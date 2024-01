– Vi har hatt kjempeflaks

– Det er bare pinneved igjen, sier Svein Hansen, og ser utover en haug med planker.



Han bor i Kavåsen i Sortland kommune i Vesterålen.

Han fikk ryddet bort det meste av fjøset allerede i går for å unngå at løse deler skulle fly igjennom lufta.

I dag var det tid for å se nærmere på skadeomfanget.

– Jeg var borte i kun en time i går. Da jeg kom hjem, var fjøset fullstendig knust. Den var rett og slett jevnet med jorda, forteller han.



Fjøset ble bygget på 60-tallet og har i alle disse årene fått stå i fred. Nå er den blitt fullstendig smadret i stormen.

Kun grunnmuren står igjen.

BORTE: Slik så fjøset til Jensen ut frem til mandag morgen. I løpet av en time var det knust. Foto: Robin Jensen/ TV 2

Ifølge Bladet Vesterålen, som først omtalte saken, hadde fjøset en grunnflate på 80 kvadratmeter. Det bestod av to etasjer og var nyoppusset og malt.

– Det må ha vært noen helt enorme fallvinder som har truffet fjøset. Det er heftige greier. Det ser ikke ut til at vår herre og jeg er helt gode venner, sier han og flirer når TV 2 er på tomta dagen derpå.

– Heldigvis dreier det seg om kun materielle skader, forteller Hansen.

GRUNNMUR: Det meste av fjøset ble ryddet unna og sikret i går. I dag er dette alt som er igjen. Foto: Robin Jensen/ TV 2

Også i Hamarøy i Nordland er man godt i gang med oppryddingen etter at taket på rådhuset ble flerret av under stormen mandag.

– En kjempeinnsats

– Det lå rester av isolasjon og takrester over et stort område. Vinden og regnet førte til at det kom inn vann i rådhuset, men nå er det kommet sikring på taket for å få bygget tett igjen.

– Det er gjort en kjempeinnsats. Vi har fått god hjelp både i går kveld og igjennom natten. Blant annet har Salten Brann og lokale entreprenører hjulpet oss, forteller Britt Helen Kristoffersen Løksa, ordfører (Sp) i Hamarøy.

OPPRYDDING: Fortsatt ligger det store mengder med isolasjon igjen utenfor rådhuset på Hamarøy. Nå er oppryddingen i gang. Foto: Johannes Sandberg/ Hamarøy kommune

Hun er klar på at dette kunne ha endt mye verre, for da stormen tok tak i deler av taket, fløy det først over noen flaggstenger.

Deretter føyk taket over fylkesveien som går igjennom kommunesenteret. Der traff det ei tomt på andre siden av veien.

I fjor stod det sju mindre eldreboliger på dette stedet.

– Det er riktig. Denne boligrekken ble revet i fjor, men det bodde folk i boligrekken den gangen, forteller Løksa.

– Hva tenker du om det nå når taket havnet der?

– Det er bare å erkjenne at vi har hatt kjempeflaks. Hadde det fortsatt bodd folk der, kunne utfallet ha vært noe helt annet, forteller hun.

HELDIG: Det kunne ha gått galt da taket på rådhuset landet på tomta der det stod eldreboliger i fjor. – Vi har hatt flaks, sier Britt Helen Kristoffersen Løksa, ordfører, (Sp) i Hamarøy kommune. Foto: Svetlana Gracheva/ Hamarøy kommune

– Ikke nok med det. Fylkesveien er godt trafikkert, og det er mange som bruker denne veien til og fra skolen, eller når de skal på butikken. Det var heldigvis mange som holdt seg inne da stormen herjet som verst, forteller ordføreren.

Også på Værøy og Røst ute i havgapet i Vestfjorden kjente man vinden godt.

Blant annet ble to campingvogner knust i orkan-kastene.

Stor pågang

Forsikringsselskapet Gjensidige sier de har mottatt 100 stormskader i forbindelse med uværet i Nord-Norge. Rundt 60 av disse er fra Nordland, og nærmere 30 fra Troms.

– Det tar noe tid før vi har alle detaljer. Det kan oppstå nye skader, og det kan komme et etterslep, forklarer kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige til TV 2.

Gjensidige har ifølge Finans Norge rundt en fjerdedel av markedsandelen på det norske forsikringsmarkedet.

KNUST: To campingvogner på Værøy i Lofoten ble smadret i stormen Foto: Privat

Stormen har også ført til skader på bygg, både på grunn av sterk vind og de store vannmengdene.

– Det typiske er tak som blåses av og skader enkeltbygninger. Man får også følgeskader av takstein som blåser av og skader andre ting som biler og bygninger. I verste fall kan det bli skader på mennesker, sier Rysstad.

200 kanselleringer



Widerøe måtte gå til det uvanlige skrittet å kansellere samtlige fly og ruter fra Trondheim og nordover i går.



Det har aldri skjedd.

– I dag er det vanlig tirsdag igjen, humrer Catharina Solli, kommunikasjonssjef i Widerøe.

– Hva betyr det?

– Det betyr at flytrafikken går stort sett som normalt. Vi har problemer på enkelte destinasjoner på Finnmarkskysten og noen få destinasjoner der det er for mye vind eller for glatte rullebaner.

– Jeg må ærlig innrømme at jeg er imponert over at man har klart å få til en tilnærmet full produksjon igjen etter at samtlige fly ble stående på bakken i Nord-Norge i går, sier Solli.

LUKEPARKERING: Det er ikke hverdagskost at Widerøe må evakuere flyene sine inn i ledige hangarer. Dette er fra hangaren i Tromsø. Foto: Widerøe

Det var over 200 avganger som ble kansellert i Nord-Norge i går. Nå roser hun passasjerene i Nord-Norge.

Mer vær i vente

– De har fulgt med og møtt opp til de oppsatte avgangene i dag. Det setter vi stor pris på, forteller hun.

Like greit går det ikke med ferger og hurtigbåter. Fortsatt er det mange avganger som er innstilt som følge av vind og for høye bølger.

Også på veinettet i Nord-Norge er det fortsatt store utfordringer. Flere veier og strekninger er stengt.

Statens Vegvesen anbefaler folk å holde seg oppdatert på 175.no

Vinden har roet seg litt i de tre nordligste fylkene i dag, men det er bare for en liten periode.

Meteorologisk institutt oppjusterer vindkastvarselet i Nord-Norge for de neste dagene.

– Vi venter lokalt kraftige vindkast på 30 til 35 meter per sekund fra sørvest, skriver de på X.

Langs kysten varsler meteorologene sterk storm med vindkast på 35 til 42 meter per sekund. Samtidig ventes det snøfokk over fjellovergangene.

Farevarselet gjelder fra tirsdag kveld. Vinden vil gradvis minke onsdag, før det vil øke på igjen.