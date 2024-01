– Vi er et laboratorium for resten av landet

Flere i styret ønsker å utelate at de mest omstridte sykehus-forslagene sendes på høring nå. Det er helt uaktuelt fra styreleder Renate Larsens side, fordi hun mener man da ikke tar stilling til noe av det som faktisk er de store problemene Helse Nord nå står i.



Styret i Helse Nord er tirsdag samlet i Tromsø for å ta stilling til om forslaget til ny funksjons- og oppgavefordeling i Nord-Norge sendes på høring eller ikke.

Til sammen seks styremedlemmer har så langt uttalt seg kritisk til å sende hele planen ut på høring, mens fire har uttalt seg i motsatt retning. Deriblant Larsen med sin dobbelstemme. Slik saken tirsdag ettermiddag kan altså styreleder og administerende direktør Marit Lind få flertallet mot seg.

Forslag om svekket akuttfunksjon ved lokalsykehuset i Lofoten og Narvik er blant forslagene som har vakt størst reaksjoner, og debatt fra lokalbefolkningen, og helt til topps i norsk politikk.

Ikke enige

– At vi potensielt kan velte en regjering er en skremmende tanke, men det kan ikke vi tenke på i styret, sier styremedlem Jan-Oddvar Sørnes i sitt innlegg på styremøtet.



Han er skeptisk til å sende forslagene ut på høring.

– Jeg er usikker på om grunnlaget er godt nok til å få god effekt av en høring, sier styremedlem Sørnes.

Han kaller prosessen merkelig og mener styret har blitt haltende etter i en prosess preget av lekkasjer.

Styret er delt om forslagene som er utarbeidet av arbeidsgruppene og senere også administrerende direktør, kan sendes ut på høring. Sørnes foreslår å kun sende deler av forslagene ut på høring, og får støtte fra flere av de andre styremedlemmene.

Blant dem Kari Jørgensen. Hun deler oppfatningen til Sørnes om at flere av forslagene ikke bør sendes på høring, og vil også dele opp planen.

Det er imidlertid styreleder Renate Larsen helt uenig i.

HØRING: Styreleder Renate Larsen vil ha forslagene ut på høring. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Det er ikke de gruppene dere ønsker å sende ut, som løser problemene Helse Nord står over for.



Styrerepresentanten fra Norsk Sykepleierforbund, stiller seg på sin side ikke bak forslaget i sin helhet. Han og de andre to konserntillitsvalgte er mot å sende hele anbefalingen ut på høring.

– Etter en grundig vurdering, har jeg bestemt meg for å ikke stille meg bak direktørens forslag. Jeg anbefaler heller ikke å sende det på høring, sier Sissel Alterkjær, konserntillitsvalgt fra Norsk Sykepleierforbund.



– Kan alltid ønske oss mer tid



Andre argumenterer imidlertid for at det er hensiktsmessig å få forslagene ut på høring.

– Vi kan alltid ønske oss mer tid, men jeg mener det er viktig at vi følger den tidsplanen vi har lagt opp til. Når det gjelder direktørens forslag, støtter jeg at det sendes ut på høring. Det er omtrent entydige svar fra arbeidsgruppene at dagens modell ikke er bærekraftig for fremtiden, sier Olsen.



– Det er helt avgjørende at vi kommer i gang med en prosess som gjør at vi kommer i gang med de faglige vurderingene, sier styremedlem Rune Rafaelsen.



Også styreleder i Helse Nord, Renate Larsen, redegjorde hvorfor hun mener det er viktig at forslagene om ny oppgavefordeling og sykehusstruktur i helseregionen sendes ut på høring.

– Vi skal ikke realitetsbehandle alle forslag i dag, men avgjøre om de skal ut på høring. Vi må gi alle reell mulighet til å bli hørt. Derfor ønsker vi en bred høring, sier Larsen.

– Laboratorium for resten av landet



Administrerende direktør viderefører ikke anbefalingen til arbeidsgruppen om å gjøre Lofoten til DMS, og Narvik som elektivt sykehus.

ENDRINGER: Administrerende direktør Marit Lind har behandlet forslagene til arbeidsgruppene, og kommet med endelige forslag til styret. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Men hun foreslår noen endringer i Narvik og Lofoten; nemlig at akuttkirurgien tas ned. Begge foreslås å fortsatt ha fødestue, uten keisersnittberedskapen som Lofoten har i dag.

Bakgrunnen for at Helse Nord er bedt om å gjøre endringer i funksjons- og oppgavefordeling er at helseforetaket har høy bruk av innleie og sliter med rekruttering.

Brukerutvalget til helseregionen er for at forslagene skal ut på høring.

– Vi er et laboratorium for resten av landet. Dette kommer til hele Norge på et tidspunkt, sier Gunnhild Berglen, nestleder i Regionalt brukerutvalg.

– Eneste rette

Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Nordland, Elin Dalseng Eide, mener det er positivt om forslagene grunnet i arbeidsgruppe 1, 2 og 3 sitt arbeid ikke sendes på høring nå.

– Dette er det eneste rette å gjøre nå. Når man skal gjøre så store endringer, som betyr så mye for så mange folk man gjør ting riktig, sier Eide til TV 2.

Hun mener underlaget styret baserer beslutningene på må være mer kvalitetssikret og korrekt, og at det trengs ordentlige risiko-og sårbarhetsanalyser for hvert lokalsykehus.

– Så må befolkningen faktisk involveres, slik vi har tradisjon for i norsk forvaltning.