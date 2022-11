– Vi klarer aldri å sikre alt, så nye skred vil komme

– Så lenge vei og jernbane går i dette terrenget, så vil det være et evighetsprosjekt å sikre og flikke. Vi kan holde på i det uendelige men det vil aldri bli godt nok, sier geolog Trine Helle Simmenes i Bane Nor.

Sammen med geolog Njål Farestveit i Statens vegvesen er hun på befaring på et av de mange rasutsatte områdene langs E16 og Bergensbanen mellom Bergen og Voss.

– Etter de to store rasene som gikk her i 2015 har vi fått opp et overvåkings- og varslingssystem som fungere slik at om det går et ras oppe i fjellsiden så vil tunnelene automatisk bli stengt, sier Farestveit.

HOLDER UTKIKK: Geolog Njål Farestveit i Statens vegvesen sier fanggjerdene som er satt opp langs E16 ikke vil klare å stoppe store steinblokker. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Tar ikke høyde for kø

Geologen fra Statens vegvesen sier likevel at systemet har mangler.

– Hvis det står kø her så vil et stort skred treffe køen, sier Farestveit.

Den rasfarlige, utdaterte og og ulykkesutsatte strekningen mellom Bergen og Voss har vært et hett politisk tema lenge.

I 2015 gikk regjeringen, ledet av Erna Solberg, inn for en storstilt utbygging, der vei og jernbane skulle bygges sammen for å bedre sikkerheten og redusere reisetiden.

STORE RAS: I mai 2015 kom det to store ras på E16 og Bergensbanen i løpet av to uker. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Etter den tid har flere samferdselsministre lovet byggestart i både 2020 og 2022, uten at det har skjedd.



Frem til dagens regjering la fram sitt forslag til statsbudsjett 6. oktober var planen oppstart i 2024.

Utsatt på ubestemt tid

Derfor kom det som et sjokk for mange som ferdes på denne strekningen at det ikke var satt av de nødvendige planmidlene på 200 millioner kroner på neste års budsjett.

Uten disse midlene vil det ikke bli noen oppstart i 2024 og hele prosjektet er nå utsatt på ubestemt tid.

– Det er ikke akseptabelt. Langs denne strekningen er det mye skuffelse og fortvilelse nå, sier Sp-ordfører i Vaksdal, Hege Eide Vik.

Skuffet over eget parti

Hun forteller at dette er et prosjekt alle partier i Vestland fylke støtter helhjertet opp om.

– Alle trodde at dette nå endelig skulle gå på skinner. Nå vet ingen hva som vil skje, sier ordføreren.

SKUFFET: l Vaksdal forstår ikke ordfører Hege Eide Vik, Sp, og kommunestyrerepresentant Lise Natalie Johnsen Lund, Ap, regjeringens prioriteringer. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Jeg er skuffet over mitt eget parti og forventer at man finner de nødvendige pengene slik at byggestart blir i 2024 som lovet, sier Lise Natalie Johnsen Lund i Vaksdal Arbeiderparti.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, Ap, sier han har full forståelse for skuffelsen lokalt og regionalt.

– Jeg tror likevel det er forståelse for at vi utsetter en del samferdselsprosjekter fordi vi ikke ønsker å bidra til økt prispress og forsøke å hindre at renten ikke stiger mer enn den må, sier Nygård.

SV varsler kamp

Regjeringen trenger uansett støtte for å vedta budsjettet, og SV varsler kamp.

– Det er en helt uforståelig prioritering at det ikke er satt av penger til dette prosjektet, sier SV-leder Audun Lysbakken.

VIL PRIORITERE: Partileder Audun Lysbakken, SV vil kreve 200 millioner kroner til den planlagte prosjekteringen for E16 og Bergensbanen. Foto: Per Haugen / TV 2

Han sier at dette blir et tema i forhandlingene om statsbudsjettet.

– Vi mener det må settes av 200 millioner kroner til dette. Alle partier har lovet oppstart i 2024 så her bør regjeringspartiene snu, sier Lysbakken.