Da snøen lavet ned over Østlandet lørdag var det mange som tenkte: «Tar denne vinteren aldri slutt?»

Mens bakken ble våt og hvit i Sør-Norge, kunne regnvante bergensere nyte den skarpe vårsola i ansiktet.

Vinteren har bydd på snørekorder i Sør-Norge, mens flere steder i nord har hatt uvanlig lite snø.

Været er helt snudd på hodet. Og mange lurer, er dette den nye normalvinteren?

SNØKAOS: Lørdag ble Oslo Lufthavn stengt på grunn av snø. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Blir værvinner på ny

– Nei, dette er ikke normalen, sier Anita Verpe Dyrrdal.

Hun er klimaforsker ved Meteorologisk institutt, leder av Norsk Klimaservicesenter og vet hva hun snakker om.



Men utviklingen skremmer likevel forskerne.

Klimaforskeren er tydelig på at det vi har sett i vinter er kontrastenes tilfeldigheter.



– Østlandet vil nok på ny bli værvinner igjen, sier hun.

SNØVÆR: Snøkaos i Oslo sentrum i januar. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Vintersesongen starter når gjennomsnittstemperaturen i løpet av et døgn er under 0 grader.

Normalt starter vinteren i Oslo 2. desember. Men i år startet årets vinter i hovedstaden allerede 30. oktober, med lave temperaturer og snøfall.

Når vinteren har vært uvanlig lang, kald og snørik er det også flere som lurer på om den globale oppvarmingen er satt på pause.



– Folk flest har kort hukommelse når det kommer til vær og endringer. Og de fleste forstår ikke forskjell mellom klima og vær, sier Dyrrdal.

Men er det noe som er sikkert, ifølge klimaeksperten, så er det at global oppvarming fører til at vintersesongene i framtiden blir kortere med mer regn i stedet for snø.

– Men vi vil fortsatt ha enkelte vintre som er kalde og snørike, men de blir sjeldnere, sier Dyrrdal.

VÅR: Sola viste seg fra på Vestlandet i helga. Her fra Stryn. Foto: Arne P. Sunde

– Vi klør oss i hodet

Klimatolog Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt er enig i at denne vinteren har vært spesiell.



– Siden høsten har Norden vært kald, mens resten av Europa har vært veldig varm. Dette har vi ikke sett før, og det har fått oss til å klø oss i hodet, sier Benestad.

Han forklarer at jetstrømmen har flyttet på seg og har ført til at vi har fått en kald vintersesong i Norge.

– Kommer vi til å oftere oppleve vintre som vi har hatt i år?

– Det er større sannsynlighet for at vi får vintre uten snø på Østlandet. Men det er også store svingninger, så jeg skal aldri si aldri. Men sannsynligheten for at det blir en så kald vinter igjen er liten, sier klimatologen.

VÅR: Slik så det ut i Bergen i helga. Foto: Magdalena Stjernberg/TV 2

Veldig skremmende

Som ekspertene har vært inne på har denne vinteren vært uvanlig kald i Norge. Mens i Europa, sett under ett, er dette den nest varmeste vinteren som noen gang er registrert.

Klimaforsker Kjetil Aas ved Cicero senter for klimaforskning skjønner at værsyke østlendinger er oppgitt. Men han bruker heller energi på å få nordmenn til å løfte blikket.

SKREMT: Seniorforsker Kjetil Aas i Cicero syns de stadige varmerekordene som blir satt er skremmende. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– I vinter har ikke Norge vært representativt når det gjelder vær og klima. Vi var ett av få områder som var kaldere enn normalt, sier Aas.

Dersom folk er villige til å zoome litt ut, og se på hele bildet, så ser man det klimaforskeren definer som skremmende.

– Verden har lagt bak seg en 12 måneders periode som har vært rekordvarm. Det skjer ting med klima og vi vet hvorfor. Det er ikke overraskende. Men at det går så fort er både interessant og veldig skremmende, sier Aas.