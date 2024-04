– Vi er evig takknemlige

– Det er utrolig å tenke på. Når du ser disse bildene skulle man tro at de var filmet rett bort i gata her. Der ser ikke ut som om at det er fra et land i krig, sier Kjetil Knutsen, trener i Bodø/Glimt.

Denne historien startet tidlig i januar.

BLIR RØRT: – Ungdommene kan fortsett med det de elsker, nemlig fotball. Det gjør inntrykk, sier Kjetil Knutsen om draktene og utstyret som klubben donerte til Ukraina i januar. Foto: Run Gyllander/ TV 2

Fotballklubben Bodø/Glimt hadde nettopp skiftet utstyrsleverandør, og satt igjen med et par tonn med fotballutstyr. Noe av dette var aldri blitt brukt før og lå fortatt urørt i pappesker.

Dette fikk en gjeng Ukraina-entusiaster fra Sokndal i Rogaland vite om.

De kontaktet Glimt om de hadde en plan for utstyret. Deretter dro de til Bodø med to biler kjøpt og donert av Bodø/Glimt.

– Gjør inntrykk

Disse ble pakket fulle med utstyr, og kjørt til byen Ternopil vest i Ukraina.

STAPPFULL: I januar ble to varebiler pakket fulle med utstyr som kommer barn og unge i Ukraina til gode. Også bilene er kjøpt av Glimt og ble donert til det krigsherjede landet. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Dette er skikkelig feelgood historie. Jeg har fått meldinger de siste ukene fra forskjellige lag som springer rundt på treninger med Glimt-logo på brystet. Det er veldig kjekt å se at dette utstyret blir brukt.

– I all elendigheten man opplever når man besøker Ukraina i disse tider, så ser man at takknemlighetene er veldig stor, sier Jonas Andersen Sayed. Han er en av initiativtaker i Sokndal Ukraina Hjelp.

Du kan lese den rørende takken fra treneren i Ternopil lenger ned i saken.

Drakter og treningsutstyr er nå på plass etter en lang og utfordrende tur fra Bodø til Ukraina.

INTRYKK: Her får Patrick Berg se video at ungdommer i Ukraina som trener i utstyr han selv har brukt en gang. Foto: Run Gyllander/ TV 2

For første gang får Bodø/Glimt se video av glade ungdommer som springer rundt med Glimt-logo på brystet.

Det gjør inntrykk.

– Det er fantastisk at tøy som vi ikke hadde bruk for kan gi så mye glede til barn og ungdom. Det er veldig gledelig å se, sier Patrick Berg i Bodø/Glimt.



Han har selv vært en ung fotballspiller en gang.

– Det at man kan komme på fotballtrening med helt nytt utstyr og glemme litt av det som skjer rundt dem er viktig. Det å få være barn og bare kose seg med fotballen, syns jeg er veldig flott, forteller han.



Fått nye fans

Også trener Kjetil Knutsen blir rørt når han får se ungdommene i Ukraina i Glimt-utstyr.

– Dette er rett og slett rørende. Dette er jo en liten dråpe i et stort hav for oss. For meg blir det refleksjoner over hvor privilegerte og heldige vi er. Det at ungdommene kan fortsette å gjøre det de elsker og prøver å leve et så normalt liv som de kan, til tross for en helt utrolig situasjon. Det er krig i Europa i 2024. Det er helt uforståelig, sier Knutsen.

Andersen Sayed har vært i Ukraina en rekke ganger. Han ser at utstyr som blir donert fra Norge kommer til stor nytte.

– Til tross for at det er krig i landet, går hverdagen så normalt som mulig. Da ser man hvor viktig sport er for store og små. Det gir et avbrekk fra hverdagen, forteller han. Man ser unger også i Ukraina drømmer om å bli proffer og trener mot det, forteller han.

GODT Å BIDRA: – Det er utrolig bra at man kan finne et nytt liv til det utstyret som Bodø/Glimt ellers måtte kvitte seg med, sier Jonas Andersen Sayed i «Biler til Ukraina» og Benedicte Espedal Halvorsen i Bodø/Glimt. Foto: Run Gyllander/ TV 2

Fotballklubben Bodø/Glimt var ikke helt ukjent for ungdommene i Ternopil.

– Flere hadde hørt om Bodø/Glimt før vi kom ned. Det er jo en klubb som har hevdet seg i Europa. Jeg er veldig overbevist om at Glimt nå har fått seg noen nye fans i årene som kommer, sier Andersen Sayed.

– Tusen takk

Både byen og fotballklubben i Ternopil er evig takknemlig for det utstyret det har fått fra Norge. Både Glimt og ordføreren i Bodø har mottatt takke brev.

Gjennom TV 2 ønsker også trener Sviatoslav Haryn og uttrykke sin takknemlighet.

FORNØYD: Her får spillerne nytt utstyr som Glimt ikke kunne bruke på grunn av overgangen til nytt sponsormerke. Foto: FC Ternopil

– Vi føler oss beæret ved å motta en slik støtte i en tid som er så vanskelig for oss. Dette lar våre barn få lov til å fortsette med trening og gir de muligheten til å gjør det de elsker mest, nemlig å spille fotball.

– Våre spillere føler seg fantastisk når de vet at de bruker drakter som tilhører det beste laget i Norge. Dette er bemerkelsesverdig. Vi har ikke opplevd lignende støtte fra noen andre lag. Vi er evig takknemlige, sier Haryn til TV 2.

Han håper at klubbene en gang kan møtes på fotballbanen til en vennskapskamp.

– Det hadde vært helt fantastisk. Det spørs hvilke drakter vi skal bruke da, men først må vi få en litt mer fredfull verden, sier Knutsen.