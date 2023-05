– Det legges til rette for 40 år med diskriminering, mener Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Regjeringens milliardkjøp av nye fjerntog får hard kritikk.

Rullestolbrukere som planlegger å reise med tog i fremtiden vil ikke få det lettere.

Ingen av de 17 nye fjerntogene som skal frakte passasjerer over store deler av landet vil få trinnløs innstigning fra plattformer.

Rullestolbrukere må løftes inn og ut av togene ved hjelp av heis. Og de er avhengig av assistanse.

Ført bak lyset

– Jeg vet ikke om jeg skal le eller grine. Jeg hadde ikke drømt om et slikt tilbakesteg i 2023, sier rullestolbruker Guri Anne Nesdal Egge (41).



Egge er regionleder i Norges Handikapforbund NHF Sørvest. Hun sier til TV 2 at dette er «den verste saken av sin karakter».

Hun føler regjeringen fullstendig overkjører funksjonshemmede, dersom ikke den griper inn og stanser togavtalen.

OPPGITT: Guri Anne Nesdal Egge er i dag avhengig av skinner og hjelp for å entre lokaltoget fra Bergen til Voss. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Jeg er nylig passert 40 år og nå skal jeg måtte vente til jeg er 80 år før jeg kanskje opplever et fjerntog som fullt ut er tilpasset rullestolbrukere, sier Egge.

Dette har slått ned som en bombe. Rullestolbruker, Guri Anne Nesdal Egge

Regjeringen kjøper inn 17 langdistansetog for åtte milliarder kroner.

Rullestolbrukere vil være avhengig av heis og assistanse for å komme om bord i disse togene.

På egen nettside oppgir Norske tog at de i anskaffelsesprosessen har hatt tett dialog med Toggruppa (Blindeforbundet, Norges Handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Hørselshemmedes forbund). Det har vært et ønske fra Toggruppa om at togene skal ha trinnfri adkomst. Slik ble det ikke.

– Vi er rett og slett ført bak lyset. Her har brukerorganisasjonene sittet i en Nasjonal toggruppe for universell utforming for Norske tog, sier Egge.

– Uakseptabelt

– Dette er en fullstendig uakseptabel tilgjengelighetsløsning, som gjør rullestolbrukere avhengig av assistanse for å komme om bord på toget, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

Landets 50.000 rullestolbrukere vil være avhengig av heis og assistanse for å komme seg om bord i de nye togene som går under navnet «Flirt Nordic Express».

– En løsning med to trinn for innstigning på alle innganger til toget bryter med prinsippet om universell utforming, sier Elvestad.

REAGERER: Generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Lilly Ann Elvestad mener regjeringens togvalg er fullstendig uakseptabelt. Foto: Erlend A. Sørbø / TV2

FFO peker på at de nye fergene og hurtigbåtene er universelt utformet, i likhet med busser, trikker og bybane.

– Når det skal kjøpes inn fjerntog for fremtiden, så planlegger en for 40 år med diskriminering, mener Elvestad.

Lær av bybanen i Bergen

– Man burde lære av bybanen i Bergen. Her ble vi hørt og var involvert i prosessen. Og med rullestol går smertefritt både inn og ut, forklarer Guri Anne Nesdal Egge.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp BYBANEN FUNGERER: Guri Anne Nesdal Egge forteller at Bybanen var lydhøre når man skulle kjøpe vogner. Her kommer hun seg lett både inn og ut. Foto: Eva Frimanslund / TV2

Hun har én melding til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård:

– Når man tabber seg ut så må man gjøre det om igjen. Det er lov å ombestemme seg, sier Egge.

Provosert

– At vi i 2023 fortsatt ikke klarer å legge til rette for universell utforming sjokkerer og provoserer meg, og det skaper et samfunn vi absolutt ikke kan være bekjent av i Norge, sier Liv-Kari Eskeland, medlem av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

STILLER SPØRSMÅL: Liv-Kari Eskeland er medlem av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Hun ber nå statsråden redegjøre for togvalget.

Hun mener regjeringen ikke forstår forskjellen på universell utforming og tilrettelegging.

– Høyre forventer at statsråden tar affære, og vil stille spørsmål om forholdene som her kommer fram. Vi kan ikke være bekjent av ikke å legge til rette for universell utforming i 2023, sier Eskeland.

Til tross for tidligere lovnader fra Norske tog om universell utforming, har de valgt en løsning med to trinn for på/avstigning.

«Hvordan kan statsråden være fornøyd med at det norske togtilbudet ikke vil være universelt utformet de neste 40 årene?», spør hun nå samferdselsministeren i et skriftlig spørsmål.

