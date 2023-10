– Vi er sønderknuste

Matthew Perrys «Friends»-kolleger uttaler seg for første gang etter skuespillerens død.

Natt til søndag kom nyheten om at skuespiller Matthew Perry er død, 54 år gammel.

Han ble funnet død i sitt eget boblebad. Dødsårsaken er foreløpig ukjent.

Perry er mest kjent for karakteren Chandler Bing fra serien «Friends». Serien har gjort stor suksess også i Norge, både da den kom ut på 90- og 2000-tallet, og i senere tid.

Etter at dødsfallet ble kjent, har sosiale medier blitt fylt med hyllester av Perry.

I SORG: I dagene etter dødsfallet har sosiale medier vært fullt av minneord og bilder av Matthew Perry. Også gatelangs, som her i New York utenfor ett av byggene som flittig var å se i serien Friends. Foto: Charles Sykes / AP

Uttalelser fra de fem skuespillerne Perry delte «Friends»-suksessen med har imidlertid latt vente på seg.

Til nå. Mandag har nemlig Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc og David Schwimmer gitt en felles uttalelse til People.

– Vi er sønderknust

– Vi er alle sammen sønderknust over tapet av Matthew. Vi var mer enn bare skuespillerkolleger. Vi er en familie, skriver de i uttalelsen.

DØDE BRÅTT: Matthew Perry (54) ble lørdag funnet død i sitt eget hjem. Foto: Chris Weeks / AP

– Det er så mye man kan si, men akkurat nå må vi få bruke tid til å sørge og bearbeide dette ufattelige tapet, skriver de.



– Når vi er klare for det, vil vi si mer. Nå går våre tanker og vår kjærlighet til Mattys familie, hans venner og alle rundt om i verden som elsket ham.

Den første sesongen av «Friends» rullet over TV-skjermene 22. september 1994. Serien har ti sesonger, og Perry har vært med i alle de 234 episodene.

VENNER FOR LIVET: Matthew Perry sammen med Jennifer Aniston og Lisa Kudrow. Foto: ADREES LATIF

Fansen beskriver Perry´s karakter Chandler som en karakter proppfull av kjappe replikker og «perfekte spøker». Til tross for at serien hadde sin siste sesong i 2003, lever påfunn og spøker videre gjennom sosiale medier og i fansens minner.

«Friends» gjenforent

I 2021 kunne HBO Max glede fansen med nyheten om at «Friends»-gjengen skulle gjenforenes. Programmet, som ble ledet av James Corden, hadde enorm interesse verden over.

GJENFORENT: Her er «Friends»-gjengen samlet igjen under en spesial fra HBO Max i 2021. Foto: Terence Patrick / HBO Max

Da nyheten ble kjent, var det først forventet at de seks skuespillerne skulle spille inn nye episoder av den folkekjære serien.

Til tross for at dette ikke stemte, kunne fansen dog glede seg over å se skuespillerne sammen igjen. Gjennom programmet mimret skuespillerne tilbake til det gode 90-tallet og til tiden da de spilte inn «Friends».