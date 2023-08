– Vi er ikke vant til at det skal være sånn

Lørdag kveld ble Tor Inge Dahl slått ned av en mindreårig gutt på Vea på Karmøy.

Søndag ble en mann i 60-årene funnet drept i sitt hjem i Vindafjord kommune. Hans kone er siktet for drapet, og varetektsfengslet i fire uker. Hun nekter straffskyld.

Mandag ble en mann funnet død på en adresse i Haugesund etter å ha vært savnet over lengre tid. En mann som kjenner avdøde er siktet for drap. Også han nekter straffskyld.

SAVNET: En mann som hadde vært savnet lengre tid ble funnet død på en adresse i Haugesund på mandag. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Onsdag ble en mann pågrepet etter å ha truet og skadd flere i Flotmyr i Haugesund. Saken har ifølge politiet 12 fornærmede.

– Jeg har fått flere reaksjoner fra folk som spør «Er det trygt å sende familiemedlemmer hit og dit? Bør vi være forsiktige nå?»

Det sier sjefredaktør i Haugesunds Avis, Einar Tho. Torsdag skrev han en lederartikkel med tittelen «Nei, det er ikke slik Haugalandet er».

– Ikke et riktig bilde

I lederen beklager redaktøren til avisas lesere. Årsaken er at de mange alvorlige hendelsene overskygger hvordan det faktisk er på Haugalandet.



– Det er ikke et riktig bilde av hvordan vi har det på Haugalandet, det er fremdeles trygt her, understreker Tho.



PREGET: Redaktør i Haugesunds avis, Einar Tho, sier folk på Haugalandet føler seg utrygge etter en rekke svært alvorlige hendelser. Foto: Alfred Aase

– Vi ser selv at dekningen vår nå er veldig preget av disse dramatiske hendelsene, men det er tilfeldigheter som gjør at det ser sånn ut nå, sier redaktøren.

Til tross for at ingenting tyder på at det skal være noen form for sammenheng mellom hendelsene, som er spredt på tre ulike kommuner i regionen, skriver Tho i lederen at flere begynner å lure:

– Folk har sagt til meg at det kan ikke være tilfeldig at disse tingene skjer så tett; er det en smitteeffekt eller noe slikt?



Trapper opp beredskapen



Volden på Vea på Karmøy og de to drapene i regionen var allerede på alles lepper da en mann skadet og truet flere tilfeldige mennesker, blant annet med en gasspistol.

– Det var en veldig spesiell hendelse, som kunne gått veldig mye verre. Det var ute blant folk og ramma både unge og eldre. sier redaktøren.

Varaordfører i Haugesund kommune, Trine Meling Stokland, har bekreftet til Haugesunds Avis at kommunen trapper opp beredskapen.

– Det var nesten som vi ikke trodde det da vi fikk meldingen her i avisa, sier Tho.

FÅ DRAP: Einar Tho trekker i sin lederartikkel frem at det skjer få drap både på Haugalandet og i Norge. Derfor er to drap på få døgn urovekkende for mange, mener han. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Redaktøren trekker frem at det i Norge var 26 drapssaker i fjor.

– Når vi da får to på et par døgn, og det i tillegg skjer andre dramatiske ting blir det noe folk snakker om og reagerer på.

I lederartikkelen trekker Tho frem at rent statistisk er det svært trygt i kommunene rammet av de tragiske hendelsene. Han håper avisa snart igjen kan skrive like mye om festivaler og valgkamp.

– Vi er ikke vant til at det skal være sånn, det er normalt veldig stille og fredelig, sier redaktøren.