MÅ SNU: Guri Anne Nesdal Egge mener samferdelsministeren må sørge for å få omgjort kontraktene. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Hårreisende

– Dette er både hårreisende og trist. Og man skulle tro man hadde kommet lengre i 2023, sier Mona Fagerås som SVs samferdselspolitiske talsperson.

Hun sier til TV 2 at hun i dag vil sende et spørsmål til samferdselsministeren.

HÅRREISENDE: Også SV reagerer på saken og presiserer at partiet vil kreve en forklaring fra statsråd Nygård i Stortinget. Her på Stortinget i en annen sammenheng. Foto: Stortinget

– Har vi virkelig en regjering som ikke ønsker seg et togtilbud som er mulig for alle å bruke på lik linje? Skal rullestolbrukere fortsette å få en annenrangs-løsning hvor de alltid vil måtte være avhengig av assistanse ved på- og avstigning, spør Fagerås.

SV fastslår at rullestolbrukere skal ha tilgang til å ta tog på lik linje med andre passasjerer.

– Jeg mener ministeren må stoppe dette kjøpet fordi det strider mot diskrimineringsloven.

Må ha assistanse

Det er det statseide selskapet Norske Tog som kjøper togene. Nå ber FFO samferdselsministeren gripe inn.

– Vi ber samferdselsministeren pålegge Norske tog å reforhandle avtalen, hvor prinsippet om universell utforming ivaretas. Et eksempel på løsning er togtypen «Smile» fra samme togleverandør, sier Elvestad.

Kontraktsbrudd

TV 2 har bedt samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) svare på hvorfor en velger denne togløsningen. Han lar embedsverket svare TV 2.

TAUS: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) er taus når TV 2 ber om svar på spørsmål. I stedet er det embetsverket som svarer. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Togene skal snart settes i produksjon og det er naturlig at prosessen sluttføres slik det er lagt opp til i kontrakten med leverandøren, opplyser Kristin Bentdal Larsen, seniorrådgiver i kommunikasjonsseksjonen i Samferdselsdepartementet.

«Norske tog opplyser at en ny konkurranse om anskaffelse av fjerntog, ville innebære et kontraktsbrudd, og levering av nye fjerntog ville bli forsinket med minimum to år, det vil si at de første togene ville bli levert først i 2028. »

«I valget mellom av- og påstigning eller muligheten til forflytning mellom vognene, har Norske tog lagt til grunn det siste alternativet for å sikre komfort på lenger reise», skriver Larsen i e-post til TV 2.

Denne beskrivelsen blir tilbakevist av Magnhild Sørbotten, nestleder i Handikapforbundet:

– Muligheter for forflytning mellom vognene gjelder ikke rullestolbrukere. De har inngang til deler av en vogn og ingen mulighet til å forflytte seg mellom vognene, heller ikke forflytning i midtgang er mulig for rullestolbrukere, sier Sørbotten.



IKKE KRAV: I konkurranseutlysningen fra Norske tog var trinnfri adkomst ønsket, men ikke som et «skal-krav». Dessverre var det en løsning som ingen av leverandørene i konkurransen ga et tilbud på, opplyser Norske tog på egen hjemmeside. Foto: Norske tog

Ikke god nok kontroll

– Det overrasker oss at den politiske ledelsen ikke har bedre kontroll på slike store innkjøp, sier Elvestad til TV 2.

Hun peker på regjeringserklæringen AP og SP sier at «Regjeringa skal føre ein offensiv likestillingspolitikk som gjer at alle blir inkluderte i samfunnet, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne og etnisitet.» og «Det er eit mål for regjeringa å styrkje den universelle utforminga av samfunnet.»

I fjor bestilte Norske tog nye lokaltog til rutene i Osloregionen. Lokaltogene har lavt gulv og brede dører. På de stasjonene der plattformene har riktig høyde, kan alle passasjerene gå eller rulle rett inn uten trappetrinn eller heis.

VENTE: Det er bedre med en utsettelse på to år enn å vente i 40 år på mer rullestolsvennlige fjerntog, sier regionleder for NHF, Anne Nesdal Egge. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Togtype finnes i Sveits

Sveitsiske Stadler vant konkurransen om nye fjerntog etter en totalvurdering av kostnad og kvalitet.

FFO påpeker at samme selskap produserer fjerntog, blant annet brukt i Sveits, som er universelt utformet slik FFO ønsker.



På hjemmesiden til Norske Tog AS skryter prosjektleder for fjerntog Sille Svenkerud Førner av den nye togtypen:



«Det vil være to enkle og effektive rullestolheiser i hvert tog, det blir flatt gulv og ingen innvendige trinn gjennom hele toget, fire rullestolplasser og HC-toalett. Rullestolbrukere vil også kunne benytte seg av bistrotilbud og sovekupeer.»