ALVORLIG: Høyres forsvarspolitiske talsperson forventer at forsvarsministeren tar tak i saken. Foto: Pedersen, Terje / NTB

Riksrevisjonen la i dag fram en rapport som viser store svakheter i Forsvarets informasjonssystemer.

Høyres forsvarspolitiske talsperson, Hårek Elvenes, sier til TV 2 at fungerende kommunikasjon er helt avgjørende for å kunne operere i strid.

– Det har vært bevilget betydelige midler til IKT de siste årene, og da er det alvorlig at Forsvaret ikke er i stand til å beskytte sitt eget kommunikasjonssystem, sier Elvenes.

– Jeg forventer at forsvarsministeren tar tak i saken. Vi har ikke lov til at det kan svikte.

– Riksrevisjonen sier at svakhetene kan få store konsekvenser for rikets sikkerhet. Det er store ord?

TILTAK: Hårek Elevenes mener det er et interessant spørsmål om hvilke tiltak som settes inn. Foto: Terje Pederse / NTB

– Ja, det er en meget alvorlig tale. Jeg ser ingen grunn til å ikke ta dette på alvor. Man må finne ut hva årsaken er. Hvilke tiltak som nå vil bli satt inn er også et svært interessant spørsmål.

Ifølge riksrevisoren har forsvaret vært klar over situasjonen allerede tilbake i 2010.

– Cyberforsvaret har blitt opprettet siden da, og de skal beskytte kommunikasjonssystemet. Man må se på om de har løst sine oppgaver. Slik som dette kan vi ikke ha det.

– Utfordringene er av en slik art at ledelsen på høyeste nivå må følge opp.

Kan påvirke samarbeidet med NATO

Riksrevisor Karl Erik Schjøtt-Pedersen fortalte til TV 2 tidligere tirsdag at svakhetene kan føre til at det tar for lang tid å overføre informasjon i en kritisk situasjon, blant annet mellom Norge og NATO.

– Hvis dette begrenser vår evne til å samvirke med allierte avdelinger, så er det ekstra alvorlig, sier Elvenes.

Dette er en sak som må få høy prioritet, sier han.

– Vår evne til å avskrekke og forsvare er avhengig av alliert støtte. Da må sambandet mellom kommunikasjon og samvirke fungere.

– Må se på hele systemet.

Christian Tybring-Gjedde (Frp) mener dette ikke nødvendigvis er et politisk spørsmål, men et samfunnsstrukturspørsmål.

– Datasystemene blir mer og mer avanserte. Kampen om kompetanse blir høy mellom det offentlige og det private, blant annet på bakgrunn av lønn, sier Tybring-Gjedde til TV 2.

SAMFUNNSSTRUKTURSSPØRSMÅL: Datasystemene blir mer og mer avanserte, og vi må ha kompetanse for å håndtere de, sier Christian Tybring-Gjedde. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi kjøper de mest kompliserte systemene, men får det ikke til å fungere. Man må gå gjennom hele systemet til Forsvaret, og det må forsvarskommisjonen gjøre.

Han sier at mange som tar utdanning i Forsvaret forsvinner ut i det private jobbmarkedet etter kort tid.

– Man må kanskje se på bindingstid og lønn i Forsvaret, når man først får utdanning der.

Peter Frølich (H), leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier funnene sammenfaller med det Forsvarsdepartementet selv rapporterte i 2018.

– I 2019 ble det iverksatt store tiltak for å rette opp feilene. Vi har store forventinger til dette arbeidet, og jeg ser at forsvarsministeren mener det samme. Det er betryggende.

Frølich sier at de skal behandle saken grundig.

– Det er også bra at Riksrevisjonen vil følge opp raskt med en ny undersøkelse for å kontrollere at feilene rettes opp.