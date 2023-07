– Vi føler oss som zombier

– Vi skal kose oss på ferie, sier Annika Blessing på telefon fra Tyrkia, lattermildt.

– Men nå kjemper vi om skygge, sier familiemoren.



Termometeret ved hotellet deres viser 51 grader i dag. De er tre familier som har reist på ferie til Side i Tyrkia.

Bekymrede besteforeldre

– Vi vurderte å tilkalle lege, men det virker som han er litt på bedringens vei i dag, så vi lot være, sier Blessing.

Den 17 år gamle sønnen har kastet inn håndkle i heten – helt utslått. Nå ligger han på rommet med feber og aircondition på full guffe.

– Men det er for varmt til at den fungerer optimalt. Vi har byttet rom to ganger, og fått tilbud om en tredje gang.



FAMILIETUR: De skulle gjerne hatt det ti grader kjøligere, men de er med friskt mot. Foto: Privat

De klarer likevel ikke å få temperaturen under 30 grader på rommet om natten.

Besteforeldrene hjemme i Norge er bekymret. De skulle helst sett at gjengen kom hjem nå.

– Som en hiphop-danser



– Vi holder ut, det er rart hva man blir vant til. Men det er grusomt varmt, sier Blessing.



Det gjør vondt å tråkke i sanden, selv med slippers og sandaler på, forteller hun.

– Glemmer man det, og tråkker barføtt i sanden, spretter du tilbake i skyggen som en hiphop-danser. Det er helt jævlig, sier Blessing.



Løsningen for gjengen har blitt å bade. Masse.

SKUMPARTY: Hotellet har satt i gang flere tiltak for å kjøle ned gjestene. Foto: Privat

– Bassenget blir for varmt rundt klokken ti på formiddagen. Da er det havet som gjelder, men det virker bare avkjølende en liten stund, det også, sier Blessing.



Hun anslår at de holder seg i vannet ca. fire timer i løpet av dagen.

– 25 minutter i vannet, og så en drøy halvtime på land i skyggen, med fokus på å drikke mye vann, sier Blessing.



Gleder seg til 16 grader

Folk unngår solen og kjemper om skyggeplassene, ifølge Blessing.

– Selv de lokale er helt sjokkerte over varmen nå. Jeg har stor respekt for de som jobber i denne temperaturen, det vet jeg ikke om jeg hadde klart.



– Det finnes ikke intimgrenser her lenger. Er det skygge et sted, så flokker folk seg sammen.



Hun forteller at de gjør det beste ut av det, men hun legger ikke skjul på at de helst skulle sett at det var litt kjøligere.

– Når man på tidspunkt tenker «besvimer jeg nå?», da savner man gjerne litt 16 grader og regn. Bare litt, da, sier Blessing.



– Men vi skulle ønske at det var ti grader kjøligere. Spesielt med tanke på 17-åringen, sier Blessing.

– Ekstremvær



Ønsket til Blessing og resten av gjengen ser imidlertid ikke ut til å gå i oppfyllelse. Det vil ikke bli kjøligere på en stund, ifølge meteorologen.

– Det er generelt veldig varmt i sørlige deler av Europa, og det vil det fortsette å være, sier vakthavende meteorolog, Dina Stabell.



Fortsatt er det farevarsel for høye temperaturer i flere av sydenlandene.

Den offisielle varmerekorden i Europa kom i 1977 i Athen. 48,0 grader ble det den gang. Det har blitt målt varmere temperaturer, men det tar tid før slikt blir offisielt, forteller Stabbel.

Til helgen ventes imidlertid temperaturer som kan komme i nærheten av den snart femti år gamle rekorden.

– Det er ekstremvær, sier Stabell.