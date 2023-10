– Vi er så utrolig takknemlig!

KREVENDE: Her har Tromsø Røde Kors nettopp reddet en av 16 sauer som har sittet fast i fjellet Breifjellet i Kobbvågen nord for Tromsø i lang tid Foto: Markus Kristoffer Dreyer/ Tromsø Røde Kors

I Breifjellet i Kobbevågen sør for Tromsø, har en saueflokk på 16 dyr vært savnet i lengre tid.

Dyrene tilhører Cecilie og Cato Dahl Karlsen. Sannsynligvis har sauene vært fast i fjellet i knappe to uker.

Dyrene ble observert sist lørdag på ei fjellhylle i underkant av 900 meter over bakken. Sauene kom seg verken opp eller ned.

– Mannen min kunne telle 13 dyr på ei hylle og en litt lengre ned, forklarte Cecile Dahl Karlsen til avisa iTromsø sist helg.

BOMFAST: Hvor lenge dyrene har sittet fast på denne fjellhyllen vet man ikke, men onsdag ettermiddag ble dyrene reddet ned. Foto: Markus Kristoffer Dreyer/ Tromsø Røde Kors

Men det å få dyrene ned fra fjellet på egen hånd skulle vise seg å være svært vanskelig. Det var rett og slett ikke forsvarlig å bevege seg i fjellet.

Desperat situasjon

I ren desperasjon la Dahl Karlsen ut et innlegg på Facebook om råd og hjelp for å få dyrene ned i god behold igjen.

Det ble fanget opp av Røde Kors Tauredningsgruppe i Tromsø.

De hadde allerede planlagt en trening søndag morgen, og besluttet å legge treningen til Vikran hvor de samtidig kunne hjelpe saueflokken ned fra fjellhyllen.

Rundt klokken halv-ti sist søndag startet redningsgruppen fra Tromsø, men samtidig starter også en kamp mot klokken. For i fjellet var det svært vanskelige værforhold.

UVANLIG OG KREVENDE: – Vi er ikke vant med å redde dyr, kun mennesker i nød. Dette er god trening for oss, forteller Markus Kristoffer Dreyer leder Tauredningsgruppen i Tromsø Røde Kors. Foto: Tromsø Røde Kors

– Vi ble tvunget til å avbryte på grunn av ustabile forhold og snø. Vi valgte å ta en sikkerhetsvurdering og avbryte redningsaksjonen på grunn av skredfare, forteller Markus Kristoffer Dreyer leder Tauredningsgruppen i Tromsø Røde Kors.

Uvanlig aksjon

Værforholdene i fjellet ble stadig verre, og skjebnen til sauene var derfor høyst usikker.

Helikopter var alternativet, men tirsdag denne uken var det på nytt umulig å ta seg inn i fjellet for å berge ned dyrene.



Aksjoner som dette er ikke vanlig for Røde Kors, som til vanlig rykker ut for å hjelpe mennesker i nød. Derfor måtte det nøye planlegging til for å få sauene ned.

HEROISK INNSATS: Bildet er tatt rett før helikopteret tok av mot Breifjellet i Kobbvågen nord for Tromsø. Foto: Markus Furnes/ TV 2

Først onsdag spilte værgudene på lag, men fortsatt var det knyttet stor spenning til om dyrene fortsatt var i live.

– Vi skal jobbe i et kaldt og høyt nivå. Vi har utstyrt mannskapene med skredsøkere slik at sikkerheten blir godt ivaretatt, sier Dreyer.

Også redningsmannskaper fra Røde Kors i Lyngen og Bardu er med på aksjon.

– Har dere jobbet med dyr før?

– Vi jobber først og fremst med mennesker. Røde Kors i Tromsø har ikke en beredskap på å redde dyr, men vi har vært med på dette før. Dette er veldig godt læringsutbytte for oss, forteller han.

Klokken 9 begynte aksjonen.

STUPRATT: Redningsmannskapene måtte først sikre seg selv før de kunne starte jobbe med å redde sauene. Foto: Markus Kristoffer Dreyer/ Tromsø Røde Kors

Fem frivillige fra Røde Kors ble flydd inn i fjellet sammen med to lokalkjente jegere og sauebonde Cato Dahl Karlsen.

Gode nyheter

Etter kort tid kom gladmeldingen. Dyrene var blitt observert fra helikopteret og i live.

Dermed kunne en utfordrende redningsaksjon med å få dyrene ned starte.

Det ble raskt besluttet at sauene ikke skulle fraktes ned med helikopter som planlagt, men følges ned.

– Det å jobbe med dyr gir noen usikkerhetsfaktorer. De responderer ikke på samme måte som et menneske, det betyr at vi må unngå at dyrene blir skadet eller stresset. Derfor må vi ha en rolig fremtreden, sier Dreyer.

BORG: For å kunne samle alle dyrene på et sted før de kan evakueres ned fra fjellet, har redningsmannskapene bygget en borg i fjellet. Foto: Markus Kristoffer Dreyer/ Tromsø Røde Kors

I fjellet var det både trangere og brattere enn det man først hadde sett for seg, og forholdene var mer risikofylt og vanskelig enn planlagt.

Mannskapene starter med å sikre seg selv, før man kunne ta seg ned til dyrene.

Cecilie Dahl Karlsen og ei venninne følger redningsaksjonen spent via radio.

– Vi er ved godt mot, men samtidig er vi realister. De har bare fire til fem timer igjen med dagslys og de har klart å få fire av 16 dyr opp. Det er ikke sikkert at de klarer å få alle opp, forteller Dahl Karlsen.

Rørt og takknemlig

Samtidig forteller rapportene fra fjellet at dyrene bærer preg av å ha vært ute lenge.

– Det har begynt å spise ulla av hverandre og det er det siste de gjør. De som er berget opp har fått mat og koser seg, forteller hun.

LETTET OG RØRT: For sauebonde Cecile Dahl Karlsen er det vært svært emosjonelt å følge redningsaksjonen. Hun har fått jevnlige oppdateringer. – Vi er så utrolig takknemlige for det Tromsø Røde Kors har gjort for oss, forteller hun. Foto: Marcus Furnes/ TV 2

Dessverre måtte tre dyr avlives.



– Vi hadde utstyr på toppen hvis vi eventuelt måtte avlive noen dyr på en forskriftsmessig måte, forteller hun.



Først seint onsdag ettermiddag kom redningsmannskapene fra Røde Kors og resten av saueflokken ned.

REDDET: Her er mannskapene fra Tromsø Røde Kors på vei ned fra fjellet. Dessverre måtte tre dyr avlives. Foto: Markus Kristoffer Dreyer/ Tromsø Røde Kors

De hadde med seg to voksne sau og tre lam tilbake. Resten har trukket ned i fjellet og til tregrensen. Disse vil bli forsøkt hentet ut i morgen.

– De har gjort en fantastisk innsats for folk og dyr de ikke kjenner. Jeg er så utrolig takknemlig og rørt, sier Dahl Karlsen, mens tårene triller.

Hun får ikke fullrost mannskapene fra Røde Kors i Tromsø godt nok for den heroiske innsatsen de har gjort.

VARM KLEM: Redningsmannskapene fikk en god bamseklem fra sauebonden da de og dyrene kom ned fra fjellet i ettermiddag. Foto: Marcus Furnes/ TV 2

– Vi er utrolig heldige som har Røde Kors. Dette var sjansen vi fikk til å redde dyrene. Det er helt fantastisk. Jeg har ikke ord for den innsatsen de har gjort, forteller hun rørt.