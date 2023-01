– Vi fant ut at vi skulle spille «Ekstrem-Ludo»

FORSVARER: Brynjar Meling er forsvarer for den overgrepstiltalte 20-åringen fra Rogaland som i flere timer forklarte seg for retten mandag. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Den tiltalte 20-åringen fra Rogaland erkjenner straffskyld for å ha fått mindreårige gutter til å ha sex med hverandre og for voldtekt inne på fritidsklubben hvor han var ansatt.

Mandag forklarte han seg detaljert, i flere timer, for Sør-Rogaland tingrett.

– Det er absolutt noe jeg ikke skulle gjort, men et eller annet i hodet mitt gjorde ikke som det skulle gjøre, og jeg gjorde noe jeg ikke skulle ha gjort, sier 20-åringen til retten.

Det er til sammen 17 fornærmede i saken mot ungdomsarbeideren. Alle de fornærmede var mellom 11 og 15 år da overgrepene skal ha funnet sted.

Forsvarer Brynjar Meling sier til TV 2 at hans klient er lettet over å ha fått forklare seg grundig for retten.

– Jeg tror han ser langt mer alvorlig på det nå i etterkant, når han ser på aldersforskjellen og rollen han hadde, enn han gjorde da ting skjedde, sier Meling.

ØNSKET RABATT: Forsvarsadvokat Brynjar Meling er ikke mannens første forsvarer i saken. Den tiltalte mente han hadde latt være å fortelle om at han mente han var uskyldig i nettovergrep, blant annet fordi en tidligere forsvarer snakket varmt om strafferabatt. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Den tiltalte mannen erkjenner derimot ikke skyld for nettovergrepene påtalemyndigheten mener han har begått.

Nekter å ha begått overgrep på Snapchat

Mange av punktene i tiltalen omhandler nemlig nettovergrep som skal ha skjedd på via en falsk Snapchat-konto, som gav seg ut for å være en jente, ved navn «Tuva», født i 2007.

20-åringen erkjenner å ha opprettet den såkalte «Tuva»-kontoen, men ikke å ha brukt den til å begått overgrep.

Kontoen var opprettet med tiltaltes epost-adresse, og etter to av de fornærmedes foresatte varslet politiet, ble mannen pågrepet.

«Tuva»-kontoen ble opprettet i mars 2021 og var i kontakt med over 20-25 mindreårige, frem til kontoen ble slettet ett år senere. Politiet har derfor hatt ikke tilgang på chat-loggene inn og ut av kontoen.

TVILER: Statsadvokat Folke Åmlid brukte tid på å stille spørsmål ved 20-åringens forklaring om at det var en av de fornærmede som utførte nettovergrepene på kontoen den tiltalte opprettet. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Den falske profilen skal ha bedt om og mottatt videoer av mindreårige som onanerte. «Tuva» skal også ha sendt disse videoene til andre fornærmede.

Dette er mannen tiltalt for, og har erkjent i tidlige avhør. Senere har 20-åringen endret forklaring. Han erkjenner ikke lenger nettovergrepene, men forklarer at det var en av de fornærmede som utførte disse.

Spilte «Ekstrem-Ludo» med mindreårige

Et av de mest alvorlige forholdene 20-åringen er tiltalt for er å ha fått to mindreårige gutter til å ha sex med hverandre.

I retten forklarer tiltalte at han og flere av de fornærmede i saken ble en liten vennegjeng. De møttes ofte i ungdomsklubben etter stengetid og spilte spill, ofte Ludo.

– Etter hvert fant vi ut av vi skulle ha «Ekstrem-Ludo». Det fungerer på den måten at den som tapte i Ludo måtte gjøre noe de andre sa, forteller den tiltalte mannen i retten.

Under et slikt slag med «Ekstrem-Ludo» tapte en av de fornærmede. 20-åringen forteller at han og en annen av de fornærmede i saken diskuterte hva straffen skulle være.

De kommer frem til at den ene gutten må utføre seksuelle handlinger med en annen av de fornærmede guttene.

Ifølge påtalemyndigheten var det 20-åringen som fikk dette til å skje.

– Jeg har tenkt mye på det i etterkant, alt skjedde så fort. Jeg husker ikke personlig å ha sagt at han skal gjøre det, så jeg vet ikke om jeg sa det eller ikke, forklarer 20-åringen.

BISTANDSADVOKAT: Advokat Merete Bjørkelund er bistandsadvokat for 12 av de fornærmede i den omfattende overgrepssaken. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Fortalte om mobbing og utenforskap

I sin forklaring brukte den tiltalte 20-åringen tid på å fortelle om sin oppvekst. Han beskrev å ha blitt mobbet på barneskolen, og om perioder med depresjon.

Han gav også retten innsikt i hvorfor han opprettet «Tuva»-kontoen.

– Jeg ville få nære relasjoner uten å gjøre meg sårbar, forteller han.

På spørsmål fra aktor Folke Åmlid om hvorfor han satte såpass ung alder på brukeren, sier han det var tilfeldig. Videre forteller at han har innsett at han aldri burde ha opprettet «Tuva»-kontoen.

– Jeg angrer veldig på at jeg opprettet kontoen, sier han til retten.

Men han holder fast ved at det ikke var han som mottok og sendte bilder og videoer av mindreårige som onanerte, og at han heller ikke forespurte seksualiserte bilder og videoer som «Tuva».

Det mener han var en annen av de fornærmede, som han hadde en nær relasjon til.

– På samme måte som jeg aldri skulle opprettet Tuva-kontoen skulle jeg aldri gitt han tilgang til kontoen. Jeg skulle i hvert fall aldri holdt kjeft om det, sier 20-åringen.

Mandag var første av seks dager til rettssaken i Sør-Rogaland tingrett, som er lukket for publikum.