesen.

Hvert år kommer det rundt 70 skip til øya Melkøya utenfor Hammerfest.



Skipene fylles opp med enorme mengder gass på2 anlegget til Equinor, før det blir solgt videre rundt i verden.

I lang tid har man diskutert hva man skal gjøre med anlegget, fordi det blir driftet med gass.

Tirsdag kom nyheten fra regjeringen. Anlegget skal gå fra å bruke gass, til å bruke strøm. Dette kalles elektrifisering.



– Dette er et kinderegg av dårlig klimapolitikk, dårlig energipolitikk som i tillegg undergraver folks støtte til klimapolitikken, sier Asbjørn Torvanger, klimaforsker ved Cicero.

Tredje-versting

Av enkeltutslipp, er anlegget det tredje mest forurensende i hele Norge.

Det står for rundt 1,7 prosent av Norges totale utslipp. Disse utslippene skal nå fjernes.

I et klimaregnskap høres dagens nyhet bra ut. Likevel er klimaforskere svært skeptiske.

Håvard Haarstad er professor og leder for Senter for klima og energiomstilling. Han mener det var en gylden sjanse til å kutte et betydelig utslipp i Norge.



SKEPTISK: Håvard Haarstad tror ikke vedtaket gir noe klimaeffekt. Foto: Haakon Laastad

– Dette er ikke noe å rope hurra for. Det forlenger oljealderen. Vi bruker fornybar kraft til å forlenge et fossilt prosjekt. Vi tar et skritt i riktig retning, men kunne tatt ti, sier Haarstad.

Torvanger i Cicero mener at Equinor kan holde på lenger, fordi de ikke betaler hele klimakostnaden, og det politiske presset blir redusert.



FORNØYD: Statsminister Jonas Gahr Støre smilte over nytt klimatiltak tirsdag. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Langvarig krangel

Over flere år har det vært steile politiske fronter om hva som skulle gjøres med gassanlegget. Nyheten tirsdag ble møtt med både jubel og kritikk.

Både LO og NHO, som normalt ikke er enige, jubler over nyheten.

– Dette gir håp. Dette er bra. Ikke bare for landsdelen, men for hele Norge, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Ifølge LO-lederen er prosjektet helt avgjørende for om Norge klarer å oppnå klimamålet om å kutte 55 prosent av utslippene innen 2030.

Statsminister Jonas Gahr Støre påpeker det samme, og mener det gir flere arbeidsplasser og et stort løft for hele Nord-Norge.

På motsatt side mener flere at elektrifisering ødelegger for samene, fordi alternativ strøm krever mer utbygging på land. Elektrifiseringen blir også kalt et kraftsluk som vil gjøre strømmen enda dyrere i Nord-Norge.

I diskusjonen rundt Melkøya, har noen argumentert for å lagre utslippene, såkalt karbonfangst. I stedet for karbonfangst, ble det elektrifisering. Målet er at anlegget skal være elektrifisert innen 2030.

«Klimavasking»



Torvanger ved Cicero mener elektrifiseringen er «klimavasking».

– Oljenæringen flytter gassbruken og utslippene til Europa. Samtidig blir mindre grønn kraft eksportert, som kunne erstatte kull. Prosjektet reduserer neppe klimagassutslippene i Europa, forteller Torvanger.

Han mener planene om å få nok fornybar strøm fra land og sjø ikke vil fungere.

– Dette vil øke kraftprisen i Nord-Norge og bli en belastning for annen kraftetterspørsel, som industri i Finnmark. Planene for å bygge ut all denne fornybare energien og at den er stabil nok for Melkøya prosjektet er basert på et luftslott, sier forskeren.



Professor Haarstad tror regjeringen prøver å ri to hester.

– Regjeringen spiller på både klimasiden, og olje- og gass-siden. De sier vi skal fortsette med olje og gass i nord, men på en bærekraftig måte, forteller Haarstad.