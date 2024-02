FpU-leder Simen Velle mener det er et samfunnsproblem at en liten andel menn har eksklusiv tilgang på en stor andel av kvinnene.

– Likestilling skal ikke være kvinnekamp, mener FpU-leder Simen Velle, som mener perspektivet til unge menn ikke har blitt snakket nok om.

I vår kommer mannsutvalget med sin rapport med likestillingsråd til politikerne, etter å ha jobbet to år med gutter og menns likestillingsutfordringer.

TV 2 har spurt ungdomspolitikere hva de mener er unge menn og gutters fremste likestillingsutfordringer.

– Sliter med å finne make



Velle tror mange av utfordringene kan løses ved å støtte, mer enn å hjelpe, unge menn, med å oppnå det han kaller den norske drømmen. Den kan være å ha råd til å betale regningene sine og kjøpe bolig, men også å finne en å dele livet med. Noe som ikke alltid er like lett med dagens sjekkeapp-kultur.

– Vi har fått en «tinderfisert» sexkultur hvor en liten andel av mennene har eksklusiv tilgang på en stor andel av kvinnene. Det betyr at mange menn sliter med å finne seg en make, sier Velle.

Han mener dette er en samfunnsutfordring fordi det stagger befolkningsveksten.

– Men jeg mener det handler vel så mye om hvordan folk har det. Jeg ser det bare på min egen vennegjeng. Alle de tradisjonene og institusjonene som alltid har vært der blir litt rokket ved nå. Folk føler seg litt utrygge og usikre.

Menn og barnløshet Hver femte mann har ikke fått egne barn i det han runder 50 år.

Også færre kvinner får barn enn før, men barnløshet er langt vanligere blant menn. Andelen menn uten barn har steget relativt sterkt gjennom etterkrigstiden.

Selv om barnløshet er mer vanlig blant menn med lav heller enn høy utdanning, er det likevel primært dårlig helse og svak inntektsevne som forskerne setter sterkest i sammenheng med barnløshet blant norske menn.

Kilde: Tidsskrift for velferdsforskning/UIO

– Skummel følelse

Han tror økt usikkerhet på de faste institusjonene i livet, men også i en mer urolig verden, bidrar til å skape en apati blant en del unge menn.

– Jeg tror den apatien, følelsen av at uansett hva jeg gjør så hjelper det ikke, det er en veldig skummel følelse. I hvert fall for hormonelle, unge menn, sier Velle.



Selv appellerer han såpass til hormonelle unge menn at Fremskrittspartiets ungdom kunne krones som en av vinnerne av skolevalget, med 19,5 prosent av stemmene.

Nær 60 prosent av guttene som deltok i skolevalget sier i en spørreundersøkelse at det er nok likestilling eller at likestillingen har gått for langt. Til sammenligning svarte nær 74 prosent av jentene at likestillingen bør føres videre.



Det overrasker ikke Velle, selv om han understreker at han ikke mener Norge er et 100 prosent likestilt samfunn.

– Jeg er den første til å innrømme at vi har historiske, strukturelle problemer som det er noen spor igjen av i dag, og jeg vil ikke påstå at vi er et likestilt samfunn.

Den kampen er ikke vunnet, mener FpU-lederen.

– Men jeg tror dagens feminister bør være litt taktisk lurere. Kvinner har ikke flertall. De er halvparten. De må ha med mennene for å få til likestilling. Når 60 prosent av gutta mener det ikke trengs mer likestilling, så er det kanskje på tide å bytte kurs, sier han.

TV 2 har tidligere intervjuet AUF-leder Astrid Hoem om gutter og likestilling. Hun mener «sterke krefter» har sett sitt snitt til å fortelle en historie om likestilling som en kake der jentene tar en større og større del.

– Vi ser det internasjonalt med Andrew Tate og andre antifeminist-influensere. Milevis fra dem, men likevel, så ser vi den norske høyresiden spiller på noe av det samme, sa hun.

Det avviser Velle.

– Det er noe av det dummeste jeg har hørt. Jeg mener Astrid analyserer valget helt feil. Det er kanskje ikke så overraskende, men at hun har lyst til å skylde på alt annet enn dårlig politikk for at de tapte valget, er hennes eget problem.

Mannlig stolthet

Velle tror politikken både må bidra til å bedre folks privatøkonomi, slik at unge menn føler at det lønner seg å «brette opp ermene og få det på», men at politikken også må gjennom en holdningsendring.

– Vi må snakke om likestilling som noe mer enn bare kvinnekamp, sier Velle.

Han mener Norge som samfunn ikke har råd til at menn som kunne vært veldig ressurssterke ender opp med å bli «en byrde».

– Vi må skape menn som kan bidra. Vi trenger alle vi har, vi har ikke noen unge menn til overs. Det handler om å gjenskape stoltheten over å være mann. Hvorfor skal jeg skamme meg over at jeg er mann?