– Vi får nok aldri svaret

Mai 2022 var fem tsjekkiske statsborgere fra Steigen på vei til flyplassen i Bodø. De tilhørte et turfølge på ti som hadde vært på fiskeferie.



I den åtte kilometer lange Steigentunellen på Fylkesvei 835 i Nordland skjer det fatale.

Bilen med fisketuristene kjørte rett inn i hengeren på en traktor som var på vei igjennom tunnelen.

Hengeren var tungt lastet med stein, og traktoren hadde lav fart.

Fire av passasjerene inne i bilen døde momentant i det voldsomme sammenstøtet. Kun sjåføren overlevde.

– Alvorlig sak

Siden mai i fjor har politiet etterforsket ulykken. Nå er dødsulykken henlagt.

– Det er foretatt en sammensatt vurdering av alle bevisene i saken. Grunnet det fatale utfallet av saken og ingen vitner til hendelsen, har det ikke vært mulig å trekke en tilstrekkelig klar konklusjon om hva som faktisk skjedde.

IKKE BRA NOK: En rapport har konkludert med at lysanlegget i Steigentunnelen ikke var i samsvar med tunneltrygghetsforskriften for fylkesveier. Foto: Arild Rasmussen

– Da er det ikke grunnlag for å straffeforfølge noen. Saken er derfor henlagt både mot sjåføren av traktoren og sjåføren av bilen, sier Hilde Stoltenberg, førstestatsadvokat og embetseder hos Statsadvokatene i Nordland.



– Har det vært en en vanskelig avgjørelse?

– Saken er svært alvorlig for alle involverte og således krevende, sier Stoltenberg.



Ulykken er den verste i Norge på fem år. Sjåføren av bilen ble hardt skadd og ble liggende i koma i lang tid.

Statsadvokaten sendte en rettsanmodning til Tsjekkia og ba om et avhør av føreren.



– Hva tenker du om at det har tatt så lang tid å komme til en avgjørelse?

– Den eneste overlevende i bilen ble svært hardt skadd. Han dro tilbake til hjemlandet sitt for behandling. Kombinasjonen av omfattende skader, og at norske myndigheter ikke selv kunne avhøre ham, gjorde at det har tatt tid å etterforske saken ferdig.

TRAGEDIE: 15. mai omkom fire personer etter en alvorlig trafikkulykke i Steigentunnelen. Bilen kolliderte med en traktor midt inne i den åtte kilometer lange Steigentunnelen. Foto: Robin Jensen/TV 2

– Politiet har hatt fortløpende kontakt med hans hjemland under etterforskningen, og det ble sendt anmodning om bistand til avhør av ham så snart det lot seg gjøre, sier Stoltenberg.



Husker ikke noe

Sjåføren av ulykkesbilen har forklart at han ikke husker noe av selve ulykken.

– Min klient har ligget bevistløs i lang tid. Han husker ingenting av selve ulykken. Samtidig har det vært en del språkproblemer og kommunikasjonsproblemer mellom Norge og Tsjekkia. Det er nok noe av årsaken til at denne saken har tatt lang tid å etterforske, sier Tor Haug som er sjåførens advokat i Norge.

– Hva tenker du om at saken nå er henlagt?

– Jeg mener at det er en rett avgjørelse, sier Haug.

For traktorføreren har det vært en vanskelig og tøff tid.

– Den perioden som er gått siden ulykken i midten av mai i 2022 og frem til i dag, har vært lang. Belastningen for min klient har vært stor. Han har kjent på det ansvaret det er å være mistenkt for en så alvorlig ulykke.

– Hans tanker har vært hos de pårørende til de døde og den skadde sjåføren, samt deres pårørende, sier Finn Ove Smith, traktorførerens advokat.

KNUST: Det er lite som minner om at dette en gang var en Caravelle transporter. Her satt det fem personer. Fire døde monentant. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

– Hva tenker din klient om at saken nå er henlagt?

– Han er lettet over at saken sånn sett er ferdig. Vi vil vurdere å påklage selve henleggelsesgrunnlaget. Vi mener at den bør være henlagt som intet straffbart forhold, sier Smith.

– Er førere av traktoren nå fullstendig frikjent?

– Saken mot ham er henlagt og han må anses som uskyldig/frikjent, sier Stoltenberg.

Brukte ikke setebelte

Torsdag denne forrige uke kom rapporten fra Statens Havarikommisjon.



Rapporten har flere merknader. Blant annet viser undersøkelser at lysanlegget i Steigentunnelen ikke var i samsvar med tunneltrygghetsforskriften for fylkesveier.

Nordland fylkeskommune hadde planlagt å oppgradere tunnelen innen 2025, men det var ikke satt i gang kompenserende tiltak i påvente av en oppgradering, står det i rapporten.

Rapporten peker også på at det var mangelfull bruk av setebelte hos flere av passasjerene. Det kan være en mulig årsak til flere av dødsfallene.



Men hva som skjedde inne i bilen rett før ulykken, får man neppe svar på.

– Vi får dessverre neppe noen gang svar på hva som var årsaken til ulykken, sier Stoltenberg.