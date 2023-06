– Vi har feilet i å beskytte det skeive miljøet

MARKERING: Statsminister Jonas Gahr Støre, stortingspresident Masud Gharahkhani,t.h. og Dan Bjørke, leder i Oslo Pride t.v. legger ned blomster i forbindelse med 25. juni- markeringen for terrorangrepet i Oslo i fjor. Foto: Lage Ask /TV2

Søndag arrangeres det minnemarkeringer etter terrorangrepet i Oslo sentrum i fjor.

To personer ble drept og flere ble skadd da Zaniar Matapour skjøt rundt seg utenfor utestedene London pub og Per på hjørnet.

Statsminister Jonas Gahr Støre, stortingspresident Masud Gharahkhani og andre medlemmer av regjeringen deltok på markeringen ved utestedene der skytingen foregikk. Der ble det lagt ned blomster.



Stortingspresidenten sier at det var et angrep på det norske samfunnets verdier og på det skeive miljøet.

– Som samfunn har vi feilet i å beskytte det skeive miljøet, sier Gharahkani til TV 2.

– Mange opplever hatefulle ytringer. Vi har en stor jobb å gjøre, sier fortsatte han.

TIL STEDE: Flere statsråder i regjeringen var til stede under markeringen av terrorangrepet. Fra venstre: Avstroppende kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, næringsminister Jan Kristian Vestre og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Foto: Lage Ask /TV2

Skytingen 25. juni 2022 To personer ble drept og flere ble skadd da Zaniar Matapour skjøt rundt seg utenfor utestedene London pub og Per på hjørnet. London Pub er et populært samlingssted for det skeive miljøet, og Pride-paraden i Oslo skulle holdes 25. juni i fjor. Matapour er siktet for drap med terrorhensikt. Ytterligere tre personer er siktet i saken – blant dem Arfan Bhatti, som norske myndigheter ønsker å få utlevert fra Pakistan, der han sitter varetektsfengslet.

– Lever ikke risikofritt

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har fått sterk kritikk etter skytingen. Et eksternt utvalg mener å ha funnet fire spor som i teorien kunne ha forhindret terroren.

Statsminister Støre sier at det skal være trygt å delta på markeringen og sier at regjeringen har jobbet for det. Han påpeker samtidig at vi ikke lever i et risikofritt samfunn.

De siste to årene økte anmeldelser av hatefulle ytringer på grunn av seksuell orientering markant. I siste halvår 2022 var det en tredobling fra første halvår.

– Det er ikke mulig å vaksinere oss mot det. Vi må møte denne usikkerheten og gjøre det vi kan for å begrense, slik at vi kan leve trygge frie liv, sier han.



MINNER: Det ble lagt ned blomster til minne om ofrene etter terrroangrepet. Foto: Lage Ask /TV2

Ble skutt i hodet – tilbake ett år etter

Espen Evjenth, leder for støttegruppa og overlevende etter skytingen 25. juni, ble selv skutt i hodet den natta.



Han sier dette er en spesiell dag.

Han sier han føler seg trygg på at myndighetene har gjort det de kan for å gjøre årets markering trygg.

– Jeg går inn i dette med en optimisme, sier han.

– Sammen skal vi vise hva slags samfunn vi vil ha i Norge, fortsatte han.

Det er også minnemarkering i Oslo rådhus klokken 13, og klokken 16 er det solidaritetsmarsj gjennom Oslos gater. Skeive og deres støttespillere inviteres til en marsj for å «ta tilbake gatene» etter angrepet.