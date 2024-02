– Vi hadde ikke mat, og strømmen ble stengt

Kjemper for å bli gjeldsfri:

Frode Aase har verken spilt eller drukket opp pengene. Likevel har han satt seg selv i en økonomisk vanskelig situasjon.

– Jeg har rundt 700.000 kroner i forbruksgjeld, sukker 64-åringen.

Det er mye mer enn snittet for rundt 3,2 millioner nordmenn som til sammen i dag er registrert med 160 milliarder kroner i forbruksgjeld.

I snitt er det temmelig nøyaktig 50.000 i forbruksgjeld per hode.

GITARIST: En gitar og en campingvong er begge sentrale deler i livet til Frode Aase. Begge deler er nedbetalt og gir et viktig innhold i livet hans. Foto: Elias Engevik / TV 2

Sulten og kald

– På det verste har vi ikke hatt penger til mat, og strømmen ble stengt. Vi satt her og frøs. Det var helt forferdelig, forteller Aase til TV 2.

Med hjelp fra familie og venner kom de seg ut av den verste knipen.

– Vi klarte å få hodet over vannskorpen.

– Hva gjorde at du havnet i en situasjon der du pådro deg så mye gjeld?

– Det hadde litt med jobb å gjøre. Jeg ble syk, og Monika mistet jobben. Og så kom inkassokravene, forteller Aase.

ADVARSEL: Unngå forbruksgjeld. Hvis du ikke klarer å betjene lånet, så du hjelpeløs. Og kredittkort, nei det må man holde seg langt borte fra, mener Frode Aase. Foto: Elias Engevik / TV 2

Gjeldsproblemer er ofte forbundet med tabu og skam.

Aase stiller opp hos TV 2 fordi han ønsker at det skal bli satt søkelys på temaet.

Aase håper det kan bidra til å hjelpe andre som er i samme situasjonen, eller forhindre de som kan være fristet til å søke forbrukslån, men som ikke burde.

Ved inngangen til 2022 var summen av forbrukslån i Norge på totalt 148,2 milliarder kroner.

Ferske tall TV 2 har fått utarbeidet fra Gjeldsregisteret AS, viser at samlet forbruksgjeld i Norge har steget til 160 milliarder kroner ved siste årsskifte.

Det tilsvarer en økning på åtte prosent på to år.



Nedoverbakke i 2017

Skikkelig utforbakke gikk det i 2017, da Frode og kona Monika hadde økonomiske problemer. Flere krav fra ulike kreditorer gjorde at de holdt på å miste huset på tvangssalg.

I et forsøk på å rydde opp, tok ekteparet kontakt med en gjeldsrådgiver. Han skaffet dem et kortsiktig, privat lån på 385.000 kroner til 13 prosent rente. Og Aase betalte 250.000 kroner i rådgivningshonorar til selskapet som også bisto med å rydde opp i et økonomisk uføre.

TV 2 har fått tilsendt dokumentasjon fra Frode Aase som per 2. februar 2024 bekrefter at forbruksgjelden til Aase er på 691.736 kroner fordelt på tre ulike långivere. Aase betaler en nominell rente på mellom 12,50 og 14,88 prosent i året.

TYKK BUNKE: Det er mange dokumenter å forholde seg til for Frode Aase. Foto: Elias Engevik / TV 2

Aase solgte bolighuset han eide, og tok opp et større forbrukslån for å få en mer oversiktlig økonomi.

– Jeg endte opp med et kostbart forbrukslån. Og gjeldsrådsgiveren tok 250.000 kroner for å fikse opp i alt. Han var en god selger, sier Aase og smiler.

Han tenker at finansselskapene ser på ham som en god kunde.

– De som driver med forbrukslån og inkassoselskaper, lever godt på slike som meg, det er jo ågerrenter de opererer med, sier Aase.

– Har du forsøkt å få hjelp til å komme deg ut av knipen?

– Jeg har prøvd å få samlet alle lånene i ett lån, men nei. Det var ikke mulig. De tjener grovt på meg så lenge jeg ikke klarer å kvitte meg med lånet.

TV 2 har vært i kontakt med gjeldsrådgiveren som hjalp Aase. Han ønsker ikke å kommentere saken. Virksomheten til det aktuelle selskapet ble lagt ned sommeren 2023.



CAMPINGFERIE: Frode Aase og konen Monika har ikke råd til kostbare utenlandsturer, men fine norgesferier har paret tilbrakt i sin gamle campingvogn. Foto: Elias Engevik / TV 2

Mistet ekstrainntekter

De idylliske omgivelsene i Øygarden utenfor Bergen, kombinert med musikken, er en viktig del i Aase sitt liv. Her leier de to bolig.

64-åringen er i full jobb som kranbilsjåfør. Inntektene fra spillejobber har tidligere hjulpet godt når han skal betale låneavdrag. Men etter pandemien forduftet nesten alle spillejobbene. Og det merkes.

– Før pandemien hadde jeg flust med spillejobber. Nå har det vært nesten helt dødt, sier Aase.

– Det er dyrt å være fattig i Norge. Du har strømregninger på en fem-seks tusen i måneden. Husleie på 14.000. Matprisene har steget med 10-15 prosent.

Selv om Aase er i full jobb som kranbilsjåfør, sliter han økonomisk.

– Klarer du å betale ned på gjeld?

– Nei, nei. Stort sett betaler jeg kun renteutgiftene, sier Aase.

LYKKELIG SAMMEN: I krevende økonomiske tider har Frode og Monika Aase god støtte i hverandre. Foto: Elias Engevik / TV 2

Han sier han har de høyeste rentene man kan ha på et forbrukslån. Optimist som han er, kaller han seg selv noe motvillig gjeldsslave.

– Er det noe du tenker at du burde eller kunne gjort annerledes?

– Selvfølgelig, men jeg vet egentlig ikke hva. Jeg burde ikke tatt opp lån, men var i presset situasjonen. Vi var uten jobb, så da var det lett å få seg et lån. Men det var ikke så lett å betale tilbake, erkjenner han.

Drømmer om å bli gjeldfri

– Jeg skal komme meg ut av det. Det er jo målet. Men det krever veldig mye.

– Hvis du hadde vært kvitt forbrukslånet, hva er drømmen da?

– Å pensjonere meg, men det kan jeg ikke gjøre. Jeg må jobbe til alt er vekk, sukker 64-åringen.

Etter en liten kunstpause tilføyer han:

– Jeg håper at jeg kan være gjeldfri når jeg er 70 år.