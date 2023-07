– Vi har sagt fra de siste tiårene

HEKTISK: At leger har en hektisk arbeidshverdag er ikke ukjent. Men nå har et opprop spredt seg, hvor de krever at myndighetene våkner opp. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Presidenten i Legeforeningen lover at de jobber hver eneste dag for at norske leger skal få en bedre arbeidshverdag.

«Jeg elsker jobben min som anestesilege, men livet er så mye mer. For jeg er også samboer, onkel, hundepappa og så mye mer som jeg også skal ha tid og overskudd til å kunne nyte.»

Innlegget til Nils Martin Ek er bare ett av mange som har blitt delt under emneknaggen #LegerMåLeve, de siste ukene.

– Det er tragisk

Oppropet ble til etter at en ung, kvinnelig lege tok sitt eget liv.

Etter dødsfallet skrev et familiemedlem av kvinnen et innlegg der han fortalte at hun sto i en svært hektisk arbeidshverdag.

Innlegget er delt nærmere 50.000 ganger.

TV 2 har vært i kontakt med vedkommende som skrev innlegget, og har fått tillatelse til å omtale dødsfallet.

For president i Legeforeningen, Anne-Karin Rime, har historiene som deles gjort sterkt inntrykk.

– Det er tragisk, og det gjør stort inntrykk, noe jeg tror det gjør på alle, sier Rime til TV 2.

STØTTE: President i Legeforeningen, Anne-Karin Rime, sier de støtter oppropet til legene, og er glad for at personlige historier kommer frem i lyset. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Sagt fra de siste tiårene

Presidenten i Legeforeningen sier at de vet at legene har en stor arbeidsbelastning.

– Derfor er det viktig at disse historiene kommer frem, sier Rime.

Hun er tydelig på at de jobber hver eneste dag for at leger skal ha gode arbeidsforhold.

– Disse historiene har vi jobbet kontinuerlig med de siste tiårene. Derfor er det positivt at det nå kommer personlige historier frem som gjør inntrykk, sier presidenten.

– Opplever dere at dere blir hørt?

– Vi opplever å bli lyttet til, men de siste årene har det dessverre vært en negativ utvikling der leger blir tildelt flere og flere arbeidsoppgaver, uten at det følger med tilstrekkelige midler til å håndtere disse arbeidsoppgavene.

Hun mener det ikke mangler på vilje hos arbeidsgiver.

– Men det mangler både leger og økonomi. Det er myndighetenes ansvar å sikre et godt, offentlig helsevesen der arbeidstakerne ønsker å bli værende.

OPPROP: En rekke leger står nå frem og krever en bedre arbeidshverdag. Det gjøres under emneknaggen #Legermåleve. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Dobbelt så høy

Erlend Hem er direktør ved Legeforskningsinstituttet, og har skrevet mastergrad om leger og selvmord.

Han sier at det i flere tiår har vært kjent at leger er en utsatt gruppe.

– For kvinnelige leger var raten dobbelt så høy, som blant andre kvinner, forklarer forskeren til TV 2.

De siste tallene er imidlertid fra Hem sin doktorgrad som ble publisert i 2004. Det jobbes nå med å samle nye tall. Disse er ventet å komme i høst.

– Vanskelig

Hem og de andre forskerne har en hypotese om at tallene har utviklet seg i positiv retning.

– Det er gjort mange studier internasjonalt av selvmord blant leger, og der har man også sett en positiv utvikling, sier han.

Hem sier det ikke er mulig å legge skylden på arbeidsforholdene til legene alene.

– Som for alle andre mennesker, er selvmordsatferd kompleks. Det er mange faktorer som spiller inn, og da kan arbeidsforhold være én av dem.

En faktor Hem peker på, er at leger ofte synes det er vanskelig å søke hjelp.

– Det skyldes nok i stor grad at det er så sosialisert inn i rollen om å gi hjelp. Da er det vanskelig å være på den andre siden hvor man skal motta hjelp, sier han.

– Det er ikke flaut

Rime understreker at oppropet ikke gjelder for alle leger.

– Det er mange leger som har gode arbeidsgivere og en arbeidssituasjon som de håndterer. Men oppropet kan likevel ikke avskrives som enkeltstående fortellinger.

– Det må ses på som et uttrykk for en økende uro og reell bekymring for arbeidssituasjonen i både dagens og morgendagens helsetjeneste, som vi må ta på største alvor.

Presidenten i Legeforeningen mener at det viktigste fremover er at arbeidsgiver sørger for et forsvarlig arbeidsmiljø.

– Hva håper du kommer ut av dette oppropet?

– Jeg håper at alle sier fra hvis de føler at det er for tøft å stå i jobb. Det er ikke flaut å spørre om hjelp. Vi trenger alle leger vi har har, sier Rime.